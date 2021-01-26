26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Новшества «гаражной амнистии»: Продлили срок бесплатного оформления земли

22:07 26.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

% name% title
Вступления закона в силу ждут миллионы граждан

Государственная Дума 26 января приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии». Об этом сообщили во вторник на сайте верхней палаты парламента.

В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, что не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению (продать, передать по наследству и т. п.) и вызывает ряд других проблем с эксплуатацией. На сегодняшний день фактически не определены собственники значительного количества гаражей; не установлены лица, ответственные за их содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения.

Одной из существенных проблем являются трудности с регистрацией права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на гаражи. Как правило, это вызвано отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи. При этом, по данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов.

В целях решения указанных проблем законопроектом предлагаются изменения в Земельный кодекс, федеральные законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости».

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Указывается, что предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей осуществляется в порядке, установленном действующей главой V.1. Земельного кодекса «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (т. е. до 30 декабря 2004 г.), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если:

  • земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти;
  • гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Проектом закона определяется перечень возможных документов, подтверждающих соответствующее право, которые предоставляются гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен один из следующих документов: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража, и другие.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок. Соответствующее заявление должно быть подано уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия им решения о предоставлении земельного участка гражданину. В случае если в указанный срок заявление не подано, гражданин вправе обратиться в орган регистрации прав самостоятельно.

Законопроектом также предусматривается дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков — на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«По нашей оценке, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллионов граждан получат возможность в течение пяти лет – до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Миллионы наших граждан имеют сегодня такие гаражи, имеют земельные участки, но не могут ими распорядиться – ни продать, ни подарить, потому что они не оформлены», — сказал руководитель фракции.

гараж гаражная амнистия законопроект первое чтение принят Государственная Дума
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете воспользоваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме
22:24 26-01-2021
Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме
Точный прогноз майя на 2021 год по дате рождения
22:20 26-01-2021
Точный прогноз майя на 2021 год по дате рождения
Срок действия иммунитета у переболевших коронавирусом увеличился, заявил Мурашко
22:18 26-01-2021
Срок действия иммунитета у переболевших коронавирусом увеличился, заявил Мурашко
Новшества «гаражной амнистии»: Продлили срок бесплатного оформления земли
22:07 26-01-2021
Новшества «гаражной амнистии»: Продлили срок бесплатного оформления земли
Всю страшную правду о коронавирусе хотят рассказать родственники умерших в Ухане 1
21:56 26-01-2021
Всю страшную правду о коронавирусе хотят рассказать родственники умерших в Ухане
Эти комнатные цветы, привлекают мужчин и помогают обрести семейное счастье
21:50 26-01-2021
Эти комнатные цветы, привлекают мужчин и помогают обрести семейное счастье
Почему люди тоскуют по Советскому Союзу: Колбасы не было и еду "доставали" 4
21:46 26-01-2021
Почему люди тоскуют по Советскому Союзу: Колбасы не было и еду
Пьяную дебоширку, прилетевшую из Турции, сняли с самолета в Казани
21:35 26-01-2021
Пьяную дебоширку, прилетевшую из Турции, сняли с самолета в Казани
Новые выплаты от Путина: Кому пойдут 9 млрд рублей, выделенные кабмином
21:24 26-01-2021
Новые выплаты от Путина: Кому пойдут 9 млрд рублей, выделенные кабмином
Топ - 5 продуктов с афродизиаком
21:20 26-01-2021
Топ - 5 продуктов с афродизиаком