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Отравление угарным газом: первая помощь

18:20 27.01.2021 Фото: pixabay
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В России отравление угарным газом занимает первое место среди причин смерти от острых отравлений. Смертельные исходы наступают преимущественно на месте происшествия.

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Нахождение в закрытых гаражах в автомобиле с работающим двигателем, является самой распространенной причиной отравления угарным газом

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Отравление угарным газом - распространенная и тяжелая форма интоксикации, которая способна вызвать серьезные поражения органов и систем человека, вплоть до летального исхода. Последствия перенесенного отравления нередко приводят к потере трудоспособности и инвалидности пострадавших. В России отравление угарным газом занимает первое место среди причин смерти от острых отравлений. Смертельные исходы наступают преимущественно на месте происшествия. Своевременная помощь пострадавшему проводимая на месте происшествия, во время транспортировки и в больничных условиях, способна значительно снизить риск развития тяжелых осложнений и количество летальных исходов.

Почему угарный газ опасен?

Угарный газ он же монооксид углерода или окись углерода (СО), образуется при неполном сгорании веществ содержащих углерод. Не имеет ни цвета, ни запаха. Он способен проникать через перегородки, стены, слои почвы. Не поглощается пористыми материалами, в связи с этим фильтрующие противогазы не защитят от отравления угарным газом. Угарный газ яд быстрого общетоксического действия, при его концентрации в воздухе 1,28 % и более смерть наступает менее чем за 3 минуты.

Основные повреждающие действия СО на организм

  1. Угарный газ блокирует процесс доставки кислорода к органам и тканям

Угарный газ считается кровяным ядом, так как первостепенно поражает клетки крови (эритроциты). В норме эритроциты переносят кислород органам и тканям с помощью специального белка – гемоглобина. Попадая в кровь, угарный газ плотно связывается с гемоглобином, образуя губительное соединение - карбоксигемоглобин. При этом эритроциты теряют способность переносить кислород и доставлять его к жизненно важным органам. Весь организм начинает испытывать кислородное голодание (гипоксия).

Нервные клетки наиболее чувствительны к недостатку кислорода. И поэтому первые симптомы отравления угарным газом связаны с нарушением работы нервной системы (головная боль, головокружение, тошнота, нарушение координации и др.).

  1. Угарный газ нарушает работу сердечной мышцы и скелетной мускулатуры

Угарный газ связывается с белком скелетных мышц и сердечной мышцы (миоглобином), что проявляется общей мышечной слабостью и снижением насосной функции сердца (одышка, учащенное сердцебиение, слабый пульс).

Действие угарного газа на организм

Основные причины отравления угарным газом

1. Вдыхание выхлопных газов автотранспорта, длительное нахождение в закрытых гаражах в автомобиле с работающим двигателем;

2. Отравление угарным газом в быту: неисправность отопительных приборов (камины, печи и т.п.), утечка бытового газа пропана (пропан содержит 4-11% СО), длительное горение керосиновых ламп и др.

3. Отравления при пожарах (здания, вагоны транспорта, лифты, самолеты и др.)

Признаки и симптомы отравления угарным газом

Проявление симптомов при отравлении угарным газом напрямую зависит от его концентрации во вдыхаемом воздухе и от продолжительности его воздействия на организм человека. Так при концентрации угарного газа в атмосфере 0,02-0,03% и времени воздействия на организм 4-6 часов, будут проявляться следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, нарушение координации движений. А при концентрации 0,1-0,2% и продолжительности воздействия 1-2 часа, наступает кома, остановка дыхания и возможен летальный исход.

Симптомы отравления угарным газом

Что поражается?  Легкая и средняя степень  Тяжелая степень  Механизм возникновения
ЦНС (центральная нервная система)
  • Головная боль, в висках и в области лба, опоясывающего характера
  • Головокружение
  • Шум в ушах
  • Мерцание перед глазами Тошнота, рвота
  • Затуманенность сознания
  • Нарушение координации движении
  • Снижение остроты зрения и слуха
  • Кратковременные потери сознания
  • Потеря сознания
  • Возможны судороги
  • Кома
  • Возможно непроизвольное мочеиспускание или дефекация
 Самый чувствительный орган к нехватке кислорода это головной мозг и все прилегающие к нему нервные структуры. Таким образом, все первичные симптомы как головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота это результат страдания нервных клеток от кислородного голодания. Все последующие симптомы как нарушение координации, потеря сознания, судороги это последствия более глубокого поражения нервных структур от недостатка кислорода.
Сердечно – сосудистая система
  • Сердцебиение,
  • Учащенный пульс (более 90 ударов в мин.),
  • Возможны давящие боли в области сердца.
  • Пульс учащен (130 уд. в мин и более), но слабо прощупывается,
  • Высокий риск развития инфаркта миокарда
 Организм пытается компенсировать недостаток кислорода более интенсивной работой сердца, перекачивая как можно больше крови (сердцебиение, учащенный пульс). Боль это сигнал о нехватки питания сердечной мышцы. Полное нарушение доставки кислорода к сердечной мышцы приводит к инфаркту.
Дыхательная система
  • Учащенное дыхание,
  • Нехватка воздуха (одышка),
  • Дыхание поверхностное, прерывистое
 Учащенное дыхание это компенсаторный механизм в ответ на недостаток кислорода. В тяжелой стадии повреждается центр регуляции дыхания, что сопровождается поверхностными и нерегулярными дыхательными движениями.
Кожа и слизистые
  • Кожа лица и слизистые оболочки ярко красного или розового цвета
  • Кожа и слизистые бледные, с чуть розоватым оттенком
 Результат усиленного притока крови в область головы. В тяжелой стадии организм истощается и теряет способность эффективно перекачивать кровь. В местах недостаточного кровообращения кожа бледнеет.
Содержание карбоксигемоглобина в крови
  • 20-50 %
  • Более 50%

Симптомы при нетипичных формах отравления угарным газом

 Форма  Симптомы  Механизм возникновения
Обморочная форма
  • Бледность кожных покровов и слизистых
  • Выраженное снижение артериального давления (70/50 мм.рт.ст и менее)
  • Потеря сознания
 Точный механизм неизвестен. Предполагается, что
под влиянием недостатка кислорода и токсического действия СО, поражается центр регуляции сосудистого тонуса. Это приводит к резкому падению давления и потере сознания.
Эйфорическая форма
  • Физическое и психическое возбуждение
  • Нарушение психики: бред, галлюцинации, немотивированные поступки и др.
  • Потеря сознания
  • Нарушение дыхательной и сердечной деятельности
 Токсическое действие угарного газа на центры высшей нервной деятельности.
Молниеносная форма отравления угарным газом, возникает в тех случаях, когда концентрация угарного газа в воздухе превышает 1,2% на 1м³. В считанные минуты концентрация карбоксигемоглобина в крови пострадавшего достигает 75% и более процентов. Что в свою очередь сопровождается потерей сознания, судорогами, параличом дыхания и развитием летального исхода менее чем за 3 минуты.

Каковы последствия отравления угарным газом?

Отравление угарным газом влечет за собой ряд осложнений со стороны органов и систем организма. Выделяют ранние и поздние осложнения.

Последствия отравления угарным газом
Что поражается? Ранние осложнения острого отравления (первые 2 дня после отравления) Поздние осложнения острого отравления (2-40 день) Механизм возникновения

Нервная система
  • Продолжительные головные боли и головокружения
  • Поражение периферических нервов, что сопровождается нарушением двигательной активности и потерей чувствительности в конечности
  • Нарушения функций кишечника и мочевого пузыря
  • Нарушения со стороны органов слуха и зрения
  • Отек головного мозга, первые симптомы повышение температуры тела
  • Обострение и развитие психических заболеваний
  • Потеря памяти
  • Снижение интеллекта
  • Психозы
  • Апатия
  • Паркинсонизм
  • Двигательные расстройства (хореи)
  • Параличи
  • Слепота
  • Нарушение функций тазовых органов
  • Повреждение белого и серого вещества головного мозга в условиях кислородного голодания
  • Прямое токсическое действие окиси углерода на нервные клетки.
  • СО связывается с белком оболочек нервных клеток (миелином), нарушая проведение импульса по нервным окончаниям.
Сердечнососудистая система
  • Внезапная смерть
  • Нарушение ритма
  • Нарушение коронарного кровоборащения
  • Инфаркт миокарда
  • Стенокардия
  • Миокардиты
  • Сердечная астма
  • Недостаток кислорода
  • Прямое повреждающее действие СО на клетки сердца
  • Связывание СО с белком клеток сердечной мышцы (миоглобином)
Дыхательная система
  • Токсический оттек легких
  • Пневмонии
  • Токсическое действие СО на легочную ткань
  • Ослабление защитных механизмов легких
  • Присоединение инфекции

От чего зависит исход отравления?

  •  От концентрации угарного газа во вдыхаемом воздухе
  • От продолжительности воздействия угарного газа на организм человека
  • От степени физической нагрузки пострадавшего в момент действия яда (чем выше нагрузка тем тяжелее последствия отравления)
  • Женщины более устойчивы к действию угарного газа, чем мужчины
  • Тяжело переносят отравление: истощенные люди, страдающие анемией, бронхитом, бронхиальной астмой, алкоголики, заядлые курильщики.
  • Особенно чувствительны к действию яда дети, подростки и беременные женщины

Помощь при отравлении угарным газом

Нужно ли вызывать скорую?

Да/Нет Почему?
Да, нужно!

И сделать это надо, как только увидели пострадавшего.
  1. Только врач способен объективно оценить состояние пострадавшего.
  2. Симптомы и признаки отравления не всегда указывают на истинную степень тяжести отравления. Возможно развитие отдаленных осложнений, через 2 дня или несколько недель.
  3.  Своевременно начатое медикаментозное лечение способно снизить процент смертности и инвалидности в результате отравления угарным газом.
Показания к госпитализации при отравлении угарным газом:

  • Все пациенты со средней и тяжелой степенью отравления (при концентрации в крови карбоксигемоглобина более 25%)
  • Беременные (при концентрации в крови карбоксигемоглобина более 10%)
  • Пострадавшие имеющие сердечнососудистые заболевания (при концентрации в крови карбоксигемоглобина более 15%)
  • Пострадавшие, терявшие сознание, а так же имеющие неврологические расстройства (нарушение координации, бред, галлюцинации и др.)
  • Пострадавшие с низкой температурой тела (ниже 36,6 °C)

Как помочь пострадавшему на месте?

Шаги помощи Как? Зачем?
  1. Прекратить воздействие CO
  1. Вынести на свежий воздух, или
  2. Перекрыть источник СО, или
  3. Надеть кислородную маску или противогаз (с гопкалитовым патроном)
  • С каждой минутой воздействия угарного газа на организм, сокращается возможность выживания.
  1. Обеспечить проходимость дыхательных путей и адекватную доставку кислорода
  1. Вынести пострадавшего на открытый воздух, или надеть кислородную маску (если есть), или открыть в помещении окна, двери.
  2. Осмотреть  и очистить дыхательные пути,
  3. Освободить от стесняющей одежды, галстук, рубашка
  4. Положить пострадавшего набок
  • За полчаса на свежем воздухе содержание карбоксигемоглобина в крови снижается на 50%
  • Положение на боку препятствует западанию языка
  1. Стимулировать дыхание и обеспечить приток крови к голове, привести в сознание
  1. Дать понюхать нашатырный спирт (не ближе 1 см от носа)
  2. Растереть грудь, на грудь и спину положить горчичники (если есть)
  3. Дать горячий чай, кофе
  • Нашатырный спирт стимулирует дыхательный центр и выводит из бессознательного состояния.
  • Растирание груди и горчичники улучшают кровообращение в верхних отделах тела, что усиливает мозговое кровообращение.
  • Чай и кофе содержат кофеин, который оказывает тонизирующее действие на нервную систему, а так же стимулирует дыхание.
  1. При необходимости сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание
 Один цикл: 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку.

См. Непрямой массаж сердца и  искусственное дыхание
  • Обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям.
  • Поддерживает жизненно важные функции организма до прибытия врачебной помощи.
  1. Обеспечить покой, уберечь от лишней растраты энергии
  1. Уложить на бок
  2. Согреть, защитить от переохлаждения, закутать. Но не перегревать пострадавшего.
 Уложить, для снижения потребления кислорода. При переохлаждении или перегреве организм тратит много энергии на поддержание необходимого равновесия.
  1. Ввести антидот
  1. Кислород 12-15 литров в минуту, в течение 6 часов (подается с помощью: кислородной маски, кислородной палатки, или искусственной вентиляции легких).
  2. Ацизол, ампулы 6% -1,0 мл,

Капсулы 120 мг.

Лечение: 1 мл внутримышечно, как можно раньше после отравления. Повторное введение через 1 час.

Для профилактики: 1 мл внутримышечно, за 20-30 минут, до вхождения в опасную зону.

 Кислород конкурирует с СО за место «на гемоглобине», таким образом, чем больше будет кислорода, тем больше у него шансов вытеснить СО и занять своё естественное место.

Ацизол- антидот монооксида углерода, ускоряет расщепление патологического соединения - карбоксигемоглобина и способствует присоединению кислорода к гемоглобину. Снижает токсическое действие CO на клетки.

Применяется и как профилактическое средство, в несколько раза снижает вредное воздействие угарного газа на организм.

Источник: polismed.com

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