Рассада огурцов вытянулась. Почему и как исправить ситуацию?

Для того чтобы молодые кусты не вытягивались, надо обеспечить им комфортные условия. Огурец вообще культура капризная, тем более его рассада.

Чтобы получить хороший урожай огурцов, надо будет основательно потрудиться при выращивании рассады

Чтобы получить хороший урожай огурцов, надо будет основательно потрудиться при выращивании рассады. Вытягивание — всего одна из тех проблем, которая подстерегает огородников. Подробнее об этом в нашей статье.

Почему рассада огурцов сильно вытягивается? Главный вопрос у начинающих огородников, касаемо вытягивания рассады состоит в том, можно ли исправить положение или уже всё пропало. Спешим успокоить: если дело зашло не очень далеко, то всё еще можно исправить. Для начала надо выяснить причину, а потом спокойно, без паники приступить к её устранению. Это может оказаться непростым испытанием, особенно для тех, кто делает это в первый раз, но не стоит опускать руки. И помните: хороший урожай начинается с правильного ухода за саженцами.

СПРАВКА! Причин, по которым вытягивается рассада огурцов, на самом деле не так много, как может показаться на первый взгляд. Другое дело, что их не сразу удаётся определить. Относятся они к одной большой группе: это влияние внешних факторов среды.

Вредоносные насекомые на вытягивание не влияют, они могут принести другой вред, но это не тема нашей статьи. Заболевания, в том числе и грибковые тоже не влияют на вытягивание. А вот условия, при которых оно происходит, могут вызвать ряд болезней, в частности корневую гниль и скручивание листьев. Качественная и здоровая рассада огурцов на вид приземистая и крепкая. Поскольку растение нежное, оно мгновенно откликается на внешние условия выращивания. Если условия хорошие, то и саженцы будут здоровыми, если они неправильные, то они начинают болеть.

Вытягивание — одна из многих проблем, с которыми сталкиваются начинающие садоводы. Это не заболевание, но такая реакция рассады огурцов влечёт за собой самые неприятные последствия и можно потерять весь урожай. Первая причина, по которой рассада вытягивается — это недостаток света и повышенная температура. Это вполне естественная реакция растения на такие условия внешней среды. Под влиянием тепла оно растёт и тянется к свету. Это самая частая причина, поэтому если такое случилось, то надо отрегулировать световой режим для растений в теплице.

Вторая причина — это неправильный режим полива. Скорее всего, он слишком обильный. Именно от перелива, как правило, страдают молодые саженцы огурца.

Ещё одна причина, по которой рассада огурцов может вытягиваться — это тесные горшки, в которых она растет. Так как корневая система растёт вширь, ей становится мало места и это влияет на сам саженец. Чтобы избежать такой проблемы, надо заранее подбирать более просторную ёмкость для выращивания огуречной рассады, тем самым вы избежите многих неприятностей, в том числе и этой.

Также среди причин может быть качество почвы. Она может быть излишне кислотная, в этом случае лучше всего подойдут нейтральные почвы. Это наиболее редкая причина вытягивания рассады. Не стоит забывать, что причина может быть не одна, а целый комплекс и решать придётся сразу несколько задач. Далее опишем что делать если вытянулась рассада огурцов?

Что делать и как помочь молодым растениям?

ВАЖНО! Для того чтобы молодые кусты не вытягивались, надо обеспечить им комфортные условия. Огурец вообще культура капризная, тем более его рассада. Оптимальная температура для неё будет +20-22 градуса, в ночное время 18-20.

Но если рассада сильно вытянулась, температуру можно опустить до 15-18 градусов и держать её надо круглосуточно. Также обязательно надо соблюдать режим освещения, он должен быть умеренный, а еще лучше усиленный. Не так страшен избыток света, как его недостаток. При недостатке солнечного света, ростки естественным образом тянутся к нему. Поэтому, надо свет устраивать самостоятельно. Можно установить ультрафиолетовую лампу, но нужно знать, что больше 7-9 часов её использовать нельзя. Можно установить зеркало, чтобы солнечный свет попадал постоянно. Такие мероприятия, помогут приостановить чрезмерный рост побегов, и проблема недостатка света будет решена. Если рассада вытягивается из-за того, что ей тесно, тогда придётся пересаживать. Несмотря на то, что огурцы очень не любят, когда их тревожат. Но это спасёт растение, а в дальнейшем и ваш урожай. Во время роста рассады, также необходимо подкармливать растение комплексными удобрениями, это послужит укреплению корней и правильному формированию будущего ствола.

Если всё-таки рассада огурцов вытянулась, что делать? Надо досыпать землю, желательно хорошо прогретую и сухую. Это поможет не задерживаться лишней влаге и послужит дополнительным термоизолятором. Таким образом, растение лучше укорениться и вытягивание удастся приостановить. Тем самым вы спасёте урожай, и все ваши старания и ожидания не окажутся напрасными.

Очень действенным методом будет прищипывание, то есть удаление ростовой почки над вторым настоящим листом. Такая нехитрая процедура приостановит вытягивание. Особенно часто этот метод приносит должный эффект для короткоплодных огурцов. Что касается качества почвы, рекомендовано перед посадкой рассады понизить её кислотность. Не лишним будет очистить её от всех предыдущих посадок.

Как правильно вырастить рассаду огурцов чтобы она не вытянулась?

Для того чтобы предотвратить многие проблемы при выращивании рассады огурцов, в том числе и вытягивание, надо тщательно соблюдать световой, температурный режимы и режим полива молодых побегов. Горшки для выращивания рассады огурцов надо подбирать просторные, это поможет правильному развитию корневой системы и формированию всего куста в целом. Не стоит забывать и о своевременных подкормках и прополке.

ВНИМАНИЕ! При высадке рассады в грунт, будь то незащищённый или тепличное укрытие, следует уделить особое внимание плотности посадки. Слишком тесное положение молодых кустов, также может вызвать вытягивание. Происходит это из-за того, что растения перекрывают доступ света друг другу. Когда растения станут взрослыми, это может спровоцировать лишние проблемы, в частности заболевания и ускорить распространение вредоносных насекомых.

Как следует из обзора, чтобы насладиться вкусом огурцов, для начала надо грамотно вырастить рассаду. Это непростое дело, на пути могут встать самые неожиданные препятствия. Но, как говорится, было бы желание и любые проблемы можно решить. Удачи вам и хороших урожаев. Итак, мы ответили на такие вопросы: почему рассада огурцов сильно вытянулась, как вырастить рассаду огурцов в домашних условиях чтобы не вытягивалась? Описали меры борьбы с вытягиванием.

Источник: rusfermer.net