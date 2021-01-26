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Жалобу на законность ареста Навального суд рассмотрит 28 января

19:33 26.01.2021 Фото: Скриншот
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Адвокат Ольга Михайлова напомнила, что задержанный на 30 суток оппозиционер просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

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Мособлсуд 28 января проверит законность задержания Навального на 30 суток

Мособлсуд 28 января проверит законность задержания Алексея Навального на 30 суток. Об этом ТАСС во вторник сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Наша жалоба на задержание Навального на 30 суток будет рассмотрена Мособлсудом 28 января в 14:00 мск", - сказала Михайлова, напомнив, что задержанный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок задержания до 15 февраля для обеспечения его явки на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3,5 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок на пять лет, который позднее был продлен на год. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему наказания.

адвокат арест жалоба задержание Алексей Навальный Ольга Михайлова
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От редакции

Что скажет суд?

Аноним, 26 января 2021 20:13
только дурак не понимает, что Навальный просто пытается оседлать "волну" возмущения. Этот негатив все равно выльется, только в его основе не поддержка Леши, а обнищание народа, социальное не равенство, не равенство перед законом, практически клановое судопроизводство. Если власть этого не понимает, значит она не понимает ничего. Выплыл "дворец Путина" и что? Власть не объясняет НИЧЕГО, а считает, что достаточно сказать, что это не правда и все. От таких слов злость только возрастает. ЛЮди считают, что их держат за идиотов и власть врет. Ну, почему не рассказать все как есть? "Это вранье Навального, но мы вам ничего не скажем", так не пройдет. Я думаю, что это только начало и конечная цель Наваленных поджечь страну и ее развалить. Поведение власти, точнее ее бездействие наталкивает на мысль, что и она этого хочет. Все честно рассказать людям, привлечь к ответственности за клевету и самое главное жестко пресекать отморозков которые хотят крови. Словоблудие только приведет к крови и развалу страны. Сейчас нужны конкретные меры по наведению в стране порядка, нужна реальная борьба с коррупцией и казнокрадством. Россия в коррупции и воровстве погрязла и если так продлится еще немного страны не будет. Ни одна в мире страна не может существовать когда все богатства распределяются между кучкой людей которым Россия не нужна, а народ в нищете. Одного Лешу уберут, появится другой. НИкаких выводов из украинского переворота власть не сделала, если думает, что пронесет- не пронесет. Времени нет.
Аноним, 26 января 2021 20:19
На что надеется баламутчик.
Аноним, 26 января 2021 20:26
НВР:
Суд скажет, что ему укажет Путин

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