27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

День блаженной кончины святой Нино в Грузии отмечается 27 января 2021 года

09:33 27.01.2021 Фото: calend.ru
0

В Грузии почитают святую Нино, как просветительницу и небесную покровительницу Грузии.

% name% title
Женский монастырь Святой Нино в Грузии

27 января в Грузии отмечается Нинооба (Ninooba) — День Святой Нино (Feast of St. Nino), которая принесла христианство в Грузию. Грузинская православная церковь поминает святую Нино дважды в год: 27 января, в день ее кончины, и 1 июня — в день ее пришествия в Грузию.

Только в столице Грузии насчитывается пять храмов, возведенных в честь святой Нино, в которых праздник Нинооба отмечается особенно торжественно. Торжественные службы в этот день проходят и во всех других православных храмах страны.

В Тбилиси в Сионском кафедральном соборе Успения Божией Матери хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино.

В Грузии почитают святую Нино, как просветительницу и небесную покровительницу Грузии. Ежегодно летом большая группа детей, подростков и молодежи совершает паломничество по следам равноапостольной просветительницы Грузии. Маршрут полностью соответствует пути следования святой Нино после ее пришествия в Грузию.

Источник: calend.ru

27 января 2021 День блаженной кончины святой Нино в Грузии история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бывали в Грузии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сняли фильм о Второй мировой войне и блокаде Ленинграда для школьников США в Петербурге
10:45 27-01-2021
Сняли фильм о Второй мировой войне и блокаде Ленинграда для школьников США в Петербурге
Оценил победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин
10:30 27-01-2021
Оценил победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин
БердскОстынет горячая вода на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска. Полный список адресов
10:30 27-01-2021
Остынет горячая вода на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска. Полный список адресов
Приметы 27 января 2021 года на святую Нину: Как определить погоду на ближайшее время в этот день
10:20 27-01-2021
Приметы 27 января 2021 года на святую Нину: Как определить погоду на ближайшее время в этот день
Взрыв прогремел во время беспорядков в Амстердаме
10:15 27-01-2021
Взрыв прогремел во время беспорядков в Амстердаме
О чем говорил Сергей Меняйло со СМИ Сибири?
10:15 27-01-2021
О чем говорил Сергей Меняйло со СМИ Сибири?
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
10:14 27-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскКак спасали щенков и дикую мать из-под плит в ГСК "Вертикаль" в -35 волонтеры в Бердске. Смотрите милое видео и фото дня
10:11 27-01-2021
Как спасали щенков и дикую мать из-под плит в ГСК
Прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьёв
10:07 27-01-2021
Прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьёв
Джон Уолл: «Это мой шанс показать «Уизардс», что я еще не закончил карьеру»
10:00 27-01-2021
Джон Уолл: «Это мой шанс показать «Уизардс», что я еще не закончил карьеру»