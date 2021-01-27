Отравление угарным газом: первая помощь

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Отравление угарным газом - распространенная и тяжелая форма интоксикации, которая способна вызвать серьезные поражения органов и систем человека, вплоть до летального исхода. Последствия перенесенного отравления нередко приводят к потере трудоспособности и инвалидности пострадавших. В России отравление угарным газом занимает первое место среди причин смерти от острых отравлений. Смертельные исходы наступают преимущественно на месте происшествия. Своевременная помощь пострадавшему проводимая на месте происшествия, во время транспортировки и в больничных условиях, способна значительно снизить риск развития тяжелых осложнений и количество летальных исходов.
Почему угарный газ опасен?
Угарный газ он же монооксид углерода или окись углерода (СО), образуется при неполном сгорании веществ содержащих углерод. Не имеет ни цвета, ни запаха. Он способен проникать через перегородки, стены, слои почвы. Не поглощается пористыми материалами, в связи с этим фильтрующие противогазы не защитят от отравления угарным газом. Угарный газ яд быстрого общетоксического действия, при его концентрации в воздухе 1,28 % и более смерть наступает менее чем за 3 минуты.
Основные повреждающие действия СО на организм
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Угарный газ блокирует процесс доставки кислорода к органам и тканям
Угарный газ считается кровяным ядом, так как первостепенно поражает клетки крови (эритроциты). В норме эритроциты переносят кислород органам и тканям с помощью специального белка – гемоглобина. Попадая в кровь, угарный газ плотно связывается с гемоглобином, образуя губительное соединение - карбоксигемоглобин. При этом эритроциты теряют способность переносить кислород и доставлять его к жизненно важным органам. Весь организм начинает испытывать кислородное голодание (гипоксия).
Нервные клетки наиболее чувствительны к недостатку кислорода. И поэтому первые симптомы отравления угарным газом связаны с нарушением работы нервной системы (головная боль, головокружение, тошнота, нарушение координации и др.).
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Угарный газ нарушает работу сердечной мышцы и скелетной мускулатуры
Угарный газ связывается с белком скелетных мышц и сердечной мышцы (миоглобином), что проявляется общей мышечной слабостью и снижением насосной функции сердца (одышка, учащенное сердцебиение, слабый пульс).
Действие угарного газа на организм
Основные причины отравления угарным газом
1. Вдыхание выхлопных газов автотранспорта, длительное нахождение в закрытых гаражах в автомобиле с работающим двигателем;
2. Отравление угарным газом в быту: неисправность отопительных приборов (камины, печи и т.п.), утечка бытового газа пропана (пропан содержит 4-11% СО), длительное горение керосиновых ламп и др.
3. Отравления при пожарах (здания, вагоны транспорта, лифты, самолеты и др.)
Признаки и симптомы отравления угарным газом
Проявление симптомов при отравлении угарным газом напрямую зависит от его концентрации во вдыхаемом воздухе и от продолжительности его воздействия на организм человека. Так при концентрации угарного газа в атмосфере 0,02-0,03% и времени воздействия на организм 4-6 часов, будут проявляться следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, нарушение координации движений. А при концентрации 0,1-0,2% и продолжительности воздействия 1-2 часа, наступает кома, остановка дыхания и возможен летальный исход.
Симптомы отравления угарным газом
|Что поражается?
|Легкая и средняя степень
|Тяжелая степень
|Механизм возникновения
|ЦНС (центральная нервная система)
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|Самый чувствительный орган к нехватке кислорода это головной мозг и все прилегающие к нему нервные структуры. Таким образом, все первичные симптомы как головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота это результат страдания нервных клеток от кислородного голодания. Все последующие симптомы как нарушение координации, потеря сознания, судороги это последствия более глубокого поражения нервных структур от недостатка кислорода.
|Сердечно – сосудистая система
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|Организм пытается компенсировать недостаток кислорода более интенсивной работой сердца, перекачивая как можно больше крови (сердцебиение, учащенный пульс). Боль это сигнал о нехватки питания сердечной мышцы. Полное нарушение доставки кислорода к сердечной мышцы приводит к инфаркту.
|Дыхательная система
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|Учащенное дыхание это компенсаторный механизм в ответ на недостаток кислорода. В тяжелой стадии повреждается центр регуляции дыхания, что сопровождается поверхностными и нерегулярными дыхательными движениями.
|Кожа и слизистые
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|Результат усиленного притока крови в область головы. В тяжелой стадии организм истощается и теряет способность эффективно перекачивать кровь. В местах недостаточного кровообращения кожа бледнеет.
|Содержание карбоксигемоглобина в крови
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Симптомы при нетипичных формах отравления угарным газом
|Форма
|Симптомы
|Механизм возникновения
|Обморочная форма
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|Точный механизм неизвестен. Предполагается, что
под влиянием недостатка кислорода и токсического действия СО, поражается центр регуляции сосудистого тонуса. Это приводит к резкому падению давления и потере сознания.
|Эйфорическая форма
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|Токсическое действие угарного газа на центры высшей нервной деятельности.
|Молниеносная форма отравления угарным газом, возникает в тех случаях, когда концентрация угарного газа в воздухе превышает 1,2% на 1м³. В считанные минуты концентрация карбоксигемоглобина в крови пострадавшего достигает 75% и более процентов. Что в свою очередь сопровождается потерей сознания, судорогами, параличом дыхания и развитием летального исхода менее чем за 3 минуты.
Каковы последствия отравления угарным газом?
Отравление угарным газом влечет за собой ряд осложнений со стороны органов и систем организма. Выделяют ранние и поздние осложнения.
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Последствия отравления угарным газом
|Что поражается?
|Ранние осложнения острого отравления (первые 2 дня после отравления)
|Поздние осложнения острого отравления (2-40 день)
|Механизм возникновения
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Нервная система
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|Сердечнососудистая система
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|Дыхательная система
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От чего зависит исход отравления?
- От концентрации угарного газа во вдыхаемом воздухе
- От продолжительности воздействия угарного газа на организм человека
- От степени физической нагрузки пострадавшего в момент действия яда (чем выше нагрузка тем тяжелее последствия отравления)
- Женщины более устойчивы к действию угарного газа, чем мужчины
- Тяжело переносят отравление: истощенные люди, страдающие анемией, бронхитом, бронхиальной астмой, алкоголики, заядлые курильщики.
- Особенно чувствительны к действию яда дети, подростки и беременные женщины
Помощь при отравлении угарным газом
Нужно ли вызывать скорую?
|Да/Нет
|Почему?
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Да, нужно!
И сделать это надо, как только увидели пострадавшего.
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|Показания к госпитализации при отравлении угарным газом:
Как помочь пострадавшему на месте?
|Шаги помощи
|Как?
|Зачем?
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|Один цикл: 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку.
См. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание
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|Уложить, для снижения потребления кислорода. При переохлаждении или перегреве организм тратит много энергии на поддержание необходимого равновесия.
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Капсулы 120 мг.
Лечение: 1 мл внутримышечно, как можно раньше после отравления. Повторное введение через 1 час.
Для профилактики: 1 мл внутримышечно, за 20-30 минут, до вхождения в опасную зону.
|Кислород конкурирует с СО за место «на гемоглобине», таким образом, чем больше будет кислорода, тем больше у него шансов вытеснить СО и занять своё естественное место.
Ацизол- антидот монооксида углерода, ускоряет расщепление патологического соединения - карбоксигемоглобина и способствует присоединению кислорода к гемоглобину. Снижает токсическое действие CO на клетки.
Применяется и как профилактическое средство, в несколько раза снижает вредное воздействие угарного газа на организм.
Источник: polismed.com