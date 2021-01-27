Как подстричь брови самостоятельно?

Брови потеряли форму, а волоски перестали укладываться так, как надо? Пришло время их подстричь!

Многие девушки доверяют эту процедуру мастерам салонов и парикмахерских, но зная, как правильно подстричь брови, вы сможете без проблем сделать процедуру дома.

Можно ли подстригать брови — взвешиваем «за» и «против»

Можно ли стричь брови ножницами самостоятельно или у специалиста? Плюсы этой процедуры очевидны и видны невооруженным глазом:

Короткие волоски не топорщатся, их линию не придется подправлять на протяжении дня, они легко укладываются и выглядят аккуратно;

Отсутствует риск потери волосков, необходимых для правильной формы (в отличие от использования щипчиков). В результате вы всегда сможете ее сменить;

Процедура подходит как женщине, так и мужчине, ведь ухоженность сейчас не имеет никаких половых ограничений;

Стрижка бровей занимает буквально 10 минут.

Что касается недостатков, их будет не так уж много:

Существует большой риск, что результат стрижки не будет соответствовать придуманному вами образу;

Допустив одну ошибку по каким-либо причинам (дрогнувшая рука, неправильно подобранная форма, недостаточно острый инструмент), вы будете долго ждать, пока брови отрастут (месяц или полтора);

Подстригая брови, вы можете уколоться или порезаться.

Что нужно для стрижки бровей?

Для выполнения процедуры в домашних условиях вам нужны такие инструменты:

Профессиональные ножницы или маникюрные ножнички с прямыми лезвиями;

Специальная расческа. Вместо нее можно воспользоваться маленьким гребешком с короткими и очень частыми зубчиками или же щетку от туши;

Источник освещения. Лучше всего подстригать брови при свете дня, но если вы перенесли процедуру на вечер, проследите за тем, чтобы тень падала на нижнюю часть лица. В противном случае вы рискуете нарушить симметрию дуг.

Совет! Если у вас не нашлось ни расчески, ни кисточки, смочите волоски водой и поднимите при помощи пальцев. Кстати, этот метод пригодится и в том случае, если непослушные брови не желают держать форму даже после расчесывания.

Стрижка бровей — инструкция

Решив самостоятельно подкорректировать форму бровей ножницами, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Шаг 1. Продезинфицируйте инструмент хлоргексидином или медицинским спиртом.

Шаг 2. Определитесь с желаемой формой и нарисуйте ее косметическим карандашом:

Сядьте перед зеркалом;

Приложите к лицу ручку, расположив ее перпендикулярно внутреннему уголку глаза. Это и будет начало брови;

Переместите ручку так, чтобы она оказалась на середине зрачка или в 2-3 мм от края радужной оболочки – так вы найдете идеальное место для формирования изгиба;

Приложите ручку по направлению от крыльев носа к внешнему уголку глаза. Эта точечка и есть окончанием дуги.

Благодаря такой последовательности действий вы сможете не только избежать грубых ошибок, но заранее увидите, подойдет ли вам та или иная форма.

Совет! Конечно, современная мода достаточно демократична и не предъявляет к девушкам чересчур строгих требований, но это не отменяет основного правила – при выборе форме бровей нужно учитывать форму лица и другие особенности своей внешности.

Шаг 3. Определите, на сколько миллиметров нужно обрезать длину. Брови после стрижки должны сохранить свой естественный вид и не казаться слишком тонкими или чересчур широкими. От непропорционально коротких или длинных дуг также лучше отказаться – они вас только испортят.

Шаг 4. Зачешите волоски вверх.

Шаг 5. Аккуратно обрежьте все то, что выходит за прорисованную линию, примерно на 2 мм выше от верхней линии. Здесь действует тот же принцип, что и при стрижке челки – когда волоски вернуться на место, они будут одной длины.

Шаг 6. Теперь зачешите брови вниз и срежьте то, что выходит за нижнюю линию.

Шаг 7. Аккуратно причешите волоски по направлению роста.

Шаг 8. Область на переносице обработайте щипчиками.

Совет! Чтобы дуги были одинаковыми, их нужно подстригать попеременно. Не стоит стричь полностью одну, а только потом – вторую.

Советы, которые помогут Вам правильно скорректировать и покрасить Ваши брови:

Как мужчине подстричь брови?

Стричь брови можно не только дамам, но и представителям сильного пола. В этом случае процедура сводится к легкой и едва заметной коррекции очертаний. Достаточно укоротить только самые непослушные и торчащие волоски, которые придают лицу «брежневское выражение». Если же вы настроены на более тщательную обработку, делайте все точно так же, как описано чуть выше. Единственный нюанс – волоски нужно зачесывать только в одном направлении.

Что касается инструментов, дома вместо маникюрных ножниц лучше использовать триммер для бороды. Он идеально подходит для густых мужских бровей. В крайнем случае состригите чересчур длинные волоски машинкой. Главное, подобрать насадку нужной длины.

Как часто нужно подстригать брови?

Частота стрижки бровей зависит от индивидуальных особенностей, то есть от скорости роста волос. У одних они отрастают уже через 2 недели, другим же достаточно выполнять коррекцию 1 раз в 2-3 месяца. Большое значение имеет и время года. Например, в зимний период волосы на теле растут не так активно, что также сильно влияет на периодичность коррекции.

И последний важный фактор – это женский цветотип. Темные брови, свойственные южной внешности, требуют более частых сеансов (каждые 2 недели), в то время как блондинистые и рыжие волоски будут расти медленнее (им достаточно 1 стрижки в 1-1,5 месяца).

Еще несколько советов

Чтобы понять, как правильно подстригать брови, возьмите на заметку еще несколько полезных рекомендаций:

Если вы планируете выполнить полную коррекцию бровей (стрижка+выщипывание), то сначала подстригайте, а уже только потом берите в руки пинцет;

Во время работы не спешите – действуйте аккуратно, рука должна быть твердой и уверенной;

Не срезайте слишком много, иначе волоски будут топорщиться;

Нужно ли стричь брови по всей длине? Делать это совсем не обязательно – достаточно укоротить самые проблемные участки;

Не верьте тому, что волоски после стрижки становятся кустистыми и жесткими. Вот увидите, они все равно вырастут на ту длину, которая заложена в луковице.

Источник: vashvolos.com