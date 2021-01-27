Поздравления Нине, Ниночке, Нинуле в праздник 27 января 2021 года

Нина нравится мужчинам, она может быть разной. Замуж она выходит быстро. Свою семью любит и предана ей.

С Днем Нины - 27 января 2021 года

Значение имени Нина: «Царица», «госпожа» (ассирийсий язык).

Нина в детстве не считается с мнением взрослых, часто капризничает, бывает упряма. Также она довольно самолюбива. Из-за своей несдержанности и заносчивости может наговорить много неприятных слов. В школе учится хорошо. Для неё имеет значение общественное мнение, если о ней говорят что-либо, что ей не нравится, то это выводит ее из себя.

Взрослая Нина сохраняет свои детские качества, но вместе с ними приобретает такие черты, как пунктуальность, целеустремленность, ответственность. Она стремится быть лучше остальных.

К работе Нина относится ответственно. Ей поручают даже самые сложные задания, с которыми она успешно справляется. Дружить с неё интересно, она хорошая подруга. Но не всегда бывает верной своим друзьям. Если ей что-либо не понравится, она может перенаправить свое внимание в другую сторону.

Нина нравится мужчинам, она может быть разной. Замуж она выходит быстро. Свою семью любит и предана ей. Она очень вкусно готовит, в доме у нее всегда убрано. Детей любит больше всего.

Другие формы имени Нина: Нинуля, Ниночка, Нинусик, Нинель, Нинон.

Именины: 27 января, 14 мая, 19 ноября

***

Имя Нина. А значение — «царица».

Ниночка, всё это о тебе.

Ты же королева, ты жар-птица.



Царское величия в судьбе!

С праздником, Нинуля, поздравляю.

Будь любима, счастлива всегда.

А еще здоровья я желаю,

От души на долгие года!

***

Нина, с праздничком тебя.

Проведи весь день шутя:



Будь задорна, веселаБеззаботна и смела!

Всё, что хочется, пусть будет,

То, что есть, пусть не убудет!

Пусть умножится бюджет,

Счастья ты поймай букет!

***

Будет пусть любви побольше,



Жизнь продлится пусть подольше!

***

С праздником, Ниночка! Желаю тебе прекрасного настроения, жизнелюбия, нескончаемых эмоций и позитива, и пусть забота и любовь близких дарит тебе счастье и радость.

***

Пусть тебе сегодня улыбнется

Звездопад кленовый за окном.

Всё пускай сегодня удается,

Кажется пусть всё счастливым сном.

Пусть растают где-то в мире льдины

В этот день от твоего тепла.

Будь счастливей всех на свете, Нина.

Пусть любые спорятся дела.

И дорога будет пускай длинной,

Светлою и радостной всегда.

Будь прекрасней всех на свете, Нина,

Ведь тогда и горе не беда.

И пускай балладою старинной

Вдохновенье посетит твой дом.

Будь мудрее всех на свете, Нина,

Не грусти сегодня ни о чём.

***

Пускай чудесным будет настроенье,

Здоровье укрепляется твое.

В душе живет пусть вдохновенье,



На сердце будет от любви тепло.

Нинуля, пусть с тобою будут

Повсюду нежность, доброта.

Пусть будет каждый день как чудо,

Все в жизни этой будет для тебя.

***

Дорогая наша Нина,

В жизни будет пусть «малина».



В смысле «сладко, хорошо,Вкусно, радостно, светло».

Нина, Ниночка, Нинуля,

Ты для нас — восьмое чудо.

Дорога нам и нужна,

Словно птице той весна.

Нина, ты нам обещай,

Никогда не забывать



О друзьях и о родных.Вспоминай ты чаще их.

***

Наша Нина дорогая,

Пусть счастливой будет жизнь,

За надежду и за веру

В жизни ты всегда держись.

Пусть любовь тебя закроет



От печалей и обид,Каждый новый день пусть радостьИ добро тебе сулит.

***

Нина, пусть все планы, цели

Станут явью без труда!

Пусть удача в каждом деле

Будет рядышком всегда!

Пусть любовь согреет душу,

Дружба радость пусть несет!

В ясный день, дожди и стужу

Счастье в сердце пусть живет!

***

Поздравляю, дорогая Нина!

Твое имя значит «госпожа»,

И поэтому желаю быть счастливой,



Именем по жизни дорожа.

Пусть успех ведет тебя по жизни,

Исполняя все твои мечты.

Путь твой будет пусть безукоризнен —

Всё получишь, что захочешь, ты.

***

Желаю быть всегда любимой,

Счастливой, лучезарной, Нина!



Желаю солнечных мгновенийИ самых ярких приключений,Чтоб все надежды исполнялисьИ ты бы от души смеялась!

***

Поздравляю тебя, Нина,

Жизнь пусть будет как картина,

Чтобы много красок в ней,



Ты с каждым часов веселей.

Пейзажи невероятной красоты,

И круглый год цветут цветы,

Ты никогда не устаешь,

И к счастью своему идешь.

Пусть все мечты осуществятся,

А все тревоги пусть тебя боятся,

И чтоб семья тебя ценила,



Судьба от всех тревог хранила.

Источник: pozdravok.ru