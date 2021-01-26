"Кадры из фильма ужасов": подробности зверского нападения на 14-летнего Юрия в Париже

14-летнего украинского мальчика жестоко избили 15 января у Эйфелевой башни

Стали известны подробности зверского нападения на 14-летнего украинского подростка в Париже.

Выяснилось, что в трагический вечер юноша возвращался из Колледжа Гийома Аполлинера, где учится на третьем курсе. Он шёл с товарищами, когда на них напала группа молодых людей в масках и капюшонах. Друзья успели убежать, а Юрий споткнулся и упал, злоумышленники начали бить его ногами и резать ножом.

— Юру били по голове железными палками, молотком, прыгали на него и его голову ногами, ломали кости, пальцы, рёбра, вскрыли череп. Даже звери не делают такое. То, в каком состоянии его нашли прохожие, похоже на кадры из фильма ужасов, на Юре живого места не было. Он был ещё в сознании, и в скорой по дороге в больницу сказал маме: "Я не хочу умирать, отомстите за меня", — рассказала тётя мальчика.

Нападавших пока не нашли, идентифицировать их затруднительно. Выдвигаются разные версии происшествия: по одной из них, украинца избили темнокожие мигранты, по другой — это был личный конфликт и месть, согласно третьей, подростку не повезло столкнуться с преступной молодёжной группировкой, которая расправлялась с посторонними, якобы попавшими на их территорию.

Местные жители отмечают, что на фоне эпидемии коронавируса в Париже усилились грабежи, людей избивают из-за телефонов или украшений. Многие потеряли работу, в обществе усилилась напряжённость, обострились проблемы с приезжими, маргиналами, наркоторговлей.

Тот район, в котором напали на Юрия, в целом считается спокойным, считают горожане. Улица находится между небоскрёбами, там редко ходят люди, лишь по выходным на лавочках отдыхают семьи с детьми. Несмотря на это, периодически там наблюдали компании подростков, в том числе темнокожих, которые забирались повыше и плевали на головы прохожим, да и в целом вели себя нагло.

В настоящее время избитый украинец находится в коме, его семья ищет свидетелей нападения. Мама Юры Наталья перебралась с маленьким сыном в Париж из Ужгорода 12 лет назад, основала фирму по трудоустройству граждан Незалежной во Франции. В декабре прошлого года женщина вышла замуж за выходца из арабских стран, в семье подрастают две младшие девочки. Сам парень мечтал стать футболистом, давно занимался этим видом спорта, имел много друзей.

После инцидента своё возмущение произошедшим выразила политик Марин Ле Пен, которая призвала правительство не закрывать глаза на насилие. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "грязным актом". В поддержку пострадавшего мальчика высказались футболист Антуан Гризманн и актёр Омар Си.

Напомним, 14-летнего украинского мальчика жестоко избили 15 января у Эйфелевой башни. На Юрия накинулись десять подростков и не оставили в покое до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.

Источник: life.ru