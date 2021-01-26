Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме

Депутат Государственной думы РФ Сергей Калашников (ЛДПР) предложил разместить на купюре номиналом 5000 рублей изображение президента Владимира Путина.
«Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.
Банкнота в 5000 рублей появилась в обращении 31 июля 2006 года. На банкноте изображены виды города Хабаровска, на лицевой стороне купюры — памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске.
Напомним, в 2017 году ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Центробанку напечатать лимитированный выпуск купюр с портретом Владимира Путина. Однако в ЦБ тогда инициативу не поддержали, сообщив, что «по сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России».