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Устроили настоящие побоище с антимасочником пассажиры трамвая № 7 в Барнауле

17:15 26.01.2021 Фото: скриншот видео
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Мужчина отчаянно сопротивлялся.

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Антимасочника с боем выкинули из барнаульского трамв
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пассажиры устроили потасовку в барнаульском трамвае № 7, пытаясь вытолкнуть из трамвая антимасочника. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе "Подслушано Барнаул".
По словам очевидца, мужчина не надел маску в общественном транспорте и отказался выходить. Выпроводить его попытались трое пассажиров, что и привело к драке.

Примечательно, что одна из пассажирок комментирует схватку, демонстрируя антипатию как раз к тем, кто решил выкинуть нарушителя.

антимасочник драка масочник трамвай
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От редакции

Носите маску в транспорте?

Аноним, 26 января 2021 17:34
Разделяй и властвуй.
Разделяй и стравливай.
Маски - это только цветочки.
А вот у кого не будет ковидного паспорта или на худой случай - ковидного бейджика, будем забивать на месте.
/зомбо-ковидные карайвирусы/

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