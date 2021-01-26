Сроки выхода третьей российской вакцины от коронавируса назвал Мишустин

Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от ковида, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.

Михаил Мишустин Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.

Минздрав, как уточнил Мишустин, получил документы для ее регистрации.

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса", — пояснил премьер-министр.

Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.

Также в следующем месяце Россия начнет более масштабное производство "ЭпиВакКороны".

Сейчас в гражданском обороте находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина "Спутник V", разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".