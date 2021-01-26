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Освободить Навального потребовал «КиноСоюз»: Письмо подписали 30 человек

21:00 26.01.2021 Фото: Кадр из расследования
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Требование прекратить уголовное преследование Навального, а также найти и наказать виновных в покушении на его жизнь содержится и в петиции «Новой газеты». Ее подписали более 142 тыс. человек.

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Кадры выглядят действительно кинематографично

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз») опубликовал открытое письмо с требованием освободить из-под ареста оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

В «КиноСоюзе» отметили резонанс фильмов-расследований, в письме говорится, что расследования Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) посмотрело «большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер», и содержится требование освободить Навального и его коллег.

Письмо подписали более 30 человек, среди которых председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, режиссеры Владимир Котт и Борис Хлебников.

Требование прекратить уголовное преследование Навального, а также найти и наказать виновных в покушении на его жизнь содержится и в петиции «Новой газеты», размещенной на сайте change.org. Ее подписали более 142 тыс. человек, в частности писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда он прилетел из Германии, где находился на лечении почти пять месяцев.

Незадолго до этого ФСИН сообщила, что оппозиционер объявлен в федеральный розыск, так как нарушил режим по делу «Ив Роше», по которому его осудили на 3,5 года условно. В ведомстве напомнили, что по решению суда Навальному назначили испытательный срок до 30 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

На следующий день после задержания Химкинский суд, который провел заседание в отделе полиции, арестовал Навального на 30 суток. В начале февраля суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального на реальный.

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