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Объявили сбор 100 000 рублей на народную экспертизу новой мусорной свалки активисты Бердска. Где и как внести деньги

20:19 26.01.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Активисты назвали адреса и время, где принимают средства. Провести независимую экспертизу возможного полигона ТКО между Бердском и Искитимским районом готов "ЭМАССерт".

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Летом на месте будущего полигона ТБО располагалась строительная техника и сторожка
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Объявлен сбор средств на экологическую экспертизу по мусорному полигону между Бердском и с. Маяк Искитимского района.

За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация». Сумма утвержденная "ЭМАССерт" составляет от 90 до 100 тысяч рублей.

Как сообщила общественница Бердска и руководитель организации "Зеленый патруль" Светлана Рябоконь, достигнута договоренность о приеме средств.

- Активистами нашей группы достигнута договоренность о приёме добровольных пожертвований наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная партии КПРФ). По режиму приема средств обращайте, пожалуйста, внимание на изменения в расписании, потому что партии также проводят разные мероприятия и время приёма может быть изменено. Мы просим всех жителей проявить активность! Выбор за вами - угрожающий здоровью полигон или зелёный лес вокруг города, - заявила Светлана Рябоконь.

По всем вопросам можно будет обращаться по телефонам: 89139856303 или 213-63-03. Также вопросы можно направить на почту 2136303@mail.ru. Телефон находится у бердского активиста Евгения Валерьевича Ченцова.

Проведение экспертизы планируется в течение одного месяца после регистрации настоящего заявления и получения проектной документации в полном объёме.

Напомним, что изначально активисты Бердска сообщали, что финансирование общественной экспертизы будет народное. Общественники надеялись, что в этом им помогут спонсоры, но найти неравнодушных людей к судьбе города оказалось непросто. Также в настоящее время проводится и государственная экспертиза проекта полигона ТКО, но она, по мнению активистов, может ошибаться в результатах исследования и отличаться от независимой общественной, поэтому вопрос о сборе средств "стоит остро".

-Мы просим всех жителей проявить неравнодушие. Помните, что от каждого из вас зависит будущее. Выбирайте, смиритесь ли вы с угрожающим здоровью полигоном твердых коммунальных отходов или выступите против, - призвали общественники.

народная экспертиза общественная экспертиза полигон ТКО свалка между Бердском и Искитимом экология Светлана Рябоконь "ЭМАССерт"
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