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Совершил неожиданный поступок, случайно получивший от банкомата 50 000 рублей житель Омска

18:00 26.01.2021 Фото: скриншот видео омской полиции
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В отделе № 8 УМВД России по городу Омску зарегистрировали его обращение и изъяли деньги

Инцидент случился в «Альфа-банке» на проспекте Маркса. Молодой человек хотел положить деньги на карту, но вместо этого внезапно получил 50 тысяч рублей, которые вышли из купюроприёмника банкомата.

— Мы с приятелем взяли деньги, вышли на улицу, посмотрели, нет ли там человека, который хотел снять эти деньги, но никого не увидели. Сам банк был уже закрыт и поэтому мы пошли в полицию, — рассказал омич.

В отделе № 8 УМВД России по городу Омску зарегистрировали его обращение и изъяли деньги. В это же время в отдел полиции № 9 обратились представители банка, которые заявили, что из-за системного сбоя банкомат выдал кому-то 50 тысяч рублей. Полицейские вернули деньги в банк, на этом всё благополучно завершилось.

Источник: 12-kanal.ru

банкомат сбой
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От редакции

А как бы поступили вы?

Аноним, 26 января 2021 18:14
НВР: Какие-то странные полицейские.
Это точно в России и действительно в Омске? ))
Аноним, 26 января 2021 18:33
Всегда нужно возвращать, тем более, что и сам банкомат снимает видео и обзорная камера.

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