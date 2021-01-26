Какую строчку в рейтинге коронавируса занимает Сибирь?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

В Новосибирской области доля пациентов, победивших коронавирус, равна средней по Сибири Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные о том, как изменилась доля выздоровевших от COVID-19 в Новосибирской области за период с 20 по 26 января. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.​Количество вылечившихся от коронавируса пациентов в Новосибирской области перешагнуло порог в 28 000.

На 26 января в регионе здоровы 28 688 (91%) из 31 571 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». ​Число пациентов, которые справились с коронавирусом за неделю увеличилось на 1 242 человек, а коэффициент увеличился на 1 пункт и составил 91%. Несмотря на увеличение коэффициента, область остается в числе регионов Сибири с наименьшей долей выздоровевших и занимает 4 строчку данного рейтинга. ​Стоит отметить, что индекс области равен среднесибирскому и превышает общероссийский. За прошедшие семь дней число пациентов, победивших коронавирус в регионе составляло от 90 до 223 в сутки.​Наибольшая доля выздоровевших среди регионов СФО в Республике Алтай, где коронавирус победили 93% заболевших. За ней следуют Кемеровская область, Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия с 92% выздоровевших в каждом регионе. Самый низкий процент выздоровевших пациентов в Иркутской и Томской областях – 89%.​В целом по Сибири число пациентов, которые справились с коронавирусом перешагнуло отметку в 280 000 и составило 286 745 выздоровевших. Индекс по итогам семи дней вновь увеличился на 1 пункт и составил 91%, что выше общего по России - 84%. Стоит отметить, что СФО остается округом страны с самым большим процентом выздоровевших пациентов.