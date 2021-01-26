Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме

Ранее ЦБ тогда инициативу не поддержали, сообщив, что "по сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей".

В Госдуме предложили разместить изображение Путина на пятитысячной купюре

Депутат Государственной думы РФ Сергей Калашников (ЛДПР) предложил разместить на купюре номиналом 5000 рублей изображение президента Владимира Путина.

«Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

Банкнота в 5000 рублей появилась в обращении 31 июля 2006 года. На банкноте изображены виды города Хабаровска, на лицевой стороне купюры — памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске.

Напомним, в 2017 году ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Центробанку напечатать лимитированный выпуск купюр с портретом Владимира Путина. Однако в ЦБ тогда инициативу не поддержали, сообщив, что «по сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России».