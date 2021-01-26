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Когда в два раза снизится заболеваемость коронавирусом, спрогнозировал эксперт

17:15 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус.

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Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", - сказал Тавадян.

По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, считает Тавадян.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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