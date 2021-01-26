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Снова будут судить надругавшегося над 28 девочками. Убийца уже сидит пожизненно

20:05 26.01.2021 Фото: Следком Башкирии
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Вскрылись новые эпизоды, к которым оказался причастен Евгений Петров.

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Евгений Петров

Маньяк с Урала, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку из Башкирии, осудят в Дуванском районе. 45-летний Евгений Петров начал истязать своих жертв в 1998 году. Всего на его счету числятся 28 девушек в возрасте от 9 до 16 лет, из них погибли 10.

Последней жертвой преступника стала уроженка башкирской деревни. 7 сентября 2001 года ее истерзанное тело было обнаружено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. Тогда следователи не смогли найти убийцу. По итогу установить причастность Петрова к смерти девочки удалось лишь спустя 19 лет. В 2005 году он уже был приговорен к пожизненному заключению. Об этом рассказали в следкоме региона сегодня, 26 января.

— В ходе проведения дальнейших следственных действий причастность обвиняемого к совершенному преступлению была установлена, и в ходе допроса под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как установлено следствием, днем 12 мая 2001 года Петров ехал на машине ВАЗ-21051 через село Месягутово Дуванского района Башкирии, заметил девушку около местного автовокзала и предложил подвезти, она согласилась. Он привез ее в лесополосу и начал угрожать ножом, после этого изнасиловал и задушил. Мертвое тело он несколько раз проткнул ножом, после чего привязал буксировочным тросом к машине, отвез в лес и выбросил.

Источник: ufa1.ru

28 девушек башкирия изнасиловал маньяк суд убил урал Евгений Петров
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Аноним, 26 января 2021 20:36
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