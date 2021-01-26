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Разглашать имена владельцев "дворца Путина" в Геленджике отказался Кремль

18:00 26.01.2021 Фото: Скриншот
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Пресс-секретарь президента отметил, что "дворец", который в одном из опубликованных недавно "расследований" приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким бизнесменам.

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Кремль считает некорректным разглашать имена бизнесменов, владеющих "дворцом" в Геленджике

"Дворец" в Геленджике, который в одном из опубликованных недавно "расследований" приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта.

Отвечая на вопрос, известны ли собственники "дворца", Песков сказал: "Очевидно, что владельцем является предприниматель". "Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, - заметил он. - И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом".

При этом пресс-секретарь президента сказал, что Кремль "не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев". "И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - пояснил он.

Комментируя замечание журналиста о том, что в упомянутом "расследовании" сам президент не называется собственником объекта, представитель Кремля заявил: "Не соглашусь с вами". "В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, - указал Песков. - Здесь я с вами категорически не согласен".

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства ранее "однозначно ответил отрицательно на этот вопрос". "Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту", - подытожил Песков.

Бесполетная зона
Песков заявил, что вопрос об охране "дворца" в Геленджике и якобы установлении над ним бесполетной зоны нужно задавать ФСО и ФСБ, так как они находятся в компетенции данных органов.

"Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО", - сказал он. "Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - акцентировал внимание Песков, добавив, что на эту тему "было бы не совсем корректно говорить из Кремля".

"Одно дело, если бы мы действительно говорили о резиденции президента, тогда я мог бы вам предоставить информацию. Но поскольку это не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то здесь мы просто не можем этого сделать", - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Он призвал дождаться появления комментариев от ФСО и ФСБ. "Я знаю, что мы переправили туда некоторые обращения СМИ. Поэтому, я думаю, в течение какого-то времени ответы последуют", - сказал Песков.

Резиденции Путина

Песков заявил, что все резиденции Путина прекрасно известны, о них знают как в России, так и за рубежом.

"Все резиденции президента прекрасно известны, - сказал представитель Кремля. - Президент проводит там мероприятия - и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия".

По словам Пескова, "все они [резиденции] известны не только в РФ, но и за ее пределами".

Таким образом пресс-секретарь российского лидера отреагировал на информацию о том, что несколько компаний сообщали о выполнении работ в приписываемом президенту "дворце" в краснодарском поселке Прасковеевка. Комментируя это, представитель Кремля отметил: "Почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос".

Отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль уточнять подробности по "дворцу" с учетом резонанса вокруг темы, Песков сказал: "Президент ответил на заданный вопрос [о принадлежности объекта], <...> ответил абсолютно однозначно". "Если остаются другие вопросы, действительно, компетентные ведомства тоже, наверное, так или иначе предоставят информацию, - добавил он. - Но что касается уточнения - мы что, должны залезать в частную собственность? Как вы себе это представляете? Это же невозможно".

Песков вновь заявил об отсутствии у него данных о посещении Путиным когда-либо так называемого дворца в Геленджике, и призвал обратить внимание и на другие темы.

"Я не располагаю какой-то информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ответив, таким образом, на просьбу в очередной раз прокомментировать тему объекта в Геленджике, Песков спросил у своих собеседников, есть ли еще вопросы. "Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец", - заметил пресс-секретарь президента, добавив, что дворцов много "и все они, как правило, частные".

 дворец президент резиденции Дмитрий Песков Владимир Путин
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От редакции

Чей дворец?

Аноним, 26 января 2021 18:04
Конечно же, им надо дополнительное время пока назначат "владельца" дворца. Так сразу экспромтом нельзя - запалиться можно.
Аноним, 26 января 2021 18:16
серьезная ситуация, серьезные вопросы и детский лепет. Такое ощущение, что меня таким ответом причислили к категории дебилов. И не только меня. От таких ответов подозрений, что что-то не так только становиться больше. Почему нельзя конкретно объяснить своим гражданам, своим избирателям, почему это ложь, а если это так Наваленный должен ответить за клевету.
Аноним, 26 января 2021 18:43
Суда над "псевдоложью" Навального не будет - поэтому заранее засекретили имена владельцев.
Напоминает и дело о взрывах домов, когда власть увязла во грехах по самые помидоры.
А если и будет, то закрытое заседание.
Навального на этом междусобойчике 146 присяжных обязательно назначат виновным по всем статьям.
Без свидетелей со стороны защиты. А адвокатов заставят подписать неразглашение.
Аноним, 26 января 2021 18:26
"Дворец" принадлежит одному или нескольким бизнесменам?
Хорошо, если нескольким.
Тогда может быть срок увеличат за групповуху.
Махараджа, 26 января 2021 18:50
А почему такая секретность?Это наводит на подозрения.Если деньги на которые это всё построено чистые,то почему тогда владелец так боится?Честным людям которые заработали честно свои состояния благодаря своему интеллекту,своим изобретениям,своим заслугам перед обществом,цивилизацией,своему таланту нечего бояться.Значит деньги почти на 100% грязные и украденные.
Махараджа, 26 января 2021 18:52
ФСБ значит не знает я так понимаю кому всё это принадлежит?Что же это за спецслужба такая считающая себя одной из самых сильных в мире?

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