26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили

19:23 26.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В связи с ЧП начата проверка. По данным сайта авиакомпании "Руслайн", рейсы между Ханты-Мансийском и Петербургом выполняются на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

% name% title
Лазер не помешал посадить самолет без происшествий

Неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета, садившегося в петербургском аэропорту Пулково, сообщил ТАСС во вторник источник.

"В понедельник вечером командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург доложил, что при посадке в Пулково был ослеплен зеленым лазером. На безопасности полета и посадке инцидент не сказался", - сказал собеседник агентства.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили факт инцидента. "При заходе на посадку в аэропорту Пулково экипаж воздушного судна авиакомпании "Руслайн", следующего по маршруту Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург, доложил об ослеплении лазером зеленого цвета", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с ЧП начата проверка. По данным сайта авиакомпании "Руслайн", рейсы между Ханты-Мансийском и Петербургом выполняются на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

По предварительным данным, светивший лазером человек находился около ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. Проводится проверка.

лазер ослепили пилота самолет Аэропорт Пулково
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может стоит ограничить оборот этих лазеров?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь огородника и садовода на 27 января 2021 года
20:50 26-01-2021
Лунный календарь огородника и садовода на 27 января 2021 года
Индексация выплат и пособий: Что еще ждет россиян с 1 февраля 2021
20:40 26-01-2021
Индексация выплат и пособий: Что еще ждет россиян с 1 февраля 2021
Погибли двое из-за падения башенного крана. СК возбудил уголовное дело
20:27 26-01-2021
Погибли двое из-за падения башенного крана. СК возбудил уголовное дело
Что нельзя делать 27 января в день святой Нины? Почему нельзя долго спать в этот день
20:20 26-01-2021
Что нельзя делать 27 января в день святой Нины? Почему нельзя долго спать в этот день
БердскОбъявили сбор 100 000 рублей на народную экспертизу новой мусорной свалки активисты Бердска. Где и как внести деньги
20:19 26-01-2021
Объявили сбор 100 000 рублей на народную экспертизу новой мусорной свалки активисты Бердска. Где и как внести деньги
Снова будут судить надругавшегося над 28 девочками. Убийца уже сидит пожизненно 1
20:05 26-01-2021
Снова будут судить надругавшегося над 28 девочками. Убийца уже сидит пожизненно
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января 2021 года: История важной даты
19:50 26-01-2021
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января 2021 года: История важной даты
Почему резко снизился спрос на кредитные карты в Новосибирской области, ответил эксперт 1
19:49 26-01-2021
Почему резко снизился спрос на кредитные карты в Новосибирской области, ответил эксперт
Жалобу на законность ареста Навального суд рассмотрит 28 января 3
19:33 26-01-2021
Жалобу на законность ареста Навального суд рассмотрит 28 января
Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили
19:23 26-01-2021
Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили