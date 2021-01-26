На бесплатные лекарства для больных с коронавирусом еще 2,7 млрд рублей выделил Мишустин

Ещё 2,7 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей. О выделении дополнительного финансирования Михаил Мишустин говорил на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 января. Глава правительства поручил Министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства.