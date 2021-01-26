На бесплатные лекарства для больных с коронавирусом еще 2,7 млрд рублей выделил Мишустин

Бесплатно лекарства выдаются по рецепту врача, пациентам которые проходят лечение амбулаторно

Ещё 2,7 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей. О выделении дополнительного финансирования Михаил Мишустин говорил на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 января. Глава правительства поручил Министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства.