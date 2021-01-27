С Международным днем памяти жертв Холокоста искренние слова в памятную дату 27 января 2021 года

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Праздник был утвержден в 2005 году на специальном заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к шестидесятой годовщине освобождения нацистского концлагеря. За основу даты был взят день освобождения советскими войсками Освенцима — печально известного концлагеря, находившегося в годы войны на территории Польши.
Печальная статистика свидетельствует, что за период своего действия Освенцим погубил не менее полутора миллионов невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети. Во многих странах 27 января проходят траурные церемонии. Почитая память невинных жертв, граждане возлагают венки и цветы к мемориальным доскам и памятникам.
В Германии День памяти жертвам концлагерей существует с 1969 года, а в Британии его отмечают с 2001. Печальная праздничная дата не позволяет забыть о жертвах Холокоста и дает возможность гражданам всего мира почтить их память.
***
В конце января есть скорбная дата —
Мы чтим память тех, кто не должен уйти,
Мы чтим души тех, кто ушел прямо в небо
От злых, бессердечных, жестоких людей
Холокост... Это страшное слово,
Это слезы из глаз миллионов детей,
Это крики и редкие стоны погибших,
Гуманизм — это слово нацисты не знали,
Ими правили гнев и безумство крови,
Они любили себя лишь, и точка,
Истребляли другие народы земли.
***
Свечи зажгли — печальных россыпь звезд
Мы память чтим минутою молчанья,
Которой не находим оправдания.
Печаль о них в сердцах своих несем.
Мы не забыли, нет, ми не смирились.
Спустя года готовы сделать все,
Чтоб это никогда не повторилось.
***
Сегодня в этот скорбный день
Тех, кто в концлагерях погиб,
Помянем и детей, и взрослых,
Они прошли ад на земле
И испытали страха море,
Помолимся, чтоб никогда
Не повторилось это горе!
***
Забвению предать нельзя, нельзя оставить в прошлом
Ту боль и кровь, что Холокост принес,
Мученья узников... Кричат они истошно...
Истерзанными полнится погост.
Пусть помнят в этот день народы мира
Про страшный геноцид нацистского зверья.
И пусть хранят наш мир святые силы,
Глаза от слез пусть никогда не заблестят.
***
Сегодня скорбный день,
Мы вспомним о погибших,
Всех жертвах Холокоста,
В сердцах навек застывших.
Помолимся тихонько,
Прощения попросим,
За каждого и всех,
***
Жертв Холокоста нынче вспомним,
И сердце боль сожмет в тиски,
Сегодня день вселенской скорби,
Большого горя и тоски.
Пусть не сотрет события память,
И мир пусть дань свою отдаст,
Господствуют везде у нас.
***
Пора почтить сегодня души,
Что пострадали в Холокост,
Память строит неизменно
Пусть всегда меж нами мост.
Помолчим и пожелаем,
Без вины ведь пострадали,
Жизни отдали свои.
***
Жестокость тех безумных лет
Нам вспоминать непросто.
Помянем нынче все, друзья,
Мы жертв несчастных Холокоста.
Пускай не забывает мир
Людей невинных тех страдания.
Пусть понимание придет
И в жизни наши, и в сознание.
***
Сегодня жертвы Холокоста
Мы вспоминаем, да, непросто
Боль эту переоценить,
Сейчас мы можем повсеместно,
Пусть же не будет вновь известно
Нигде истории такой,
Пусть счастлив будет люд любой
Национальности и веры,
И пусть подобные примеры
Нам всем не встретятся нигде,
***
Сегодня для многих трагический день.
История бросила здесь свою тень.
О том, что случилось в годы войны,
В день памяти все мы вспомнить должны.
Как немцы, фашисты, людей собирали,
Евреев, поляков они выбирали,
За то, что жили на территории их.
Расправы чинили еще и над теми,
Кто в плен попадал или над безнадежно больными.
И только за то, что господство решили
Устроить свое во всем этом мире.
Вспоминать тяжело всем нам те времена,
Особенно тем, у кого и жена,
Родные военнопленных им в Терезине мемориал воздвигли.
Источник: pozdravok.ru