Песков сравнил с террористами протестующих на незаконных акциях за Навального

По данным правозащитников, на акциях 23 января были задержаны более 3700 человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 января заявил журналистам, что власти не будут вести диалог с «несогласными», которые атакуют сотрудников правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о причинах отсутствия диалога власти с выходящими на митинг, Песков заявил, что было много случаев, когда несогласные с действиями властей прикрывались женщинами и детьми. «Те, кто провоцирует детей и прикрываются, похожи на террористов», — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, на акции 23 января было «большое число провокаторов из среды так называемых несогласных». «Мы помним водителя, который лишился глаза, благодаря этим мирным несогласным. В этом большая опасность», — сказал Песков.

«С теми, кто нападал на сотрудников органов правопорядка — это уже серьезное правонарушение, — диалог уже невозможен, и я убежден, что его не будет», — добавил он.