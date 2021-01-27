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С Международным днем памяти жертв Холокоста искренние слова в памятную дату 27 января 2021 года

08:50 27.01.2021 Фото: pxhere.com
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Печальная статистика свидетельствует, что за период своего действия Освенцим погубил не менее полутора миллионов невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети.

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Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Праздник был утвержден в 2005 году на специальном заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к шестидесятой годовщине освобождения нацистского концлагеря. За основу даты был взят день освобождения советскими войсками Освенцима — печально известного концлагеря, находившегося в годы войны на территории Польши.

Печальная статистика свидетельствует, что за период своего действия Освенцим погубил не менее полутора миллионов невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети. Во многих странах 27 января проходят траурные церемонии. Почитая память невинных жертв, граждане возлагают венки и цветы к мемориальным доскам и памятникам.

В Германии День памяти жертвам концлагерей существует с 1969 года, а в Британии его отмечают с 2001. Печальная праздничная дата не позволяет забыть о жертвах Холокоста и дает возможность гражданам всего мира почтить их память.

***

В конце января есть скорбная дата —
Мы чтим память тех, кто не должен уйти,
Мы чтим души тех, кто ушел прямо в небо
От злых, бессердечных, жестоких людей
Холокост... Это страшное слово,
Это слезы из глаз миллионов детей,
Это крики и редкие стоны погибших,

Это сотни разрушенных судеб людей.
Гуманизм — это слово нацисты не знали,
Ими правили гнев и безумство крови,
Они любили себя лишь, и точка,
Истребляли другие народы земли.

***

Свечи зажгли — печальных россыпь звезд
Мы память чтим минутою молчанья,

Всех жертв беды с названием Холокост,
Которой не находим оправдания.

Печаль о них в сердцах своих несем.
Мы не забыли, нет, ми не смирились.
Спустя года готовы сделать все,
Чтоб это никогда не повторилось.

***

Сегодня в этот скорбный день

Мы вспомним всех жертв Холокоста,
Тех, кто в концлагерях погиб,
Помянем и детей, и взрослых,
Они прошли ад на земле
И испытали страха море,
Помолимся, чтоб никогда
Не повторилось это горе!

***

Забвению предать нельзя, нельзя оставить в прошлом
Ту боль и кровь, что Холокост принес,
Мученья узников... Кричат они истошно...
Истерзанными полнится погост.

Пусть помнят в этот день народы мира
Про страшный геноцид нацистского зверья.
И пусть хранят наш мир святые силы,
Глаза от слез пусть никогда не заблестят.

***

Сегодня скорбный день,
Мы вспомним о погибших,
Всех жертвах Холокоста,
В сердцах навек застывших.

Помолимся тихонько,
Прощения попросим,
За каждого и всех,

Имен у них не спросим.

***

Жертв Холокоста нынче вспомним,
И сердце боль сожмет в тиски,
Сегодня день вселенской скорби,
Большого горя и тоски.

Пусть не сотрет события память,
И мир пусть дань свою отдаст,

Всегда пусть мир и понимание
Господствуют везде у нас.

***

Пора почтить сегодня души,
Что пострадали в Холокост,
Память строит неизменно
Пусть всегда меж нами мост.

Помолчим и пожелаем,

Чтоб покоились они,
Без вины ведь пострадали,
Жизни отдали свои.

***

Жестокость тех безумных лет
Нам вспоминать непросто.
Помянем нынче все, друзья,
Мы жертв несчастных Холокоста.

Пускай не забывает мир
Людей невинных тех страдания.
Пусть понимание придет
И в жизни наши, и в сознание.

***

Сегодня жертвы Холокоста
Мы вспоминаем, да, непросто
Боль эту переоценить,

Нам повезло, что в мире жить
Сейчас мы можем повсеместно,
Пусть же не будет вновь известно
Нигде истории такой,
Пусть счастлив будет люд любой
Национальности и веры,
И пусть подобные примеры
Нам всем не встретятся нигде,
Нет, не бывать такой беде!

***

Сегодня для многих трагический день.
История бросила здесь свою тень.
О том, что случилось в годы войны,
В день памяти все мы вспомнить должны.

Как немцы, фашисты, людей собирали,
Евреев, поляков они выбирали,

Вели на расстрел, на сожжение тех,
За то, что жили на территории их.

Расправы чинили еще и над теми,
Кто в плен попадал или над безнадежно больными.
И только за то, что господство решили
Устроить свое во всем этом мире.

Вспоминать тяжело всем нам те времена,
Особенно тем, у кого и жена,

И дети, и братья в концлагерях тех погибли.
Родные военнопленных им в Терезине мемориал воздвигли.

Источник: pozdravok.ru

27 января 2021 Международный день памяти жертв Холокоста поздравления стихи
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