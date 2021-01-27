26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Креативный подарок на 23 февраля 2021 года

02:00 27.01.2021 Фото: navalnyfals.com
0

Можно прочитать стихотворения своему любимому в военной форме, а особенно страстным подарком может явиться сексуальное поздравление в виде ролевой игры, но на это решится не каждая девушка.

% name% title
Совсем скоро близится один из самых популярных праздников, а именно 23 февраля – день защитника Отечества

Совсем скоро близится один из самых популярных праздников, а именно 23 февраля – день защитника Отечества. Это отличный повод, чтобы подарить своему молодому человеку или супругу подарок. Но возникает вопрос, а что же дарить? Чтобы ваш презент понравился нужно учесть увлечения, место работы, возраст вашего мужчины.

В первую очередь нужно поздравить тех мужчин, которые связали свою жизнь со службой в вооруженных силах или хотя бы отслужили срочную службу. Прежде всего, можно порадовать вашего избранника или отца сладким подарком, особенно если композиция будет выполнена в виде пушки, форменной надежды со знаками отличиями и погонами, в форме самолета. Можно также презентовать вместе с тортом вашу совместную фотографию или же подарить алкогольный напиток, например, коньяк с давней выдержкой.

Военному можно также подарить спортивную форму, которая выполнена в стили милитари, а также различные настольные игры, например, шахматы, которые выполнены в военном стиле. Каждый человек, который служил, имеет тягу к наручным часам, поэтому можно рассмотреть такой вариант, особенно популярны часы – командирские. Для лучшего украшения можно подарок обвязать подарочной ленточкой.

Если ваш избранник страдает приверженностью к курению, то можно подарить ему зажигалку в виде пистолета Макарова.

Также можно прочитать стихотворения своему любимому в военной форме, а особенно страстным подарком может явиться сексуальное поздравление в виде ролевой игры, но на это решится не каждая девушка. Кроме того, для этого необходимо приобретать специальные костюмы.

Своему отцу, брату дяде можно приобрести какой-нибудь предмет гардероба, который бы они могли использовать повседневно, например, приобрести футболку, толстовку, кепку, полотенец. Тем более к празднику во всех магазинах будут объявлены неплохие скидки на такие товары. Если ваш родственник увлекается занятием спортом, но в связи с молодостью не может себе позволить заниматься в специально оборудованных местах, то можно ему приобрести подарочный сертификат на посещение спортивного клуба.

Если вы размышляете, что подарить руководителю или простому коллеге, то, прежде всего, нужно подумать о хорошем алкогольном напитке, с помощью которого можно расслабиться после трудного рабочего дня. В случае, когда мужчина не злоупотребляет употреблением алкогольными напитками, то можно заменить их на хороший и ароматный чай, кофе. Можно также преподнести в качестве подарка собственную выпечку.

Если вы хотите подарить подарок одиноко проживающему пенсионеру, то лучшим подарком – это будет специально упакованный подарочный набор продуктов, состоящий из лакомств, мясных и рыбных деликатесов, согласитесь, не каждый пенсионер может позволить себе приобретать такие продукты. Можно также приобрести и подарить различные предметы, которые помогут в хозяйстве или в быту, например, средства для принятия ванны.

Если мужчина, которому вы собираетесь подарить презент, увлекается рыбалкой, то лучшим подарком является новая удочка или спиннинг, также можно приобрести катушку, крючки, или что-то из теплой рыбацкой одежды. Но лучше всего перед этим деликатно узнать, что именно хочет рыбак себе в подарок. Можно не думать о конкретной вещи, а подарить сертификат, чтобы мужчина мог сам приобрести, то, что ему необходимо.

Когда ваш мужчина увлекается кулинарией, то можно рассмотреть варианты с униформой повара, набором керамических ножей или разделочной доской, внушительной книгой рецептов.

Источник: navalnyfals.com

идеи подарки советы что подарить мужчине на 23 февраля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже придумали подарок для своего мужчины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем святой Нины 2021 необычайной красоты поздравления 27 января
03:00 27-01-2021
С Днем святой Нины 2021 необычайной красоты поздравления 27 января
Креативный подарок на 23 февраля 2021 года
02:00 27-01-2021
Креативный подарок на 23 февраля 2021 года
С Днём Нины 27 января 2021 года дивные открытки для именинниц
01:00 27-01-2021
С Днём Нины 27 января 2021 года дивные открытки для именинниц
Как подсушить ноги: Действенные советы и упражнения против ушек на бедрах и жира на коленях
23:50 26-01-2021
Как подсушить ноги: Действенные советы и упражнения против ушек на бедрах и жира на коленях
Созависимые отношения это
23:20 26-01-2021
Созависимые отношения это
Что подарить мужу на 14 февраля? 6 клевых идей подарка
22:50 26-01-2021
Что подарить мужу на 14 февраля? 6 клевых идей подарка
Планы по дорожному строительству до 2030 году назвал Путин на открытии транспортной развязки под Москвой 1
22:47 26-01-2021
Планы по дорожному строительству до 2030 году назвал Путин на открытии транспортной развязки под Москвой
Чуть не замерз в -40 водитель заглохшей Toyota на трассе Р-256 в Новосибирской области 1
22:41 26-01-2021
Чуть не замерз в -40 водитель заглохшей Toyota на трассе Р-256 в Новосибирской области
С каких выплат не имеют право взыскивать долги и сколько оставят должнику "на пропитание"
22:33 26-01-2021
С каких выплат не имеют право взыскивать долги и сколько оставят должнику
Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме 10
22:24 26-01-2021
Портретом Путина украсить 5-тысячную купюру предложили в Госдуме