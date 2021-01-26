26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нашло кишечную палочку и плесень в корице и других пряностях Роскачество

17:55 26.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Были выявлены нарушения по микробиологическим показателям.

% name% title
Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

Эксперты Роскачества провели проверку пряностей и обнаружили в них кишечную палочку и плесень. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 января на сайте организации.

Специалисты исследовали девять видов пряностей 15 торговых марок из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов. Речь идёт о таких пряностях, как лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика. По данным экспертов, вся продукция изготовлена по собственным нормативным документам или без указания документов.
Были выявлены нарушения по микробиологическим показателям. В частности, в красном молотом остром перце «Просто» было зафиксировано превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ). В Роскачестве пояснили, что превышение по количеству бактерий может быть связано, например, с неправильным хранением готовой продукции.

В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta обнаружено превышение по количеству плесени. По данным организации, в пряностях одной и той же торговой марки встречались сразу несколько нарушений. Так, в паприке «Индана» обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству по плесени, а в куркуме той же торговой марки — превышение по количеству бактерий КМАФАнМ. Кроме того, в красном молотом перце марки Cykoria S.A. зафиксированы превышения по количеству бактерий и по плесени, а в лавровом листе — превышение по плесени.

Специалисты также выяснили, действительно ли в упаковке находится заявленный продукт. В результате исследований по биомаркерам зафиксировано, что при производстве пяти видов пряностей семи торговых марок могло использоваться сырьё низкого качества. Это паприка «Индана», «Мастер Док», Kotanyi, Vegeta, корица молотая Cykoria S.A. и Haas, гвоздика целая «Индана», Cykoria S.A, чеснок гранулированный «Галео», семена тмина Cykoria S.A.

Ранее сообщалось, что во время проверки овсяных хлопьев 23 торговых марок Роскачество не выявило нарушений в составе продукта. При этом эксперты выявили ряд несоответствий. Отмечается, что хлопья проверили по 453 показателям: 400 — различные пестициды, 34 — показатели качества, 19 — дополнительные показатели безопасности.

инфекция палочка пряности
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как туда попала палочка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили
19:23 26-01-2021
Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили
Точный гороскоп на среду 27 января для каждого знака зодиака индивидуально
19:20 26-01-2021
Точный гороскоп на среду 27 января для каждого знака зодиака индивидуально
Путин назначил нового начальника управления ФСБ по Новосибирской области
19:10 26-01-2021
Путин назначил нового начальника управления ФСБ по Новосибирской области
Песков сравнил с террористами протестующих на незаконных акциях за Навального
19:04 26-01-2021
Песков сравнил с террористами протестующих на незаконных акциях за Навального
Стас Костюшкин рассказал о своей страшной тайне в программе «Секрет на миллион»
18:50 26-01-2021
Стас Костюшкин рассказал о своей страшной тайне в программе «Секрет на миллион»
Как снизить риск заражения коронавирусом, знает доктор Комаровский
18:47 26-01-2021
Как снизить риск заражения коронавирусом, знает доктор Комаровский
Сроки выхода третьей российской вакцины от коронавируса назвал Мишустин
18:41 26-01-2021
Сроки выхода третьей российской вакцины от коронавируса назвал Мишустин
Кк пережить резкие скачки погоды, рассказала врач
18:30 26-01-2021
Кк пережить резкие скачки погоды, рассказала врач
Лишился глаза избитый на незаконной акции водитель машины с "мигалками", рассказал Песков
18:23 26-01-2021
Лишился глаза избитый на незаконной акции водитель машины с
Не заводится машина в мороз: что нельзя делать?
18:20 26-01-2021
Не заводится машина в мороз: что нельзя делать?