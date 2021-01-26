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Новые выплаты от Путина: Кому пойдут 9 млрд рублей, выделенные кабмином

21:24 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года. Распоряжение подписал Мишустин.

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Средства поступят из резервного фонда Правительства

Свыше 9 млрд рублей будет направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года. Они предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин. Из-за ситуации с коронавирусом  их рабочая смена сейчас длится 14 дней, и всё это время сотрудники должны оставаться в стенах учреждения.

Решение выделить средства для выплат персоналу социальных учреждений Михаил Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.

больные коронавирусом выплаты работают рабочая смена Михаил Мишустин
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