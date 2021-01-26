Почему люди тоскуют по Советскому Союзу: Колбасы не было и еду "доставали"

Несмотря на все сложности того времени, СССР до сих идеализируется. Сегодня в магазинах больше товаров и можно ездить за границу, но справедливости нет, считает экономист.

Советский союз давал чувство справедливости

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в соцсетях объяснил, почему, несмотря на все сложности того времени, Советский Союз до сих идеализируется.

«Потому что была справедливость. Да, колбасы не было, и многие продукты нужно было „доставать“, но образование и медицина были бесплатными, проблема с жильем решалась, ипотека (ЖСК) и коммуналка стоили копейки, по ночным улицам можно было ходить без опаски, а коррупционеров регулярно отлавливали и сажали», — написал он.

Кричевский отметил, что сегодня в магазинах больше товаров и можно ездить за границу, но справедливости, национальной идеи русского народа, нет.

Источник: svpressa.ru