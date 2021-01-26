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Начал обсуждать с адвокатами стратегию защиты от импичмента Трамп

17:30 26.01.2021 Фото: © AP Photo/Alex Brandon
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Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля.

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Дональд Трамп

По сведениям телекомпании, в частности, адвокат Бутч Бауэрс согласился представлять интересы экс-президента в Сенате.
Бывший президент США Дональд Трамп приступил к обсуждению с юристами стратегии защиты на процедуре по его импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По информации ее источников, экс-президент до сих пор не определился с составом команды юристов, которые будут защищать его в рамках процедуры импичмента. Однако в последние несколько дней Трамп начал обсуждать стратегию защиты с адвокатом Бутчем Бауэрсом, который, по сведению источников CNN, уже согласился представлять его интересы в Сенате.

Кандидатуру Бауэрса, который ведет адвокатскую деятельность в городе Колумбия (штат Южная Каролина), посоветовал Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм, представляющий этот штат в верхней палате Конгресса. По сведениям CNN, Грэм продолжает поиск юристов, которые выступили бы на стороне защиты бывшего американского лидера в рамках процедуры импичмента.

9 января CNN отмечала, что Трамп рассматривает возможность вновь прибегнуть к помощи почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица. Ранее он уже представлял защиту Трампа в ходе процедуры его импичмента в 2019-2020 годы. В свою очередь личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что не сможет защищать своего клиента в рамках процедуры импичмента, поскольку формально является свидетелем по этому делу.

Импичмент Трампа
В понедельник вечером представители нижней палаты Конгресса США, контролируемой Демократической партией, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа, которая была одобрена 13 января. Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт).

Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства. На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

импичмент президент сша Дональд Трамп Джо Байден
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