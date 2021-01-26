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Постеснялась вернуться за инсулином и умерла в свой день рождения 17-летняя девушка с диабетом на вечеринке

17:06 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Когда на второй день вечеринки россиянке стало плохо, гости уложили ее спать, убрали за собой мусор и разъехались по домам.

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Как рассказали родители девушки полицейским, она стеснялась, что болеет сахарным диабетом, поэтому не взяла с собой на празднование инсулин

В частном доме деревни Войново-Гора в Орехово-Зуеве (Московская область) 17-летняя студентка умерла во время вечеринки по случаю своего дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Как рассказали родители девушки полицейским, она стеснялась, что болеет сахарным диабетом, поэтому не взяла с собой на празднование инсулин. Когда на второй день вечеринки россиянке стало плохо, гости уложили ее спать, убрали за собой мусор и разъехались по домам. Позже девушку нашли мертвой.

По предварительной версии следствия, девушка умерла из-за того, что пропустила несколько уколов инсулина и выпила много алкоголя.

В январе прошлого года 19-летняя студентка престижного столичного вуза погибла во время вечеринки по случаю дня рождения друга. Девушка с приятелем остались на кухне ночью. Они выпивали, после чего вышли на балкон покурить. У друга девушки не оказалось для нее сигареты, и он вышел с балкона, оставив ее одну. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Друзья отмечают, что она уже предпринимала попытку суицида на одной из вечеринок, но в первый раз ее удалось спасти.

инсулин насмерть скончалась
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