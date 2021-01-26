Пьяную дебоширку, прилетевшую из Турции, сняли с самолета в Казани

30-летняя жительница Удмуртии вела себя агрессивно, нецензурно выражалась в отношении бортпроводника. В аэропорту ее увели полицейские.

Такое поведение стоило женщине 15 суток

Экипаж самолета, выполнявшего рейс из Стамбула в столицу Татарстана, был вынужден вызвать полицию по прибытии в аэропорт из-за агрессивно настроенной нетрезвой пассажирки, сообщает Казанское линейное управление МВД России на транспорте во вторник.

"30-летняя жительница Республики Удмуртии, находясь (...) по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно, нецензурно выражалась в отношении бортпроводника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на неоднократные замечания прекратить такое поведение женщина не реагировала. По прибытии самолета в аэропорт Казани она была задержана. Освидетельствование в помещении линейного отдела полиции подтвердило, что женщина находится в состоянии опьянения.

В ее отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения), по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

Максимальное наказание по данным статьям - административный арест на срок до 15 суток, говорится в пресс-релизе.