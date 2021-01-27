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Поздравления Нине, Ниночке, Нинуле в праздник 27 января 2021 года

09:20 27.01.2021 Фото: fresh-cards.ru
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Нина нравится мужчинам, она может быть разной. Замуж она выходит быстро. Свою семью любит и предана ей.

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С Днем Нины - 27 января 2021 года

Значение имени Нина: «Царица», «госпожа» (ассирийсий язык).

Нина в детстве не считается с мнением взрослых, часто капризничает, бывает упряма. Также она довольно самолюбива. Из-за своей несдержанности и заносчивости может наговорить много неприятных слов. В школе учится хорошо. Для неё имеет значение общественное мнение, если о ней говорят что-либо, что ей не нравится, то это выводит ее из себя.

Взрослая Нина сохраняет свои детские качества, но вместе с ними приобретает такие черты, как пунктуальность, целеустремленность, ответственность. Она стремится быть лучше остальных.

К работе Нина относится ответственно. Ей поручают даже самые сложные задания, с которыми она успешно справляется. Дружить с неё интересно, она хорошая подруга. Но не всегда бывает верной своим друзьям. Если ей что-либо не понравится, она может перенаправить свое внимание в другую сторону.

Нина нравится мужчинам, она может быть разной. Замуж она выходит быстро. Свою семью любит и предана ей. Она очень вкусно готовит, в доме у нее всегда убрано. Детей любит больше всего.

Другие формы имени Нина: Нинуля, Ниночка, Нинусик, Нинель, Нинон.

Именины: 27 января, 14 мая, 19 ноября

***

Имя Нина. А значение — «царица».
Ниночка, всё это о тебе.
Ты же королева, ты жар-птица.

Царское величия в судьбе!

С праздником, Нинуля, поздравляю.
Будь любима, счастлива всегда.
А еще здоровья я желаю,
От души на долгие года!

***

Нина, с праздничком тебя.
Проведи весь день шутя:

Будь задорна, весела
Беззаботна и смела!

Всё, что хочется, пусть будет,
То, что есть, пусть не убудет!
Пусть умножится бюджет,
Счастья ты поймай букет!

***

Будет пусть любви побольше,

Жизнь продлится пусть подольше!

***

С праздником, Ниночка! Желаю тебе прекрасного настроения, жизнелюбия, нескончаемых эмоций и позитива, и пусть забота и любовь близких дарит тебе счастье и радость.

***

Пусть тебе сегодня улыбнется
Звездопад кленовый за окном.
Всё пускай сегодня удается,
Кажется пусть всё счастливым сном.

Пусть растают где-то в мире льдины
В этот день от твоего тепла.
Будь счастливей всех на свете, Нина.
Пусть любые спорятся дела.

И дорога будет пускай длинной,
Светлою и радостной всегда.
Будь прекрасней всех на свете, Нина,
Ведь тогда и горе не беда.

И пускай балладою старинной
Вдохновенье посетит твой дом.
Будь мудрее всех на свете, Нина,
Не грусти сегодня ни о чём.

***

Пускай чудесным будет настроенье,
Здоровье укрепляется твое.
В душе живет пусть вдохновенье,

На сердце будет от любви тепло.

Нинуля, пусть с тобою будут
Повсюду нежность, доброта.
Пусть будет каждый день как чудо,
Все в жизни этой будет для тебя.

***

Дорогая наша Нина,
В жизни будет пусть «малина».

В смысле «сладко, хорошо,
Вкусно, радостно, светло».

Нина, Ниночка, Нинуля,
Ты для нас — восьмое чудо.
Дорога нам и нужна,
Словно птице той весна.

Нина, ты нам обещай,
Никогда не забывать

О друзьях и о родных.
Вспоминай ты чаще их.

***

Наша Нина дорогая,
Пусть счастливой будет жизнь,
За надежду и за веру
В жизни ты всегда держись.

Пусть любовь тебя закроет

От печалей и обид,
Каждый новый день пусть радость
И добро тебе сулит.

***

Нина, пусть все планы, цели
Станут явью без труда!
Пусть удача в каждом деле
Будет рядышком всегда!

Пусть любовь согреет душу,
Дружба радость пусть несет!
В ясный день, дожди и стужу
Счастье в сердце пусть живет!

***

Поздравляю, дорогая Нина!
Твое имя значит «госпожа»,
И поэтому желаю быть счастливой,

Именем по жизни дорожа.

Пусть успех ведет тебя по жизни,
Исполняя все твои мечты.
Путь твой будет пусть безукоризнен —
Всё получишь, что захочешь, ты.

***

Желаю быть всегда любимой,
Счастливой, лучезарной, Нина!

Желаю солнечных мгновений
И самых ярких приключений,
Чтоб все надежды исполнялись
И ты бы от души смеялась!

***

Поздравляю тебя, Нина,
Жизнь пусть будет как картина,
Чтобы много красок в ней,

Ты с каждым часов веселей.

Пейзажи невероятной красоты,
И круглый год цветут цветы,
Ты никогда не устаешь,
И к счастью своему идешь.

Пусть все мечты осуществятся,
А все тревоги пусть тебя боятся,
И чтоб семья тебя ценила,

Судьба от всех тревог хранила.

Источник: pozdravok.ru

27 января 2021 Именины Нины поздравление Нине стихи
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