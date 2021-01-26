Оставил без присмотра 6-летнюю дочку пьяный отец на рыбалке. Над ней жестоко расправился друг семьи

В Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ленинского района, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении ребенка и его убийстве

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Ленино. Он обвиняется в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийства 6-летней девочки, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п.«б» ч.4 ст.131, п.«б» ч.4 ст.132, пп. «в, к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Напомним, поздним вечером 31 мая 2020 года от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее 6-летней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, оставил дочку без надлежащего присмотра, в результате этого ребенок пропал без вести. К месту происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Республики Крым и городу Севастополю. Следственными органами и органами МВД во взаимодействии со специалистами МЧС, Росгвардии, поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт Крым» были развернуты масштабные поисковые мероприятия. Днем 1 июня 2020 года тело ребенка было обнаружено на дне Северо-Крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в том числе с применением криминалистических и экспертных возможностей органов Следственного комитета России, установлена причастность к совершению преступления в отношении девочки жителя поселка Ленино, который являлся близким другом семьи. Мужчина был задержан. В ходе допроса он дал следователям признательные показания, признав вину в полном объеме, а в рамках проведенного следственного эксперимента на местности рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Следствием установлено, что днем 31 мая 2020 года отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По пути следования ранее судимый мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении него преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, в результате этого наступила ее смерть от утопления.

Отец погибшей девочки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ и удержания из заработной платы 10% в доход государства.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч.2 ст. 293 УК РФ), которые не приняли своевременных мер реагирования к семье, ведущей асоциальный образ жизни, что привело к трагедии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении жителя поселка Ленино направлено для решения вопроса о подписании обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Источник: Следком