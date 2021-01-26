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Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме

22:24 26.01.2021 Фото: ЦБ
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Ранее ЦБ тогда инициативу не поддержали, сообщив, что "по сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей".

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В Госдуме предложили разместить изображение Путина на пятитысячной купюре

Депутат Государственной думы РФ Сергей Калашников (ЛДПР) предложил разместить на купюре номиналом 5000 рублей изображение президента Владимира Путина.

«Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

Банкнота в 5000 рублей появилась в обращении 31 июля 2006 года. На банкноте изображены виды города Хабаровска, на лицевой стороне купюры — памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске.

Напомним, в 2017 году ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Центробанку напечатать лимитированный выпуск купюр с портретом Владимира Путина. Однако в ЦБ тогда инициативу не поддержали, сообщив, что «по сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России».

банкнота купюра портрет символы Сергей Калашников
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От редакции

Нужна разместить Путина на деньгах?

Поросёнок Пётр, 26 января 2021 22:43
Маразм депутатов так называемой "Государственной Думы" с каждым годом становится всё ядрёнее, сказывается отрицательная селекция элиты последних 20 лет.
Аноним, 26 января 2021 22:46
Да зачем же так денги то обесценивать.
Аноним, 26 января 2021 22:48
Зачем на купюре. Лучше уж сразу каждому на груди портрет ВВП наколоть.
Аноним, 26 января 2021 22:58
На туалетной бумаге будет смотреться лучше
Аноним, 26 января 2021 23:01
Курс рубля еще больше упадет
Аноним, 26 января 2021 23:08
Давайте тогда уж на всех купюрах Медведевых, Жириновских, Зюгановых и всю шайку газпромовскую наресуем. Страна должна помнить героев и знать их в лицо. Тогда узнаем кто на сколько ценен в их иерархии.
Аноним, 26 января 2021 23:08
Ай да Калашников! Во даёт! Лезет язычком прямо через дегустационное окошко!
Поросёнок Пётр, 26 января 2021 23:47
Там это окошко настолько уже вылизано, что с Луны можно увидеть как оно сверкает.
Поросёнок Пётр, 26 января 2021 23:59
Тут вот дизайн уже предложили https://pbs.twimg.com/media/EsrA5SFW8AEKgOr?format=jpg&name=900x900

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