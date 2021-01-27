Как учиться и сдавать ЕГЭ в 2021 году будут российские школьники

Что ждет школьников

В 2021 году, как и в прошедшем, Единый экзамен будет обязательным не для всех учеников. Онлайн-технологии никогда не заменят общение ученика с педагогом, но в условиях распространения коронавируса дистанционное обучение поможет обеспечить непрерывность образования и сохранить здоровье школьников и педагогов.

В наступившем году дистант планируют использовать как вспомогательный инструмент на случай ЧС. Чтобы у школьников были равные цифровые возможности, создадут единый регламент и проведут высокоскоростной Интернет не только в крупные города, но и в поселки. Но как только позволит эпидемиологическая обстановка, школы вновь вернутся к традиционному формату уроков, пообещал ученикам и их родителям глава Минпросвещения Сергей Кравцов накануне Нового года.

Какой будет итоговая аттестация

Пандемия, в условиях которой наша страна живет почти год, затронула все сферы жизни, в том числе и образование. В марте 2020 года все школы, колледжи и вузы вынужденно перешли на дистант, а в программу итоговой аттестации внесли изменения. Некоторые из них сохранятся и в 2021 году, сообщил глава Минпросвещения.

Так, итоговое сочинение для 11-классников перенесли с декабря на вторую декаду апреля. Как и в прошлом году, Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ будет обязательной только для тех, кто намерен поступать в вузы. Планируется, что это пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не смог написать ЕГЭ по уважительной причине, смогут это сделать с 12 по 17 июля.

Одиннадцатиклассники, не поступающие в вуз, с 24 по 28 мая сдадут государственный выпускной экзамен в форме контрольной работы в школе по двум предметам — русскому языку и математике.

В эти же даты проводится и основной период государственной аттестации в 9-х классах, для которых обязательными будут экзамены по русскому языку и математике. Третий предмет они выберут сами и сдадут его в форме контрольной работы в школе. Досрочные экзамены в рамках ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавирусной инфекции отменят. Пока коронавирус не отступит, для школьников не будут вводить и новые итоговые контрольные работы.

Онлайн — вынужденная мера

По данным министра, сейчас подавляющее большинство школ страны работает в очном режиме, в некоторых используются элементы дистанционного обучения, которое в Минпросвещения рассматривают как вынужденную меру, направленную на защиту здоровья учеников, учителей, родителей. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме во всех других регионах страны, пообещал Сергей Кравцов.

Если по объективным причинам субъект Федерации принимает решение о временном переводе школ на удаленку (из-за гриппа, коронавируса или другой угрозы), то для этого понадобится современная нормативная база: как организовать формат, как выставлять оценки, как подавать материал, поясняют в ведомстве.

Регламент дистанционного обучения в школах должен появиться после принятия законопроекта, подготовленного сенаторами во главе с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. «В период вынужденного перехода на дистанционное обучение к нам в комитет поступило большое количество обращений от родителей и учителей. Вот лишь некоторые из них: сколько должен длиться урок? Сколько ребенок должен проводить за компьютером времени в течение дня? Что с зарплатой учителей, нагрузка на которых значительно возросла?», — пояснила она «Парламентской газете».

Так, предложено закрепить правила применения дистанционного обучения. Это позволит Минпросвещения четко расписать требования к образованию с применением дистанционных технологий для школ и колледжей, а Министерству науки и высшего образования — для вузов. Чтобы не каждый директор школы придумывал свои правила, а именно государство гарантировало все условия для качественного образования, подчеркивают авторы инициативы.

В прошлом году парламент уже принял норму, призванную обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда по всей стране или в отдельных регионах обучение и итоговая аттестация могут осуществляться с применением дистанционных технологий. Но только в случае форс-мажора, к которому относится распространение коронавирусной инфекции.

«Переход на дистанционное образование — вынужденная мера, единственная возможность сохранить непрерывность обучения в чрезвычайных условиях и что не менее важно — здоровье наших школьников, их учителей и родителей», — подчеркивает Лилия Гумерова.

По ее словам, в ходе подготовки законопроекта сенаторы получили 82 положительных отзыва от субъектов Федерации и ряд конкретных предложений, которые могут быть учтены в процессе работы над документом. Однако сразу после внесения законопроект был буквально атакован фейковыми новостями, искажающими и подвергающиими сомнению его суть, отмечает сенатор. Отчасти из-за этого в обществе, как и в политических партиях, мнения об инициативе разделились.

Законопроект — на общественную экспертизу

Так, лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает дистант прямой угрозой здоровью детей и в целом национальной безопасности страны. А глава справедливороссов Сергей Миронов отметил, что дистанционное образование поможет освоить программу юношам и девушкам с инвалидностью, но учиться онлайн постоянно способны только высокомотивированные ученики. В то время как руководитель ЛДПР Владимир­ Жириновский уверен, что учителя и родители должны привыкнуть к дистанту, что неизбежно в век высоких технологий, а отказ от них — это путь к средневековью.

В Минпросвещения инициативу сенаторов тоже поддерживают. «Данный законопроект, не вводя чего-то принципиально нового, систематизирует те нормы, которые отчасти уже были раньше, четко прописывая полномочия, помогая с порядком действий органам управления образования и школам», — отметил Сергей Кравцов.

Тем не менее рассмотрение этого законопроекта в Госдуме пока решили отложить. По мнению спикера палаты Вячеслава Володина, когда речь идет о таких важных, вопросах, необходимо вынести проект закона на обсуждение в родительском и учительском сообществе. До рассмотрения инициативы в первом чтении он предложил выяснить в том числе и возможности полноценного дистанционного обучения в регионах.

Как сообщили «Парламентской газете» в аппарате Комитета Госдумы по образованию и науке, планируется организовать обсуждение этой инициативы по различным целевым группам. Кроме того, комитет запросит у профильных министерств проекты нормативных актов не ко второму чтению, как предполагалось ранее, а к первому.

Интернет — в школы

Актуальную для каждой семьи тему дистанционного обучения не обошел своим вниманием президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. «Конечно, онлайн-система, такой формат, не заменит никогда прямого, личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному Интернету, а к концу года необходимо создать универсальную систему связи для населенных пунктов с численностью 250—500 человек и до 2030 года — 100-250 жителей. Для этого в бюджете предусмотрено 12,6 миллиарда рублей. А к 2030 году, по словам президента, устойчивый Интернет проведут в населенные пункты, где проживают от 100 до 250 человек.

Цифровые технологии откроют новые возможности для всех участников процесса образования. У учителя под рукой будут лучшие методики, а школьники получат возможность не выпасть из учебного процесса во время болезни или чрезвычайной ситуации. «Благодаря дистанционному обучению они смогут виртуально посетить уроки лучших учителей страны и стать частью одной научной команды, которая объединит увлеченных одной темой ровесников и их руководителя, проживающих за тысячи километров друг от друга», — рассказала о ближайших перспективах Лилия Гумерова.

Самое главное, что онлайн-технологии не изменят существующую образовательную модель, а лишь помогут заинтересовать школьников предметом, подготовиться к ЕГЭ и обеспечат непрерывность обучения во время всплесков инфекционных заболеваний.