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Почему люди тоскуют по Советскому Союзу: Колбасы не было и еду "доставали"

21:46 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Несмотря на все сложности того времени, СССР до сих идеализируется. Сегодня в магазинах больше товаров и можно ездить за границу, но справедливости нет, считает экономист.

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Советский союз давал чувство справедливости

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в соцсетях объяснил, почему, несмотря на все сложности того времени, Советский Союз до сих идеализируется.

«Потому что была справедливость. Да, колбасы не было, и многие продукты нужно было „доставать“, но образование и медицина были бесплатными, проблема с жильем решалась, ипотека (ЖСК) и коммуналка стоили копейки, по ночным улицам можно было ходить без опаски, а коррупционеров регулярно отлавливали и сажали», — написал он.

Кричевский отметил, что сегодня в магазинах больше товаров и можно ездить за границу, но справедливости, национальной идеи русского народа, нет.

Источник: svpressa.ru

идеализируется почему профессор советский союз ссср Институт экономики РАН
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От редакции

Чего категорически не хватает из советского быта?

Аноним, 26 января 2021 21:58
НВР: Расстрелов жуликов и воров.
Аноним, 26 января 2021 21:58
НВР:
Той доброты,открытости в людях.мы двери незакрывали и детей со школы не встречали.Не боялись ничего.А теперь что?!ни общежитей ни заводов (с музыкой с удовольствием шли работать)а учились как?!красота!уважали старших (и ни дай бог-рот откроеш:уу.все!А в магазинах хоть и пусто было-но зато интересно было в очередях побыть,и дефецит достать.ДВИЖЕНИЕ было всегда. Есть что вспомнить!все неопишеш....
Аноним, 26 января 2021 22:00
НВР: По политическим репрессиям почти догнали.
Поросёнок Пётр, 26 января 2021 22:21
Люди тоскуют по своей безвозвратно ушедшей молодости, когда ещё ничего не болело и всё было впереди.

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