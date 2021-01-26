Почему люди тоскуют по Советскому Союзу: Колбасы не было и еду "доставали"

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в соцсетях объяснил, почему, несмотря на все сложности того времени, Советский Союз до сих идеализируется.
«Потому что была справедливость. Да, колбасы не было, и многие продукты нужно было „доставать“, но образование и медицина были бесплатными, проблема с жильем решалась, ипотека (ЖСК) и коммуналка стоили копейки, по ночным улицам можно было ходить без опаски, а коррупционеров регулярно отлавливали и сажали», — написал он.
Кричевский отметил, что сегодня в магазинах больше товаров и можно ездить за границу, но справедливости, национальной идеи русского народа, нет.
Источник: svpressa.ru
Той доброты,открытости в людях.мы двери незакрывали и детей со школы не встречали.Не боялись ничего.А теперь что?!ни общежитей ни заводов (с музыкой с удовольствием шли работать)а учились как?!красота!уважали старших (и ни дай бог-рот откроеш:уу.все!А в магазинах хоть и пусто было-но зато интересно было в очередях побыть,и дефецит достать.ДВИЖЕНИЕ было всегда. Есть что вспомнить!все неопишеш....