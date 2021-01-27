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Как проходит праздничная служба на Сретение Господне 15 февраля?

16:20 27.01.2021 Фото: pixabay
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В молитвах, которые зачитываются в этот праздник в храме, Иисуса называют Тихим светом. Именно поэтому роль свечи в Сретение очень важна.

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В храмах в этот день проходит праздничная служба

Что обозначает праздник Сретение Господне?

Дата Сретения Господнего является не переходящей. Праздник всегда отмечается 15 февраля по Григорианскому календарю, в 2021 году православные люди по всему миру будут отмечать это событие в понедельник. Праздник Сретения является двунадесятым, то есть имеющим прямую связь с жизнью Христа или Девы Марии на Земле. Особо почитаются даты, связанные с Иисусом именно в православной религии.
Сретение – это слово из древнерусского языка, которое обозначает «встречу». В религиозном понимании под Сретением подразумевался приход младенца Христа на сороковой день от рождения во храм вместе с матерью Девой Марией, где встретил их старец Симеон, которому было предначертано встретиться с юным Мессией.

Сретение Господне: как проходит служба в церкви

Двунадесятые праздники в православном календаре имеют особую важность для всех верующих. В эти дни желательно побывать в храме и помолиться.

Во время Сретения Господня в церкви проводится особая служба – читается праздничная литургия во имя Симеона Богоприимца, сына Божьего Иисуса Христа и матери его Девы Марии.

Во всех храмах страны зачитываются такие молитвы, как:

• Тропарь, обращенный к Пресвятой Богородице;
• Кондак, посвященный Господу Богу;
• Величание празднику, обращенное к Иисусу Христу и Богородице.

По православным традициям Сретение считается днем очищения и ознаменования первой встречи зимы с весной. Во время церковной службы в этот праздник верующими людьми было принято освящать воду и свечи, которые потом использовали дома до следующей середины февраля.

Совет! Чтобы осветить свечу в храме, ее необходимо было зажечь напротив иконы Симеона, Иисуса или Девы Марии и помолиться, а затем забрать свечу и хранить ее в доме.
Принесенную домой из храма во время Сретения святую воду использовали для освящения семьи, скота, урожая, жилища. Для предотвращения появления каких-либо болезней у себя и близких, рекомендуется пить несколько глотков освященной во время Сретения воды каждый день.

Традиции и обычаи на Сретение Господне

Зачастую в храмах и церквях во время Сретения проводят крещения детей. Так уж повелось среди православных людей важные события в жизни приурочивать к каким-либо великим праздникам. На Руси во время Сретения в храмах нередко проводились церемонии венчания, правда сейчас эта традиция стала уже не столь популярна.

Самое главное во время праздника Сретения Господнего не впадать в уныние и не гневаться на близких людей, проведите день в добрых мыслях, умиротворении и молитвах. Причем помолиться святым и попросить у них что-то важное для себя и близких можно и дома.

Но все же уже по давним обычаям каждая семья 15 февраля (2 числа по старому стилю) посещала церковь, молилась у икон, приносила домой святую воду и свечи и собиралась за праздничным обедом, который проводила за молитвами и добрыми беседами о жизни.

Милосердие и добродетель в этот день должны царить не только в разговорах, но и поступках. В день Сретения помогите нуждающемуся человеку, накормите бездомных животных, проявите свою заботу к близкому человеку, все злые и негативные помыслы оставите позади.

Многие верующие именно в праздник Сретение Господне приобретают в храме икону Божьей Матери с Иисусом на руках, которую вешают на почетном месте в домашнем красном углу.

Важно! Зачастую в этот день в храмах люди изъявляют желание почувствовать таинство причастия. После этого события многие люди в целом встают на путь исправления и исповедания.

Что запрещено делать во время праздника

Во время священного праздника, посвященного встрече Иисуса со старцем Симеоном, строго запрещается:
• усердно работать, в том числе заниматься шитьем и резанием;
• ругаться бранными словами;
• злоупотреблять алкоголем и сигаретами;
• проявлять к кому-либо негативный настрой.

Чтобы настроиться на правильный лад, плодотворную и созерцательную работу в наступившем году посетите торжественное праздничное богослужение и молебен, которые проводятся каждое Сретение во всех православных храмах и церквях. Обязательно возьмите с собой домой церковные сретенские свечи, которыми вы сможете освятить свой дом.

Интересно! В молитвах, которые зачитываются в этот праздник в храме, Иисуса называют Тихим светом. Именно поэтому роль свечи в Сретение очень важна, она символизирует теплую, возносящуюся к небу веру христиан, которая освещает им путь и выводит на праведную дорогу в трудные минуты жизни.

Праздник Сретение Господне наполнен для православного человека священным духом и большим смыслом, именно в этот день верующие христиане всего мира молятся и наслаждаются тихими минутами благоговейного созерцания собственной жизни.

Источник: every-holiday.ru

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