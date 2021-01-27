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Как подстричь брови самостоятельно?

05:00 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Решив самостоятельно подкорректировать форму бровей ножницами, воспользуйтесь нашей инструкцией.

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Брови потеряли форму, а волоски перестали укладываться так, как надо? Пришло время их подстричь!

Многие девушки доверяют эту процедуру мастерам салонов и парикмахерских, но зная, как правильно подстричь брови, вы сможете без проблем сделать процедуру дома.

Можно ли подстригать брови — взвешиваем «за» и «против»

Можно ли стричь брови ножницами самостоятельно или у специалиста? Плюсы этой процедуры очевидны и видны невооруженным глазом:

  • Короткие волоски не топорщатся, их линию не придется подправлять на протяжении дня, они легко укладываются и выглядят аккуратно;
  • Отсутствует риск потери волосков, необходимых для правильной формы (в отличие от использования щипчиков). В результате вы всегда сможете ее сменить;
  • Процедура подходит как женщине, так и мужчине, ведь ухоженность сейчас не имеет никаких половых ограничений;
  • Стрижка бровей занимает буквально 10 минут.

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Что касается недостатков, их будет не так уж много:

  • Существует большой риск, что результат стрижки не будет соответствовать придуманному вами образу;
  • Допустив одну ошибку по каким-либо причинам (дрогнувшая рука, неправильно подобранная форма, недостаточно острый инструмент), вы будете долго ждать, пока брови отрастут (месяц или полтора);
  • Подстригая брови, вы можете уколоться или порезаться.

Что нужно для стрижки бровей?

Для выполнения процедуры в домашних условиях вам нужны такие инструменты:

  • Профессиональные ножницы или маникюрные ножнички с прямыми лезвиями;
  • Специальная расческа. Вместо нее можно воспользоваться маленьким гребешком с короткими и очень частыми зубчиками или же щетку от туши;
  • Источник освещения. Лучше всего подстригать брови при свете дня, но если вы перенесли процедуру на вечер, проследите за тем, чтобы тень падала на нижнюю часть лица. В противном случае вы рискуете нарушить симметрию дуг.

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Совет! Если у вас не нашлось ни расчески, ни кисточки, смочите волоски водой и поднимите при помощи пальцев. Кстати, этот метод пригодится и в том случае, если непослушные брови не желают держать форму даже после расчесывания.

Стрижка бровей — инструкция

Решив самостоятельно подкорректировать форму бровей ножницами, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Шаг 1. Продезинфицируйте инструмент хлоргексидином или медицинским спиртом.

Шаг 2. Определитесь с желаемой формой и нарисуйте ее косметическим карандашом:

  • Сядьте перед зеркалом;
  • Приложите к лицу ручку, расположив ее перпендикулярно внутреннему уголку глаза. Это и будет начало брови;
  • Переместите ручку так, чтобы она оказалась на середине зрачка или в 2-3 мм от края радужной оболочки – так вы найдете идеальное место для формирования изгиба;
  • Приложите ручку по направлению от крыльев носа к внешнему уголку глаза. Эта точечка и есть окончанием дуги.

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Благодаря такой последовательности действий вы сможете не только избежать грубых ошибок, но заранее увидите, подойдет ли вам та или иная форма.

Совет! Конечно, современная мода достаточно демократична и не предъявляет к девушкам чересчур строгих требований, но это не отменяет основного правила – при выборе форме бровей нужно учитывать форму лица и другие особенности своей внешности.

Шаг 3. Определите, на сколько миллиметров нужно обрезать длину. Брови после стрижки должны сохранить свой естественный вид и не казаться слишком тонкими или чересчур широкими. От непропорционально коротких или длинных дуг также лучше отказаться – они вас только испортят.

Шаг 4. Зачешите волоски вверх.

Шаг 5. Аккуратно обрежьте все то, что выходит за прорисованную линию, примерно на 2 мм выше от верхней линии. Здесь действует тот же принцип, что и при стрижке челки – когда волоски вернуться на место, они будут одной длины.

Шаг 6. Теперь зачешите брови вниз и срежьте то, что выходит за нижнюю линию.

Шаг 7. Аккуратно причешите волоски по направлению роста.

Шаг 8. Область на переносице обработайте щипчиками.

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Совет! Чтобы дуги были одинаковыми, их нужно подстригать попеременно. Не стоит стричь полностью одну, а только потом – вторую.

Советы, которые помогут Вам правильно скорректировать и покрасить Ваши брови:

Как мужчине подстричь брови?

Стричь брови можно не только дамам, но и представителям сильного пола. В этом случае процедура сводится к легкой и едва заметной коррекции очертаний. Достаточно укоротить только самые непослушные и торчащие волоски, которые придают лицу «брежневское выражение». Если же вы настроены на более тщательную обработку, делайте все точно так же, как описано чуть выше. Единственный нюанс – волоски нужно зачесывать только в одном направлении.

Что касается инструментов, дома вместо маникюрных ножниц лучше использовать триммер для бороды. Он идеально подходит для густых мужских бровей. В крайнем случае состригите чересчур длинные волоски машинкой. Главное, подобрать насадку нужной длины.

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Как часто нужно подстригать брови?

Частота стрижки бровей зависит от индивидуальных особенностей, то есть от скорости роста волос. У одних они отрастают уже через 2 недели, другим же достаточно выполнять коррекцию 1 раз в 2-3 месяца. Большое значение имеет и время года. Например, в зимний период волосы на теле растут не так активно, что также сильно влияет на периодичность коррекции.

И последний важный фактор – это женский цветотип. Темные брови, свойственные южной внешности, требуют более частых сеансов (каждые 2 недели), в то время как блондинистые и рыжие волоски будут расти медленнее (им достаточно 1 стрижки в 1-1,5 месяца).

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Еще несколько советов

Чтобы понять, как правильно подстригать брови, возьмите на заметку еще несколько полезных рекомендаций:

  • Если вы планируете выполнить полную коррекцию бровей (стрижка+выщипывание), то сначала подстригайте, а уже только потом берите в руки пинцет;
  • Во время работы не спешите – действуйте аккуратно, рука должна быть твердой и уверенной;
  • Не срезайте слишком много, иначе волоски будут топорщиться;
  • Нужно ли стричь брови по всей длине? Делать это совсем не обязательно – достаточно укоротить самые проблемные участки;
  • Не верьте тому, что волоски после стрижки становятся кустистыми и жесткими. Вот увидите, они все равно вырастут на ту длину, которая заложена в луковице.

Источник: vashvolos.com

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Подстригали брови самостоятельно?

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