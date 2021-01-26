Путин назначил нового начальника управления ФСБ по Новосибирской области

По указу президента генерал-лейтенант Сергей Сизов к исполнению обязанностей приступил с 26 января 2021 года. Он приехал в Новосибирск из Челябинска.

Сергей Сизов

Новым руководителем УФСБ России по Новосибирской области стал генерал-лейтенант Сергей Сизов. К исполнению обязанностей он приступил с 26 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области

Указ о назначении на должность начальника регионального ФСБ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Сергея Бойко, возглавляющего региональное ведомство с 2013 года, освободили от занимаемой должности в связи с переходом на новое место службы.

Свою трудовую деятельность в органах безопасности Сергей Сизов начал в 1993 году в УФСБ России по Липецкой области с должности оперуполномоченного. Руководил УФСБ России по Пензенской области, а затем, в течение полутора лет, был главой челябинского управления госбезопасности. Награждён государственными и ведомственными наградами.