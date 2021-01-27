«Графика лучше, чем в реальной жизни»: разработает устройство для трансляции игр в мозг Valve

Ньюэлл уверен, что у НКИ большое будущее, ведь считывание сигналов мозга позволит разработчикам лучше определять, какие эмоции испытывает игрок

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл рассказал о перспективах нейрокомпьютерных интерфейсов. По его словам, разработчики игр уже сейчас должны задумываться о том, какие возможности эта область может открыть для геймеров в будущем.

В качестве примера НКИ Ньюэлл привел компанию OpenBCI и ее первый нейрошлем Galea, который был представлен в 2020 году. Это устройство, созданное для дополнения очков виртуальной реальности, способно считывать и визуализировать мозговую деятельность пользователя.

Ньюэлл уверен, что у НКИ большое будущее, ведь считывание сигналов мозга позволит разработчикам лучше определять, какие эмоции испытывает игрок, и узнать, когда ему весело, страшно, грустно или скучно. Со временем прогресс шагнет еще дальше: с помощью специальных VR-шлемов и технологии нейрокомпьютерных интерфейсов можно будет передавать информацию напрямую в человеческий мозг, минуя «несовершенные девайсы» вроде глаз, ушей или рук, которые есть у человека от природы.

Гейб Ньюэлл:

«Мы привыкли смотреть на окружающий мир при помощи глаз, но их нельзя назвать совершенным и надежным органом чувств. Природа даже не предусмотрела для них функции ремонта или восстановления. Если глаза придут в негодность, то это уже не исправить».

Качество картинки, которую мы сможем передать в мозг с помощью НКИ, превзойдет все ожидания пользователя. Уровень ''как в реальной жизни'' перестанет быть мерилом качества графики. Реальный мир покажется плоским и размытым в сравнении с тем, что можно создавать в человеческом мозге».

По словам Ньюэлла, нейрокомпьютерные интерфейсы смогут влиять и на другие чувства человека. Например, в будущем с их помощью можно будет программировать сон, понижать уровень тревожности и т. д. Глава Valve уверен, что эта технология легко найдет применение в игровой индустрии.

Гейб Ньюэлл:

«Со временем мы сможем заставить человека почувствовать боль от ран, которые его персонаж получил в игре. Однако это очень сложная тема, которую стоит обсуждать отдельно».

Одной из главных проблем, по мнению Ньюэлла, может стать сертификация такого инструмента. Он уверен, что поначалу у технологии НКИ будет много противников, но из-за этого она не перестанет быть востребованной. В качестве примера Ньюэлл привел современные смартфоны, которым люди доверяют свои персональные данные, финансы и другую личную информацию. Отдельного внимания заслуживает вопрос безопасности нейрокомпьютерных интерфейсов, ведь взломать их можно точно так же, как и любую другую компьютерную систему.

Источник: cybersport.ru