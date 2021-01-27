С Международным днем памяти жертв Холокоста искренние слова в памятную дату 27 января 2021 года

Печальная статистика свидетельствует, что за период своего действия Освенцим погубил не менее полутора миллионов невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Праздник был утвержден в 2005 году на специальном заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к шестидесятой годовщине освобождения нацистского концлагеря. За основу даты был взят день освобождения советскими войсками Освенцима — печально известного концлагеря, находившегося в годы войны на территории Польши.

Печальная статистика свидетельствует, что за период своего действия Освенцим погубил не менее полутора миллионов невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети. Во многих странах 27 января проходят траурные церемонии. Почитая память невинных жертв, граждане возлагают венки и цветы к мемориальным доскам и памятникам.

В Германии День памяти жертвам концлагерей существует с 1969 года, а в Британии его отмечают с 2001. Печальная праздничная дата не позволяет забыть о жертвах Холокоста и дает возможность гражданам всего мира почтить их память.

***

В конце января есть скорбная дата —

Мы чтим память тех, кто не должен уйти,

Мы чтим души тех, кто ушел прямо в небо

От злых, бессердечных, жестоких людей

Холокост... Это страшное слово,

Это слезы из глаз миллионов детей,

Это крики и редкие стоны погибших,



Это сотни разрушенных судеб людей.Гуманизм — это слово нацисты не знали,Ими правили гнев и безумство крови,Они любили себя лишь, и точка,Истребляли другие народы земли.

***

Свечи зажгли — печальных россыпь звезд

Мы память чтим минутою молчанья,



Всех жертв беды с названием Холокост,Которой не находим оправдания.

Печаль о них в сердцах своих несем.

Мы не забыли, нет, ми не смирились.

Спустя года готовы сделать все,

Чтоб это никогда не повторилось.

***

Сегодня в этот скорбный день



Мы вспомним всех жертв Холокоста,Тех, кто в концлагерях погиб,Помянем и детей, и взрослых,Они прошли ад на землеИ испытали страха море,Помолимся, чтоб никогдаНе повторилось это горе!

***

Забвению предать нельзя, нельзя оставить в прошлом

Ту боль и кровь, что Холокост принес,

Мученья узников... Кричат они истошно...

Истерзанными полнится погост.

Пусть помнят в этот день народы мира

Про страшный геноцид нацистского зверья.

И пусть хранят наш мир святые силы,

Глаза от слез пусть никогда не заблестят.

***

Сегодня скорбный день,

Мы вспомним о погибших,

Всех жертвах Холокоста,

В сердцах навек застывших.

Помолимся тихонько,

Прощения попросим,

За каждого и всех,



Имен у них не спросим.

***

Жертв Холокоста нынче вспомним,

И сердце боль сожмет в тиски,

Сегодня день вселенской скорби,

Большого горя и тоски.

Пусть не сотрет события память,

И мир пусть дань свою отдаст,



Всегда пусть мир и пониманиеГосподствуют везде у нас.

***

Пора почтить сегодня души,

Что пострадали в Холокост,

Память строит неизменно

Пусть всегда меж нами мост.

Помолчим и пожелаем,



Чтоб покоились они,Без вины ведь пострадали,Жизни отдали свои.

***

Жестокость тех безумных лет

Нам вспоминать непросто.

Помянем нынче все, друзья,

Мы жертв несчастных Холокоста.

Пускай не забывает мир

Людей невинных тех страдания.

Пусть понимание придет

И в жизни наши, и в сознание.

***

Сегодня жертвы Холокоста

Мы вспоминаем, да, непросто

Боль эту переоценить,



Нам повезло, что в мире житьСейчас мы можем повсеместно,Пусть же не будет вновь известноНигде истории такой,Пусть счастлив будет люд любойНациональности и веры,И пусть подобные примерыНам всем не встретятся нигде,Нет, не бывать такой беде!

***

Сегодня для многих трагический день.

История бросила здесь свою тень.

О том, что случилось в годы войны,

В день памяти все мы вспомнить должны.

Как немцы, фашисты, людей собирали,

Евреев, поляков они выбирали,



Вели на расстрел, на сожжение тех,За то, что жили на территории их.

Расправы чинили еще и над теми,

Кто в плен попадал или над безнадежно больными.

И только за то, что господство решили

Устроить свое во всем этом мире.

Вспоминать тяжело всем нам те времена,

Особенно тем, у кого и жена,



И дети, и братья в концлагерях тех погибли.Родные военнопленных им в Терезине мемориал воздвигли.

Источник: pozdravok.ru