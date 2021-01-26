Чуть не замерз в -40 водитель заглохшей Toyota на трассе Р-256 в Новосибирской области

Он ехал в одиночку с Алтая в Томск. Автомобилиста спасли сотрудники Черепановской ДПС - отбуксировали машину до СТО.

Герои

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Черепановского района, находясь на маршруте патрулирования на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт», обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль «Тойота» с открытым капотом. В это время температура воздуха была около - 40 градусов, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области во вторник.

Экипаж в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Эльнура Гусейнова и лейтенантов полиции Артема Тюрина и Артема Анисимова подъехал к транспортному средству, чтобы выяснить ситуацию. Водитель пояснил, что в одиночку следует из Республики Алтай в Томск. Из-за возникшей в пути неисправности топливной системы транспортное средство заглохло и без ремонта на СТО не может продолжить движение.

Автоинспекторы незамедлительно приняли решение отбуксировать неисправный автомобиль на ближайшую станцию технического обслуживания с помощью своего служебного УАЗика. Доставив транспортное средство к месту ремонта, сотрудники полиции продолжили патрулирование трассы.

Инспекторы не оставили водителя в беде