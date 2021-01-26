Совершил неожиданный поступок, случайно получивший от банкомата 50 000 рублей житель Омска

В отделе № 8 УМВД России по городу Омску зарегистрировали его обращение и изъяли деньги

Инцидент случился в «Альфа-банке» на проспекте Маркса. Молодой человек хотел положить деньги на карту, но вместо этого внезапно получил 50 тысяч рублей, которые вышли из купюроприёмника банкомата.

— Мы с приятелем взяли деньги, вышли на улицу, посмотрели, нет ли там человека, который хотел снять эти деньги, но никого не увидели. Сам банк был уже закрыт и поэтому мы пошли в полицию, — рассказал омич.

В отделе № 8 УМВД России по городу Омску зарегистрировали его обращение и изъяли деньги. В это же время в отдел полиции № 9 обратились представители банка, которые заявили, что из-за системного сбоя банкомат выдал кому-то 50 тысяч рублей. Полицейские вернули деньги в банк, на этом всё благополучно завершилось.

Источник: 12-kanal.ru