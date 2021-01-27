"Тонус-клуб" решит проблему апельсиновой кожи. Скажем целлюлиту: нет!

Целлюлит - проблема, которая волнует большинство женщин. К сожалению, один раз и навсегда от него избавиться невозможно. Лишь регулярно воздействуя на причины возникновения целлюлита Вы можете поддерживать кожу ровной и красивой.
В наших клубах в решении этой женской проблемы с эффектом Вам помогут:
роликовый тренажер (разбивает жир, выравнивает кожу),
виброплатформа (улучшает лимфоток, кровоток),
вакуумный тренажер и инфракрасные штаны (улучшают кровообращение в недоступных обычному воздействию слоях подкожно-жировой клетчатки),
прессотерапия (выводит лишнюю жидкость, уменьшает отеки).
С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью!
Все подробности по телефонам:
310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19)
286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21)
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск