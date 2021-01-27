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Купили новую технику, но не кому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!

09:50 27.01.2021 Фото: Юджин-сервис
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"Юджин-Сервис" подарит вашей технике вторую жизнь!

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Один звонок и уже завтра, а быть может сегодня вся новая техника станет в вашем доме на свои места

Мы производим не только ремонт поломанной техники, но и с радостью поможем вам правильно подключить приобретенный в магазине товар.

Подключение стиральных машин, духовых шкафов, посудомоек и духовых шкафов. Для на не существует никаких сложностей!

Один звонок и уже завтра, а быть может сегодня вся новая техника станет в вашем доме на свои места, стоит только позвонить!

"Юджин-Сервис" подарит вашей технике вторую жизнь!

Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:

г. Бердск, ул. Первомайская, 7А

По любым вопросам Вы можете обратиться по телефонам (383-41) 3-80-80, 3-83-83, 8-913-904-47-51

Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск

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