Новые выплаты от Путина: Кому пойдут 9 млрд рублей, выделенные кабмином

Средства поступят из резервного фонда Правительства

Свыше 9 млрд рублей будет направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года. Они предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин. Из-за ситуации с коронавирусом их рабочая смена сейчас длится 14 дней, и всё это время сотрудники должны оставаться в стенах учреждения.

Решение выделить средства для выплат персоналу социальных учреждений Михаил Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.