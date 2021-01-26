Устроили настоящие побоище с антимасочником пассажиры трамвая № 7 в Барнауле

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Пассажиры устроили потасовку в барнаульском трамвае № 7, пытаясь вытолкнуть из трамвая антимасочника. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе "Подслушано Барнаул".
По словам очевидца, мужчина не надел маску в общественном транспорте и отказался выходить. Выпроводить его попытались трое пассажиров, что и привело к драке.
Примечательно, что одна из пассажирок комментирует схватку, демонстрируя антипатию как раз к тем, кто решил выкинуть нарушителя.
Разделяй и стравливай.
Маски - это только цветочки.
А вот у кого не будет ковидного паспорта или на худой случай - ковидного бейджика, будем забивать на месте.
/зомбо-ковидные карайвирусы/