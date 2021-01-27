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Здоровье

Быстрое решение запущенных проблем! Эффективное лечение вросшего ногтя в клинике Веритас!

08:47 27.01.2021 Фото: Клиника Веритас
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В медико-диагно­стическом центре «Веритас» все­го за 20 минут вам помогут раз и навсегда распрощаться с этой проблемой.

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Вросший ноготь – часто встречающееся заболевание

В последнее время, боль­шой проблемой у пациентов, особен­но у подростков, стали вросшие ногти на ногах. Как быть, если у Вас данная  проблема, рассказал врач - хирург онколог Игорь Олегович Зубков.

Вросший ноготь – часто встречающееся заболевание, при котором ногтевая пластинка врастает в край ногтевого валика. Вросший ноготь чаще всего встречается на большом пальце стопы. Если не лечить данное заболевание, то в запущенном состоянии возможно развитие инфекции, при которой ногтевой валик постоянно кровоточит, а из под ногтевой пластины выделяется гной. Существующие консервативные и ортопедические мероприятия в подавляющем большинстве случаев не приводят к излечению, радикальные же операции сопровождаются временной потерей трудоспособности, выраженным болевым синдромом и неудовлетворительными эстетическим результатам.

Причины заболевания: плоскостопие, травма, онихомикоз (грибковое поражение ногтя), неправильная (узкая) обувь, вальгусная деформация стоп (ортопедическая патология), врождённая предрасположенность (избыточное количество мягких тканей в подногтевой подушке), неправильно выполненный педикюр.

Особенно опасен вросший ноготь для людей, страдающих сахарным диабетом и нарушением кровообращения в ногах, поскольку в этом случае возможно развитие гангрены большого пальца стопы.

Перед тем, как удалять вросший ноготь хирургически, необходима консультация  врача, включающая выявление причины, по которым образовалось заболевание и стадию развития болезни. Перед удалением вросшего ногтя, проводится обработка операционного поля, его накрытие стерильным хирургическим бельем. Пациенту делают местную анестезию в палец. После обезболивания путем местной анестезии, начинается самый важный этап, после которого вросший ноготь больше не будет беспокоить вас. В наше время уже предлагается больше 75 способов операции, однако большая часть не решает проблемы.

Самый лучший и наименее травматичный способ – удаление вросшего ногтя с помощью радиохирургического аппарата radioSURG 2200. В этом случае вероятность рецидива заметно уменьшается. Процедура занимает 10 минут.  Во время операции делают разрез ногтевой пластинки и вросшая часть ногтя удаляется с помощью радиохирургического аппарата, а также прижигается матрикс ногтя в этом углу для предотвращения рецидива. Самое важное, что пос­ле проведенной процедуры паци­ент не ощущает дискомфорта и боли, и сразу же может отпра­виться домой.

Осложнения и риски. Основной постоперационной проблемой являются частые рецидивы, которые возникают из-за невозможности удаления ростковой зоны ногтя при общехиррургических методах лечения. Независимо от того, насколько радикальными способами удалялся вросший ноготь, внутренняя часть все равно отрастает после нескольких месяцев и образуется тоже заболевание, гнойные выделения, сильная боль, что доставляет человеку неудобства. Данные осложнения практически не наблюдаются при операции радиохирургическим аппаратом. В медико-диагно­стическом центре «Веритас» все­го за 20 минут вам помогут раз и навсегда распрощаться с этой проблемой.
Область применения уникального радиохирургического аппарата довольно велика. Он используется не только в пластической, реконструктивной и общей хирургии, но и в дерматологии, флебологии, сосудистой хирургии, онкологии, проктологии, урологии, отоларингологии, гинекологии.

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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск

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