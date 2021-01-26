Песков сравнил с террористами протестующих на незаконных акциях за Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 января заявил журналистам, что власти не будут вести диалог с «несогласными», которые атакуют сотрудников правоохранительных органов.
Отвечая на вопрос одного из журналистов о причинах отсутствия диалога власти с выходящими на митинг, Песков заявил, что было много случаев, когда несогласные с действиями властей прикрывались женщинами и детьми. «Те, кто провоцирует детей и прикрываются, похожи на террористов», — заявил пресс-секретарь президента.
По его словам, на акции 23 января было «большое число провокаторов из среды так называемых несогласных». «Мы помним водителя, который лишился глаза, благодаря этим мирным несогласным. В этом большая опасность», — сказал Песков.
«С теми, кто нападал на сотрудников органов правопорядка — это уже серьезное правонарушение, — диалог уже невозможен, и я убежден, что его не будет», — добавил он.
«В целом хочу сказать однозначно: крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована агрессивными участниками акций», — заявил Песков. По его словам, большое количество дел в отношении протестующих объясняется именно «беспрецедентным уровнем насилия».
Накануне Владимир Путин, комментируя субботние протесты, заявил о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции. По его словам, «обычно впереди себя выставляют женщин и детей террористы».
Путин добавил, что все люди имеют право на выражение своей точки зрения, но только в пределах, отведенных законодательством. «Всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — заявил российский лидер. При этом он отметил, что правоохранительные органы также должны действовать в рамках закона и своих служебных обязанностей.