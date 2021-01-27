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Приметы 27 января 2021 года на святую Нину: Как определить погоду на ближайшее время в этот день

10:20 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

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Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло

Дата по старому стилю: 14 января.
Свое первоначальное название день получил в честь святой Нины. Так звали грузинскую царицу, которая в 4 веке ввела в своей стране христианство. По преданию, на апостольский подвиг Нину благословил сам Господь, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз.

Вторая часть названия происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.

Именины в этот день
Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан, Феодул

Источник: calend.ru

27 января 2021 именины история Нина – обряды скотины праздник
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