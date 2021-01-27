Анастасия Самбурская опубликовала жгучее полуголое фото, грудь едва не выпрыгнула из купальника

Анастасия Самбурская сделала новую публикацию в Instagram интимного характера

33-летняя российская актриса театра и кино, певица, модель, звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Анастасия Самбурская сделала новую публикацию в Instagram интимного характера. Как можно понять из сообщения актрисы, эту фотография она уже пыталась ранее публиковать на своей своей странице в Instagram, но соцсеть почему-то удаляла снимок.

"Я всё таки заставлю Инстаграм принять это фото и не удалять его с пометкой «спам», как было дважды до этого!", - написала Самбурская в сообщении под фотографией. Она также добавила, что намерена выбрать самый смешной комментарий пользователей к этому снимку.

На фото актриса предстала в сплошном розовом купальнике и с розовой сумочкой. На ее правой руке заметна татуировка в виде цветка. А на левой руке татуировка в виде надписи "I love you myself", что в переводе означает "Я люблю тебя себя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

Подписчики начали оставлять шуточные комментарии в надежде на выигрыш: "Вашей маме зять не нужен?))))"; "Девушка в розовом, оденьтесь морозно же"; "Обтянутая розочка".

Источник: mk.ru