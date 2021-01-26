Ослепили лазером пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера. Место источника уже выявили

В связи с ЧП начата проверка. По данным сайта авиакомпании "Руслайн", рейсы между Ханты-Мансийском и Петербургом выполняются на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Лазер не помешал посадить самолет без происшествий

Неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета, садившегося в петербургском аэропорту Пулково, сообщил ТАСС во вторник источник.

"В понедельник вечером командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург доложил, что при посадке в Пулково был ослеплен зеленым лазером. На безопасности полета и посадке инцидент не сказался", - сказал собеседник агентства.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили факт инцидента. "При заходе на посадку в аэропорту Пулково экипаж воздушного судна авиакомпании "Руслайн", следующего по маршруту Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург, доложил об ослеплении лазером зеленого цвета", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с ЧП начата проверка. По данным сайта авиакомпании "Руслайн", рейсы между Ханты-Мансийском и Петербургом выполняются на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

По предварительным данным, светивший лазером человек находился около ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. Проводится проверка.