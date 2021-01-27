День блаженной кончины святой Нино в Грузии отмечается 27 января 2021 года

В Грузии почитают святую Нино, как просветительницу и небесную покровительницу Грузии.

Женский монастырь Святой Нино в Грузии

27 января в Грузии отмечается Нинооба (Ninooba) — День Святой Нино (Feast of St. Nino), которая принесла христианство в Грузию. Грузинская православная церковь поминает святую Нино дважды в год: 27 января, в день ее кончины, и 1 июня — в день ее пришествия в Грузию.

Только в столице Грузии насчитывается пять храмов, возведенных в честь святой Нино, в которых праздник Нинооба отмечается особенно торжественно. Торжественные службы в этот день проходят и во всех других православных храмах страны.

В Тбилиси в Сионском кафедральном соборе Успения Божией Матери хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино.

В Грузии почитают святую Нино, как просветительницу и небесную покровительницу Грузии. Ежегодно летом большая группа детей, подростков и молодежи совершает паломничество по следам равноапостольной просветительницы Грузии. Маршрут полностью соответствует пути следования святой Нино после ее пришествия в Грузию.

Источник: calend.ru