Снова будут судить надругавшегося над 28 девочками. Убийца уже сидит пожизненно

Евгений Петров

Маньяк с Урала, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку из Башкирии, осудят в Дуванском районе. 45-летний Евгений Петров начал истязать своих жертв в 1998 году. Всего на его счету числятся 28 девушек в возрасте от 9 до 16 лет, из них погибли 10.

Последней жертвой преступника стала уроженка башкирской деревни. 7 сентября 2001 года ее истерзанное тело было обнаружено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. Тогда следователи не смогли найти убийцу. По итогу установить причастность Петрова к смерти девочки удалось лишь спустя 19 лет. В 2005 году он уже был приговорен к пожизненному заключению. Об этом рассказали в следкоме региона сегодня, 26 января.