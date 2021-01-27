27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"

11:26 27.01.2021
1

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 10 февраля и подарить.

% name% title

Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 10 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 6 февраля 2021 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

% name% title
Папа Павел — дочь Милана. С папой и за рулем не страшно
% name% title
Мой папа Евгений
% name% title
Наш папа - Казаков Павел
% name% title
Мой любимый папочка Василий Дроздов!
% name% title
Мой папа Иванов Евгений

% name% title

% name% title
Мой папа Владимир
% name% title
Мой папа
% name% title
Николай Алексеевич Дюбанов
% name% title
Папа Андрей
% name% title
Папа Сергей с сыном Алексеем
% name% title
Мой Папа Сережа
проект "Мой папа" фотомарафон
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог
12:15 27-01-2021
Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог
БердскКогда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину
12:14 27-01-2021
Когда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021
12:01 27-01-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021
"Интер" - "Милан " : кто вышел в полуфинал Кубка Италии
12:00 27-01-2021
Пояснил слова о портрете Путина на 5 000 купюре депутат Калашников
12:00 27-01-2021
Пояснил слова о портрете Путина на 5 000 купюре депутат Калашников
БердскВызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина
11:56 27-01-2021
Вызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина
Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу
11:50 27-01-2021
Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу
Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест
11:45 27-01-2021
Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест
Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января
11:30 27-01-2021
Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января
БердскРолевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?
11:30 27-01-2021
Ролевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?