Готовьте чайники: На 5 дней отключат горячую воду в центре Бердска

В связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12Б с 08.30 01.02.2021 года до 16.00ч. 05.02.2021 года будет произведено отключение горячей воды у потребителей ул.Свердлова 55,57.
С 08.30 01.02.2021 года до 16.00 12.02.2021 года в связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-22 возможно снижение параметров горячей воды у потребителей:
- ул.Северный 2,6,3,5,15,16,19/2,23,1,8,14,17/1,17/2,18,18/1,20,21,4,19,19/1,
- стоматология,
- ГАИ.
Просим принять меры недопущения размораживания систем теплоснабжения на период проведения чистки.