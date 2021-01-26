Готовьте чайники: На 5 дней отключат горячую воду в центре Бердска

Отключение в связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12Б.

На 5 дней отключат горячую воду в двух домах в центре Бердска

В связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-12Б с 08.30 01.02.2021 года до 16.00ч. 05.02.2021 года будет произведено отключение горячей воды у потребителей ул.Свердлова 55,57.

С 08.30 01.02.2021 года до 16.00 12.02.2021 года в связи с плановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-22 возможно снижение параметров горячей воды у потребителей:

- ул.Северный 2,6,3,5,15,16,19/2,23,1,8,14,17/1,17/2,18,18/1,20,21,4,19,19/1,



- д/сад "Сибирячок",- стоматология,- ГАИ.

Просим принять меры недопущения размораживания систем теплоснабжения на период проведения чистки.