Как загадать желание в первое сильное полнолуние 28 января 2021 года: Заговор на исполнение желания

Желание, направленное против кого-то, может обернуться против вас. Чтобы не причинить вред себе и окружающим, загадывайте только положительные желания — они обязательно исполнятся.

Существует множество обрядов и ритуалов, которые совершаются именно в полнолуние

Существует множество обрядов и ритуалов, которые совершаются именно в полнолуние, потому что обращение идёт к Луне, благодаря которой все мы живём на этой прекрасной планете. Далее мы приведём обряды на красоту, здоровье, богатства и исполнение желаний:

Исцеление

Стоит отметить что подобные ритуалы существуют у многих народов, что в какой-то мере может подтвердить действенность этих обрядов.

Избавиться от бо­лезни

С полнолунием связан ритуал, позволяющий войти в поток убывающей Луны и избавиться почти от любой бо­лезни. Для этого после полнолуния в шестой лунный день надо увидеть, находясь на открытом воздухе, Луну на ее вос­ходе. Затем встаньте спиной к Луне, широко расставьте ноги, нагнитесь и посмотрите на Луну в этом положении.

Глядя на Луну, скажите ей:

Матушка Луна, возьми с собой все, что у нас лишнее (соли, опухоль и так далее), и пусть это уходит вместе с тобой.

Повторите это три раза, не сводя с Луны глаз.

Это очень действенный способ. Первые три дня вам будет казаться, будто что-то уходит из вас.

Как правило, вос­ход полной Луны увидеть очень трудно. Обычно в полнолу­ние 3 дня идет дождь или облачно. Луна прячется. Говорят, Луна три дня моется.

Увидеть полную Луну - большое сча­стье. Можно к Луне обратиться и прямо, но эффект будет не так заметен. Исцеление будет полным, если вам удалось соблюсти этот ритуал три лунных месяца подряд.

От болячки

Если у вас болячка на левой по­ловине тела, то нужно, глядя на Луну, так, как сказано выше, правой рукой взять из-под левой пятки щепотку земли и обнести по часовой стрелке три раза больное место. Затем бросьте эту землю через левое плечо и плюньте туда же три раза.

Позаботьтесь, чтобы никто не помешал вам в это вре­мя. Если болячка у вас на правой стороне, делаете всё левой рукой.

Голодание

Голодание в новолуние предупреждает некоторые забо­левания. В этот день тело очищается особенно эффективно. Также полезно поменьше есть в дни перед новолунием и в полнолуние. Многие люди, не отдавая себе в этом отчета, при убывающей Луне едят больше, чем при растущей, и бла­годаря этому не имеют лишнего веса.

Очищение

Полнолуние является самым благоприятным периодом для проведения ритуалов очищения от негатива – это касается как ритуалов на очищение пространства, так и ритуалов для очищения ауры, снятия порчи, избавления от всего ненужного.

Светом полной Луны предлагают освещать те вещи, которые мешают нашему развитию, тормозят рост человека как личности. В полнолуние проводятся ритуалы на избавление от вредных привычек, таких как наркомания, неправильное питание, болезненная привязанность к кому-то.

Если вам что-то мешает жить и вы хотите избавиться от этого – самый лучший момент для избавления – конечно же, полнолуние.

Существует множество ритуалов, которые необходимо выполнять именно в полнолуние:

Ритуал избавления

Необходимо написать на бумаге 3 вещи, от которых вы желаете избавиться (привычки, болезни..)

Затем торжественно бросить все это в огонь. В идеале этот ритуал должен выполняться так – вы собираетесь на улице со своими друзьями, каждый пишет «записку избавления», зажигаете костёр, становитесь в круг и по очереди бросаете записки в огонь. Наблюдаете, как ваши «проблемы» превращаются в пепел.

Но если у вас нет возможности разводить костры, достаточно будет написать, от чего вы хотите избавиться, громко и внятно прочитать свое желание и сжечь с помощью пламени свечи – пепел слить в унитаз.

Очищение ауры

Это мощный ритуал для очищения ауры, который можно сделать в тот момент, когда вы чувствуете, что вам необходимо очистится от скопившегося негатива. Лучшее время для проведения ритуала – вечер перед сном. Проводить его необходимо в полнолуние или на убывающей Луне.

Вам понадобится:

7 ложек меда

7 ложек коричневого сахара

7 чайных ложек корицы

Смешайте все ингредиенты и перед вечерним приёмом душа нанесите приготовленную смесь на тело и оставьте на 7 минут.

Если вы чувствуете, что вам требуется серьезная очистка ауры – проделывайте эту процедуру в течение 7 дней.

Богатство, красота, исполнение желаний

Повышение привлекательности

Налейте в стакан кипячёной воды, бросьте в него левой рукой щепотку соли. Стакан поставьте так, чтобы на него падал лунный свет. Читайте заговор до тех пор, пока не растворится соль:

Лунная вода, что девичья слеза, пусть я буду молода, белолица, беспечальна, пусть меня полюбит тот, кого я люблю, за мою красу, за покладистость!

Пусть стакан стоит всю ночь, а утром, умывшись, натощак выпейте глоток заговоренной воды, мысленно говоря:

Вода — в меня, краса — на меня!

Повторяйте эти действия каждое утро, пока не кончится вода в стакане.

Ритуал на исполнение желаний

Этот ритуал необходимо делать в первое полнолуние после вашего дня рождения.

Вам необходимо написать на бумаге все свои материальные желания – например, дом, машина, сумма денег и так далее. Очень важно, чтобы ваши желания были искренними. Когда вы записали все свои заветные желания, попросите Высшие Силы о помощи, поблагодарите за все блага, которые скоро получите.

Считается, что в течение года вы получите все желаемое из вашего списка.

Привлечение богатства

Ритуал необходимо делать ночью в полнолуние. Очень важно, чтобы небо было ясным и на нем было видно Луну.

Возьмите чашку и налейте в неё чистой воды до середины.

В чашку бросьте серебряную монету (лучше настоящее серебро, если нет то хотя бы похожую по цвету).

Чашку поставьте на подоконник или на балкон (ели есть возможность – на улицу) таким образом, чтобы на неё падал свет полной Луны.

Слегка проведите несколько раз руками над поверхностью воды, как будто вы собираете в ладони лунное серебро. В это время три раза скажите:

Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!

Пойдите на улицу и вылейте воду в землю (не на асфальт…). Монету храните в кошельке.

Ритуал «Денежное полнолуние»

В ночь полнолуния после наступления темноты выйдите под открытое небо (на улицу, балкон).

Возьмите свой кошелёк в правую руку, а левой трижды переложите крупные купюры из одного отделения в другое.

Проговорите следующее заклинание:

Благословением Матери – Луны и силой элементов я привлекаю бесконечный поток процветания. Я прошу помощи и поддержки для всеобщего блага. Да будет так.

Вернувшись домой, смажьте зелёную свечу эфирным маслом апельсина, базилика или пачули.

В ароматической лампе зажгите благовония с одним из следующих запахов: мак, жимолость, миндаль.



Вокруг зажжённой свечи разложите купюры из вашего кошелька.Сядьте и концентрируясь на пламени свечи, визуализируйте исполнение ваших желаний.Позвольте свече догореть, аккуратно сложите все деньги обратно в кошелёк, а в следующие три дня постарайтесь потратить их на то, о чём давно мечтали.

Мантра Богине Луны

Существует специальная мантра, посвящённая Богине Луны. Говорят, что если читать эту мантру 12 полнолуний – то вы станете сказочно богаты, ваше здоровье будет крепким и во всем вам будет сопутствовать удача.

Наличие неудач обусловлено наличием демонической энергии в теле человека и в вещах, его окружающих.

Изменить положение вещей можно только изгнанием демонической энергии и привлечением материнской энергии.

Для этого надо выбрать время полнолуния и выйти на улицу. Ноги должны опираться на землю, руки вытянуты ладонями к Луне.

Произносим в течении 12 минут мантру

АУМ ШРИ ГАЙЯ АДИ ЧАНДРА АЙЯ НАМАХ

К концу 12 минуты тело будет гудеть.

Так нужно повторить 12 полнолуний, а на тринадцатое на Вас обрушится поток денег. Во всех делах пойдет удача. Тело оздоровится.

Однако, 12 полнолуний выдержать сложно: будут и кошмарные сновидения, и необычные феномены и нежелание проводить ритуал. Это неблагоприятные силы не хотят изгоняться.

Но если дойти до конца – все получается. В принципе, устойчивый рост достатка начинается уже после третьего полнолуния. После 12 полнолуний продолжаем так делать каждое полнолуние. Если одно какое-то пропустить, все надо начинать сначала.

Обряд Пробуждающейся Луны

Цель обряда: почтить Луну и воплотить желание (например, зачатие ребёнка).



Материалы: белые или розовые свечи, ландыши или лилии.Подготовительный этап: подумай, что ты хочешь в данный момент больше всего. Быть может тебе нужно начать важное дело, или завести ребенка, или помириться с близким человеком. В любом случае, четко сформулируй свое желание, построй его образ приятный и красочный.

Обряд, приведенный ниже, включает в себя сексуальную магию. Как ты, наверное, знаешь, сексуальная магия подразумевает половой акт. Если у тебя есть партнер и он разделяет твои взгляды, то проведите обряд вместе. Если ты будешь проводить обряд в одиночку, то вспомни о техниках самоудовлетворения.

Ход ритуала:

Поставь магический круг.

Огласи цель «чествование Луны, исполнение желания».

Призови Силы Луны в помощь.

Зажги белую свечу, призвав Силы Пробуждающейся Луны, обратись к Луне, скажи, что цветы на алтаре в ее честь, что ты празднуешь полнолуние вместе с ней.



Попроси Луну быть свидетельницей твоего магического действа и попроси у нее благословение на это.Держи образ желаемого перед внутренним взором, начните акт. Копи в себе нарастающую сексуальную энергию. Перед самым оргазмом мысленно пошли эту энергию в образ своего желаемого. Продолжай посыл энергии до тех пор, пока длится оргазм.Произнеси свое желание уже в настоящем времени. Например, желание: «Хочу родить сына» в настоящем времени будет звучать так «У меня родился сын».Поблагодари Луну, попроси ее принять твои дары (цветы), попрощайся с ней.Поблагодари Силы Луны, попрощайся с ними.Закрой магический круг.

Все обряды полнолуния одинаковы по своей сути — отличаются лишь сопутствующие им обряды, которые зависят от энергии луны в определённый месяц и время года.

Надеемся, что вы смогли достичь или уже на пути к вашей цели и к исполнению ваших желаний. А если у вас есть знания о других ритуалах и обрядах, то обязательно напишите в комментариях!

Детально рассмотрим заговор в полнолуние на исполнение желания - с подробным описанием всех магических действий, чтобы ритуал не имел отрицательных последствий.

В ночь на полнолуние можно читать самые сильные заговоры и привороты. Это самое подходящее время чтобы самостоятельно провести магический обряд при полной луне. В этой статье мы расскажем какие заговоры самостоятельно читают на полную луну. Самые популярные заговоры в полнолуние можно читать на деньги и богатство – самый лучший обряд на привлечение денег в свою жизнь делается на свой кошелек и конечно же только самостоятельно. На полнолуние принято читать заговоры на любовь – чаще всего они делаются от одиночества или на возврат любимого, но есть и очень сильные заговоры на привлечение любви и замужество которые нужно читать для того чтобы встретить свою половинку. Заговор в полнолуние на красоту (ведьмин заговор) сделает женщину самой привлекательной и красивой одарив ее магическим очарованием для мужчин и женщин. Если в ночь полнолуния читать заговоры на здоровье то все болезни уйдут вместе с луной, а с новолунием произойдет обновление организма. И конечно же так любимые всеми заговоры на исполнение желания на полнолуние позволяют исполнить самые важные желания в вашей жизни.

Заговоры на полнолуние на деньги

Если при полной луне самостоятельно сделать ритуальный обряд на кошелек и прочитать сильный заговор в полнолуние на деньги и богатство то очень скоро в вашей жизни произойдут серьезные перемены и “шальные” деньги будут приходить в вашу жизнь с самых неожиданных источников. Заговоры в полнолуние на богатство раньше, да и сейчас любят читать успешные торговцы, чтобы побыстрее сбыть товар с наибольшей для себя выгодой. Приведенный далее заговор на деньги и богатство нужно читать на каждое полнолуние и тогда обряд на привлечение денег в свою жизнь сделает вас очень богатым человеком.

Прежде чем читать заговор в полнолуние на деньги приготовьте кошелек с монетами разного достоинства. В кошельке должны быть все существующие на данное время деньги от 1 копейки до самой крупной бумажной купюры! В полночь на полнолуние откройте кошелек и скажите слова заговора на деньги:

Полная луна на небе светила и деньги в мою жизнь каждый день приводила.

Кошелек мой все деньги видал – полнолунию их показал.

Теперь луна будет быстро расти и деньги в мой кошелек каждый день нести.

Луне расти подрастать а мне в богатстве всегда жить поживать.

Закройте кошелек и не с кем ни разговаривая ложитесь спать. Бывает, что у человека нет крупных купюр, но они нужны вам только на время чтения заговора, поэтому всегда можно занять до следующего дня у родных или соседий и разменять в банке на нужную купюру, а с утра долг вернуть (купюры нужны лишь на ритуал), а вся магическая сила заговора на привлечение денег прочитанного на полнолуние накладывается на ваш кошелек и если вы ведете бизнес заговор подействует на вашу торговлю в разы увеличив оборот.

Заговоры на полнолуние на любовь

Заговоры в полнолуние на любовь это магические обряды от одиночества и если вы одиноки как “одинокая луна” это значит что полная луна на небе поможет вам вернуть вторую половинку или если таковой нет нужно читать заговор на любовь мужчины или парня который действует на привлечение любви и поможет встретить человека – свою половинку и выйти замуж за любимого в кротчайший срок. В ночь на полнолуние откройте окно и в пол голоса скажите слова заговора на любовь:

Любовные заговоры на полную луну читаю

Любовь мужскую к себе призываю.

Милый суженный мой, иди ко мне домой.

Как не может целое без половинки быть.

Так и тебе под луной без меня ни спать ни ходить.

Как полнолуние на небе пройдет,

Так любовь в сердце твое по мне войдет.

Без меня тебе ни жить ни пить,

Каждый день меня искать, а найдя замуж быстро звать.

Заговор на любовь при полной луне закрываю,

Ключ под камень горюч убираю.

Слово мое крепко и к любимому моему лепко.

Закрыв окно ложитесь спать и в скором времени заговор начнет действовать оказывая свое влияние на любимого.

заговоры в полнолуние на исполнение желания

Заговоры на исполнение желания в полнолуние это самые эффективные магические ритуалы которые могут исполнить реальные желание в очень короткие сроки и как вы уже догадались читать их нужно самостоятельно. Глядя на полнолуние нужно загадать желание и сказать слова заговора:

Обряд на полную луну начинаю, слова заговора луне читаю.

Как луна на небе полна, так и желание мое исполниться сполна.

На небе звездочка упала а я желание свое загадала.

Магия красоты раскрывает очень много заговоров на красоту, привлекательность и молодость которые женщины читают чтобы привлечь внимание мужчин, а самые эффективные следует читать в ночь полнолуния. Заговоры на полнолуние сделанные на красоту читали ведьмы именно поэтому этот обряд называется ведьмин заговор на омоложение и наведение красоты. Сняв с себя все обереги и украшения распустите волосы и в ночной рубашке в ночь на полнолуние подойдите к окну и скажите слова заговора на красоту:

Будь я, как ясная луна,

Среди подруг-пав такая одна.

Слова мои не забить, не зашептать,

Как кланяются люди на церковь-мать,

Так будут теперь люди меня любить и уважать,

Как читать заговор на исполнение сокровенного желания?

В современном мире много людей интересуется вопросом, как использовать магию для исполнения сокровенного желания. Это связано с тем, что у каждого человека есть мечта, которую хочется воплотить в жизнь.

Магия может помочь в этом, но пользоваться ею нужно очень осторожно. Любой магический обряд, проведенный в корыстных целях и содержащий негативный посыл, может привести к непредсказуемым последствиям. За такое действо могут даже расплачиваться целые поколения кровных родственников. Следовательно, желание не только должно быть искренним, но в нем не должно содержаться негативного посыла.

Действенные ритуалы для исполнения желаний

Заговор на исполнение желания будет успешным только в том случае, если будут соблюдены все рекомендации и правила конкретного ритуала. Любые отступления могут вызвать негативные последствия.

Важно, чтобы ваше желание было реальным. Не следует просить у высших сил, что-либо несбыточное, мечты должны быть полностью осознанными и конкретными. Это позволит правильно и четко сформулировать свои мысли. Ради интереса использовать магию для достижения цели нельзя и, конечно же, следует верить в магию.

Сильный заговор в новолуние

Сильный обряд проводится в период новолуние, но очень важно, чтобы это время совпало с субботой или воскресеньем. Оптимальное время для проведения обряда восход солнца.

В ритуале нужно будет использовать:

Кусочек хлеба;

Немного каменной соли;

Стакан с питьевой водой;



Свечу.

Очень важно правильно выбрать цвет свечи, который зависит от вида желания:

Белый – для избавления от негатива;

Оранжевый – для решения вопросов карьеры;

Розовый – для желания личного характера;

Синий – для решения проблем со здоровьем;

Зеленый – для желания, связанного с получением высокооплачиваемой работы;

Желтый – при загадывании желания на путешествия и развития творческих замыслов;



Красный – когда желание связано с сексуальными отношениями.

После того, как цвет свечи будет выбран, можно переходить к выполнению обряда. Ритуал проводится в отдельном помещении.

Вначале следует заговорить воду такими словами:

После этого зажигается свеча, затем в правую руку берется кусочек хлеба, а левой рукой его необходимо посолить.

В процессе этого нужно прошептать такие магические слова:

После этого хлеб нужно съесть, откусывая по маленькому кусочку. В процессе этого действия нужно представлять тот момент, когда задуманное превратится в реальность. После того, как доедите хлеб, нужно потереть рукой об руку и сделать три небольших глоточка заговоренной воды. В завершение ритуала следует затушить свечу, смоченными пальцами водой из стакана.

После этого необходимо произнести такой волшебный заговор:

Оставшуюся в стакане воду следует выпить, а мысленно нужно снова произнести еще раз последние магические слова.

Обряд в полнолуние

Как известно, сила луны способна помочь в исполнении заветного желания. Самой большой энергией обладает полная луна, но к ней нужно обратиться правильными словами. Обряд проводится в полночь и очень важно, чтобы во время проведения ритуала ночное светило было на небе.

Вначале мысленно следует сформулировать свое желание, а после этого прочитать очень выразительно магический заговор, предварительно написанный на листе бумаги.

Могут быть произнесены такие слова:

Перед любым обрядом следует сосредоточиться на своей цели и отвлечься от реалий окружающей жизни. Важно понимать, что ваше желание не должно нести в себе угрозу окружающему миру. Если обряд был успешным, то у вас обязательно возникнет внутреннее чувство, что все получилось.

Заговоры в полнолуние

Полнолуние считается магическим периодом, когда все действия, ритуалы и заговоры имеют удвоенное действие. Все действия подкрепляются лунной силой, которая накапливается в течение месяца. В это время можно читать заговор на любовь, деньги, исполнение желания и др.

Ритуал в полнолуние на привлечение любви

С помощью этого обряда одинокие люди смогут найти вторую половинку, а те, кто находится в паре, освежат отношения. Для него следует подготовить святую или родниковую воду. Ровно в полночь возьмите стакан с водой и прочитайте на него такой заговор:

«Как травы сохнут без воды, дерево сгорает от огня, Как рыба без воды не живет, так и раб Божий (имя) без меня, чтоб не жил. Как утолю жажду свою водой заговоренной, так к нему придет тоска жгучая, Печаль сильная, да любовь вечная. Чтоб глядел на меня, налюбоваться не мог, Слушал меня, наслушаться не мог. Аминь!»

Повторите слова три раза. Во время этого следует думать о своем желании быть любимой и счастливой. Заговоренную воду сразу выпейте. Первые результаты можно будет заметить уже через несколько недель.

Заговор и ритуал на деньги на кошелек в полнолуние

Когда на небе будет полная Луна, необходимо в собственный кошелек положить по три монетки медных, золотистых и белых. Они в этом ритуале будут символизировать планеты. Совет – если нет золотых монет, то просто покрасьте обычные золотой краской. Посмотрите на небо и скажите такой заговор:

«По небу денежки плывут. Они богатство мне пришлют».

Монеты станут талисманами, которые нужно носить в кошельке и не тратить. Они будут притягивать достаток. Периодически для подзарядки следует время от времени держать монеты в руках и повторять заговор.

Сильный заговор на деньги и богатство в полнолуние

Для этого обряда следует подготовить купюру небольшого номинала. Возьмите ее в руки и загните углы таким образом, чтобы в результате получился треугольник. Следующий шаг – купюру согните пополам, поднесите ее ко рту и скажите шепотом такой заговор:

«Как могучая река к себе мелкие ручейки притягивает и в себе их объединяет, как море широкое реки в себе собирает. Как женщина мужчину к себе притягивает, а мужчина притягивает женщину. Как ночь притягивает день. Так и денежка эта будет себе подобных притягивать и вместе собирать. Соберется много вас у меня, и буду я богата. Да сбудется, что сказано. Аминь. Аминь. Аминь».

После этого магическую купюру положите в кошелек, и она будет работать, как магнит, притягивая денежный поток. Важно ее больше никогда недоставать и даже не касаться. Заговоренная купюра должна пролежать в кошельке минимум три месяца.

Сложно встретить человека, который бы ни о чем-то не мечтал. В большинстве случаев желания так и остаются нереализованными, но есть один шанс, чтобы исправить эту ситуацию. Есть заговоры, которые помогут заручиться поддержкой Высших сил, чтобы исполнить свои мечты. Важно четко сформировать желание. Приступать к ритуалу стоит в полночь. Смотря на Луну, подумайте о своем желании, а затем, начните шепотом читать заговор:

«Славлю тебя, луна и ночь. Обращаюсь к тебе с просьбой об исполнении желания. Пусть свершится все задуманное и не исполнится все отреченное. Надели меня силой своей и ниспошли удачу в благородном начинании. Пусть все желания обретут твою мощь, а я обязуюсь поклоняться тебе. Как ты светишь на небе, так и мои желания исполнятся на Земле. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь».

Пользоваться этим заговором можно сколько угодно раз.

Заговор в полнолуние на привлечение денег и на богатство

Проводить этот обряд стоит, когда на небе нет туч и можно разглядеть Луну со звездами. Возьмите небольшую емкость или обычную чашку, а еще серебристую монету. В чашу налейте воды из-под крана и положите туда монету. Поместите емкость на подоконнике, чтобы свет Луны отражался в жидкости. Медленно проведите рукой над водой – это будет символизировать сбор серебра и денег. Во время этого три раза скажите такой заговор:

«Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!»

Затем воду вылейте в землю, а монетку используйте в качестве талисмана и носите с собой.

Заговор в полнолуние на красоту и молодость

Чтобы сохранить свою привлекательность на долгие годы или избавиться от существующих изъянов, можно пользоваться простым ритуалом, который возник еще в глубокой древности. Для проведения обряда подготовьте 13 свечей, которые нужно зажечь в полночь. Рядом положите крем, которым постоянно пользуетесь. Начните шепотом читать на него заговор:

«Силы луны, дайте мне красоту – лика и тела в сию темноту. Молодость пусть на лице остается, а красота пусть от крема вольется. Как только мазать я стану свой лик, сразу морщины уйдут напрямик. Как только крем изойдет до конца, свежесть придет молодого лица. Да будет так. Аминь! Аминь! Аминь!»

После этого свечи затушите, а оставшиеся огарки выбросите подальше от дома. Заговоренным кремом пользуйтесь регулярно, представляя во время этого себя красивой и молодой. Никому не рассказывайте о том, что пользуетесь магическим средством.

Сильный заговор на исполнение желания в полнолуние

Все мы от жизни чего- то хотим. Но заветное желание не всегда исполняется.

В таком случае, следует попробовать в деле сильный заговор на исполнение желания, который необходимо читать в дни полной луны.

Руководствуясь общепринятыми магическими приемами, фаза полнолуния в наибольшей степени способна повлиять на скорейшее исполнение просьбы.

Не стоит также пренебрегать и временем проведения ритуала, которое диктует нам полуночные часы.

Чтобы заговор успешно сработал, Вы должны четко себе представлять то, что будет исполнено. В противном случае, оккультный посыл будет “размытым”.

Сильный заговор на желание

Ровно в полночь, внимательно отследив фазу полной луны, приступайте к терпеливому нашептыванию магического заговора. Мысленно формулируйте четкую просьбу, обращая свой взор на небесное светило.

Для прочтения сильного заговора используйте рукописный текст, который в дальнейшем Вам еще ни раз пригодится.

Славлю тебя, луна и ночь. Обращаюсь к тебе с просьбой об исполнении желания. Пусть свершится все задуманное и не исполнится все отреченное. Надели меня силой своей и ниспошли удачу в благородном начинании. Пусть все желания обретут твою мощь, а я обязуюсь поклоняться тебе. Как ты светишь на небе, так и мои желания исполнятся на Земле. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь.

Вновь я Вам напоминаю о том, что любое без исключения желание должно быть наделено и Вашей внутренней энергетикой. Полнолуние- это всего лишь батарейка, которая заряжается Вашим влиянием.

Призывая на помощь силу луны, не отторгайте и то, чем наделила Вас от рождения природа.

Если в течение семи дней Ваше желание не исполнится, Вы можете вновь нашептать сильный заговор, только уже на убывающую фазу луны.

Волшебные ритуалы в полнолуние

Полнолуние – это особое мистическое время пикового энергетического подъема, поэтому большинство ритуалов рекомендуется проводить именно в этот поистине волшебный период.

Эксперты считают, что ритуалы в полнолуние наделяются особой, чудесной силой полной Луны, поэтому при их проведении можно получить максимальные результаты, затратив при этом минимум усилий.

Какие ритуалы и обряды проводятся в полнолуние?

Традиционные техники для полнолуния – это ритуалы на деньги, на любовь и на исполнение желаний.

В этой статье мы подробно разберем все самые мощные и действенные практики, проводимые в период полной Луны.

Как подготовиться к проведению ритуалов в полнолуние

Перед тем, как начинать проводить любые ритуалы, нужно прежде всего к ним хорошенько подготовиться, и прежде всего психологически. Так как все обряды на полнолуние в основном проводятся ночью, а это время суток традиционно вызывает у многих людей естественные страхи и природные инстинкты, то их нужно перебороть или нейтрализовать.

Вот несколько советов по проведению ритуалов:

Прежде всего определите для себя, а нужно ли вам это на самом деле? Действительно ли вы готовы к привлечению в свою жизнь денег, любви, успеха и исполнению желаний именно таким способом? Если это так, то смело приступайте и отбросьте прочь все сомнения.

Обязательно загляните в лунный календарь , чтобы не ошибиться. Все ритуалы в полнолуние проводятся в период полной Луны, а именно в промежуток с 15-х по 17-е лунные сутки. В это время «ночная хозяйка» концентрирует в себе все силы, накопленные за предыдущие периоды и находится в своей самой активной фазе.

В основном все ритуалы и обряды проводятся с произношением вслух текстов — заговоров, присказок, нашептываний. Хорошенько подготовьтесь, выучите их наизусть, чтобы не сбиваться во время проведения практик.

Ну что, переходим к самим ритуалам?

Ритуалы в полнолуние на привлечение денег

Если в вашей жизни наступил денежный кризис, если вас замучили денежные проблемы, если вы никак не можете вылезти из долгов, или же вы просто хотите улучшить свою финансовую ситуацию, то дождитесь ближайшего полнолуния и проведите один из предложенных ниже ритуалов на привлечение денег.

Ритуал на деньги «Денежная вода»

В ночь полнолуния налейте в бутылку талую воду и поставьте ее перед собой. Закройте глаза и в течении примерно одной минуты создавайте на мысленном экране картинку, как на вас с неба падают деньги (бумажные или металлические – без разницы). Потом сделайте вдох, откройте глаза, обхватите бутылку руками и на выдохе мысленно «перенесите» эту картинку в воду, одновременно через руки заряжая ее своей энергией.

После этого напишите на небольшом листе бумаги знак доллара $, наклейте на бутылку и перенесите на подоконник, на который попадает лунный свет. Смотрите через окно на полную Луны и трижды произнесите вслух: «Луна-волшебница – свети, водичку силой заряди!». Оставьте бутылку с водой постоять на подоконнике два-три часа. После этого выделите ей место холодильнике и раз в день пейте из нее по 2-3 глотка «денежную воду».

Ритуал на деньги «Денежный магнит»

Перед проведением этого ритуала на привлечение денег нужно провести очищение жилища, так как деньги очень любят чистоту и порядок.

Дождитесь наступления полной темноты и проведите тщательную уборку квартиры или дома. После этого расположите 3 монеты в виде треугольника, в центр которого поставьте свечу. Зажгите ее и дайте догореть до конца. Затем положите монеты в левый карман одежды, которую вы чаще всего носите. В правый карман положите небольшой магнит. Носите все это при себе ровно 7 дней. Если одежду меняете, перекладывайте в нее деньги и магнит. В течении недели денежная ситуация должна улучшиться.

Ритуал на деньги «Денежная банка»

Этот обряд на привлечение денег стоит проводить в том случае, если вам срочно понадобилась конкретная денежная сумма.

Дождитесь полнолуния. Ровно в полночь на листе бумаги напишите ручкой ту сумму, которая вам в данный момент очень нужна. Напишите ее 2 раза – цифрами и прописью. Сверните листок и положите его на дно банки. Затем той рукой, которой вы писали, возьмите 7 монет и по очереди бросайте их в банку, при этом приговаривая: «Монеты звенят, свет Луны отражают, богатство и деньги ко мне привлекают!». Банку оставьте на ночь на том подоконнике, на который падает лунный свет. Утром снимите ее с окна, спрячьте в укромном месте и каждый день, вплоть до следующего полнолуния, добавляйте в эту банку еще по 3 монеты (любого достоинства), повторяя при этом те же слова.

Ритуал на деньги «Лунный кошелек»

Дождитесь полнолуния. После наступления полночи наполните своей кошелек или портмоне деньгами «до отказа». Используйте как бумажные купюры, так и монеты. Главное, чтобы ваш кошелек был заполнен деньгами полностью, как говорится, «трещал по швам». Положите его на тот подоконник, который освещается лунным светом, и глядя на луну через окно, вслух произнесите следующие слова: «Как Луна полна, так полон денег и мой кошелек!». Оставьте его на подоконнике до утра. Деньги из кошелька можно начинать тратить только с 18-х лунных суток, когда Луна пойдет на убывание.

Ритуал на деньги «Лунная медитация»

Этот обряд на привлечение денег выделяется среди остальных, так как основан на медитативных практиках. Он очень мощный, и если вы достаточно хорошо владеете техникой медитации, то правильное выполнение этого ритуала привлечет к вам деньги с очень большой долей вероятности.

Дождитесь наступления полночи в день полнолуния, выйдите на улицу и сядьте на освещенный лунным светом участок. Примите удобную позу, возьмите денежную купюру двумя руками за концы и в течении 2-3 минут пристально всматривайтесь в нее. Представьте, что банкнота наполняется лунным светом, напитывается им и сама начинает светиться и сиять. А лунный свет начинает превращаться в луч света, соединяющий Луну и денежную купюру. Выходите из медитации, когда почувствуете, что банкнота максимально наполнилась силой полнолуния. Положите эту «заряженную» купюру в кошелек и не разменивайте ее до следующего полнолуния, она будет служить вам денежным магнитом и значительно усилит входящий денежный поток.

Ритуал на деньги «Монета счастья»

После наступления полночи в любой из дней полнолуния соберите все монеты, какие только есть в вашем доме. Загадайте одну из сторон монеты, которая будет для вас счастливой (орел или решка). Соберите их в пригоршню, потрясите несколько раз со словами: «Трясу-ворожу, монету счастья нахожу», и словно игральные кости, выбросите их на какую-нибудь поверхность, например на стол.

После этого отберите только те монеты, которые выпали «счастливой» стороной. Проделайте эту процедуру несколько раз до тех пор, пока у вас не останется лишь одна монетка. Получилось? Поздравляю! Теперь это ваша «монета счастья». Никогда не тратьте ее и всегда носите в своем кошельке в качестве денежного талисмана. Также ее можно использовать при гадании как ответ на поставленный вопрос (счастливая сторона будет означать «да»).

Не расстраивайтесь, если в самом конце последние монеты не выпали загаданной стороной – просто среди них не было «счастливой»! Просто повторите ритуал на следующее полнолуние.

Ритуал на деньги «Денежные пряности»

столовая ложка изюма

столовая ложка сахара

половина чайной ложки корицы



столовая ложка грецких орехов

Все ингредиенты хорошенько смешать, дождаться полночи в день полнолуния, выйти на улицу и обратиться с Луне со следующими словами: «Хозяйка ночи – дар прими, и много денег приведи!». После этого нужно рассыпать эту смесь вокруг себя, совершив 3 оборота против часовой стрелки.

Ритуалы в полнолуние на привлечение любви

Сразу хочу отметить, что ритуалы на привлечение любви и магические любовные привороты – это НЕ одно и тоже. Разница между ними в том, что привороты всегда направлены на конкретного человека и действуют помимо его воли.

Ритуалы же, привлекающие любовь, предназначены для привлечения Энергии Любви, для повышения частоты внутренней вибрации человека до уровня Частоты Любви.

Ритуалы на привлечение любви, в отличии от приворотов, абсолютно безопасны, они лишь помогают практикующему встретить свою вторую половинку и стать привлекательнее для особ противоположного пола.

Ритуал на любовь «Записка любви»

Дождитесь полнолуния. После того, как наступит полночь, поставьте на стол перед собой две свечи. Одна из них будет ваша, вторая – вашего суженого. На небольшом листке бумаги ручкой напишите ваше любовное желание, например: «В этом году я встречаю свою половинку и выхожу замуж!». Ножницами разрежьте «любовную записку» пополам и по очереди сожгите их в пламени свечи – одну над вашей, вторую – над свечой вашего суженого.

Ритуал на любовь «Роза Любви»

Как известно, роза – это древний символ любви и ее очень часто используют для привлечения любви в свою жизнь. Если вы одиноки и страстно желаете встретить любовь всей своей жизни, то вам непременно нужно провести этот романтический ритуал.

В день полнолуния сходите в цветочный магазин и купите красивую красную розу. Поставьте ее дома в красивую вазу и время от времени поглядывайте на цветок, создавая себе романтическое настроение. После того, как часы пробьют двенадцать ночи, зажгите свечи и поставьте розу между ними. Включите романтическую мелодию, сядьте на стул и несколько минут смотрите на эту «композицию», наслаждайтесь, вдыхайте розовый аромат, мысленно представляя себе образ вашей второй половинки. После этого трижды вслух произнесите: «Любовь в настоящем, любовь в будущем, любовь навсегда. Любовь-небо надо мной, любовь-земля подо мной, любовь вокруг меня. Любовь привлекаю, суженого привечаю!»

Ритуал на любовь «Талисман Любви»

Этот ритуал на привлечение любви можно выполнять в любое время полнолуния, независимо от времени суток.

Возьмите красную свечу, зажмите ее между ладонями, и с закрытыми глазами пару минут визуализируйте себя счастливой рядом со своим любимым человеком. Постарайтесь «переслать» «картинку» через руки в свечу. После этого поставьте свечу в заранее приготовленный подсвечник и зажгите ее. Перед свечой поставьте плоскую тарелку и положите на нее сверху свою фотографию (на ней вы должны быть одна).

На тарелке вокруг своей фотографии насыпьте по часовой стрелке круг из корицы, при этом приговаривая: «Любовь да окружает меня!». Выше круга из корицы насыпьте еще один круг, на этот раз из базилика, опять приговаривая те же слова. И в завершении насыпьте третий круг снова из корицы (выше базиличного), снова произнося вслух заговор «Любовь да окружает меня!».

После этого ссыпьте пряности в керамическую посуду и перемешайте их руками, приговаривая при этом: «Волшебные травы, пошлите мне суженого! Любовь наша взаимна! Да будет так!».

Затем высыпьте специи из керамической чаши на красную натуральную ткань и сверху положите свое фото. Концы ткани соедините между собой красной нитью, чтобы получился мешочек. Теперь это будет ваш любовный талисман. Оставьте его возле свечи ровно на 7 минут, затем спрячьте в укромное место. Остаток свечи не выбрасывайте, а каждый день, положив перед ней ваш талисман любви, на 7 минут зажигайте ее до тех пор, пока она полностью не прогорит.

Ритуал на любовь «Восковое сердце»

Этот ритуал на привлечение любви можно применять как для поиска своего суженого, так и для усиления страсти между супругами.

В день полнолуния, после полуночи, возьмите сухие лепестки одной красной розы, сухую веточку можжевельника и нарежьте их ножницами на мелкие части. Смешайте их вместе и 2 чайные ложки этой смеси положите в деревянную ступу. Добавьте в нее одну чайную ложку укропа и истолчите все это в порошок.

Затем положите в столовую ложку небольшой кусок красного воска и расплавьте его над огнем. Добавьте в расплавленный воск 3 щепотки «любовного» порошка и вылейте его на тарелку.

Дайте воску с пряностями немного остынуть (чтобы не обжигал руки, но при этом оставался податливым), и вылепите из него небольшое сердце. При этом представляйте себе образ вашего возлюбленного и рисуйте мысленные картины вашего счастливого будущего.

Когда закончите это «любовное волшебство», положите сердечко в заранее приготовленный мешочек красного цвета и пристройте его висеть у изголовья вашей кровати. Если вы находитесь в отношениях и ваша кровать – это супружеское ложе, то спрячьте мешочек с восковым сердечком под свою подушку.

Ритуалы в полнолуние на исполнение желаний

Как уже говорилось выше, полнолуние – это период максимальной лунной активности и самое пиковое в энергетическом плане время, поэтому исполнение желаний, загаданных в этот временной отрезок, происходит значительно быстрее. Ведь для реализации желания, для его скорейшей материализации в реальности нужна энергия, а во время полнолуния энергетический фон максимально повышен.

Ритуал на исполнение желаний «Волшебная записка»

Это очень простой в исполнении ритуал, но его эффективность от этого никак не уменьшается.

Дождитесь наступления полнолуния. После 12 часов ночи напишите на листе бумаги ручкой свое заветное желание. Оно должно быть записано в настоящем времени, без отрицаний и слова «хочу». Например: «Я устраиваюсь на высокооплачиваемую работу!». Волшебную записку с написанными желанием положите на подоконник, куда попадает свет от Луны. Оставьте листок на подоконнике на 3 ночи подряд (утром забирайте его с окна). За это время ваше желание «пропитается» активными лунными энергиями и вскоре начнет осуществляться. Листок с желанием спрячьте подальше, пока желание не исполнится. После этого его нужно сжечь и поблагодарить Вселенную за его исполнение.

Ритуал на исполнение желаний «Лунный магнит»

С помощью этого ритуала можно исполнить любое желание довольно быстро.

*Примечание : цвет свечей и перевязочной ленты в этом ритуале подбирается в зависимости от вида вашего желания (для денежного – зеленый, для любовного – красный, для остальных – белый).

В один из дней полнолуния, после того, как часы пробьют полночь, зажгите две свечи. Напишите на листке бумаги свое желание очень подробно, во всех деталях. Избегайте будущего времени, слова «хочу» и всех видов отрицаний (не, ни, никогда). Положите листок с желанием между двух свечей. Пристально смотрите на огонь и представляйте свое желание уже исполненным. Насладитесь эмоциями от его осуществления! В завершении скажите вслух 3 раза следующие слова: «Луна-хозяйка силою наполнена – мое желание уже исполнено!». После этого заверните в листок с желанием небольшой магнит, завяжите его перевязочной лентой и носите в своей сумке или кармане до тех пор, пока желание не исполнится.

Ритуал на исполнение желаний «Лунное зеркало»

Один из самый сильных лунных ритуалов, исполняющих желания. Для его проведения вам понадобится лишь один аксессуар – небольшое зеркало.

Дождитесь ночи полнолуния. После полуночи выйдите на улицу возле своего дома (можно на балкон). Главное условие – полная Луна должна быть хорошо видна и вы должны находиться в потоке лунного света. Возьмите в правую руку небольшое зеркало, повернитесь спиной к Луне, поймайте лунное отражение в зеркале, и не отрывая от него взгляда, вслух произнесите:

«Луна, красавица, всем звездам нравится. Светом лунным поделись, за меня ты заступись. Что хочу — пусть сбудется, ко мне сила твоя спустится. Твой свет на землю изливается, мое желанье – исполняется. Да будет так!».

В лунное зеркало после этого нельзя смотреться вплоть до наступления следующего полнолуния. В течении этого времени ваше желание должно исполниться.

Полнолуние - ритуалы на исцеление, любовь, деньги

Полнолуние - самый магический период. Именно в это время лунатики ходят по крышам, а ведьмы, устраивают свои шабаши. Момент точной оппозиции Солнца и Луны.

Задействована возрастная ось / Рак - Козерог/. Солнце в Раке (9 дом - поиск цели собственной жизни), Луна в Козероге (3 дом - умение учиться).

Символ 16 лунного дня - ГОЛУБЬ.

Во многих духовных практиках Тибета придерживаются мнения, что в 16 лунный день у человека как нельзя яснее работает мозг и улучшаются мыслительные процессы.

В это время нужно восстанавливать силы и энергию.

Ни в коем случае не допускайте негативных мыслей, не выходите из себя и старайтесь гасить в себе любые проявления агрессии.

День равновесия между физическим и астральным телами. Нельзя нарушать мир в душе.

Эти лунные сутки связаны с селезенкой и чакрой МАНИПУРА. Полезно очищать себя, дом. Сны правдивы и часто сбываются. Сны-целители.

Учитывайте день до и после полнолуния, они тоже очень энергетичны!

Постарайтесь не пропустить этот период! «Поймайте» эту гигантскую волну энергии: проведите за три дня хотя бы один обряд. А еще лучше - каждый день по обряду!

РИТУАЛЫ НА ПОЛНОЛУНИЕ

Тогда ваша денежная мечта получит невероятный заряд энергии и сбудется в кратчайшие сроки!

Есть еще одна причина, по которой в полнолуние стоит «налегать» на обряды. Дело в том, что сам по себе период полнолуния считается не очень благоприятным по причине избытка энергии. Если в новолуние мы испытываем ее недостаток, то в полнолуние все наоборот. «Лишняя» энергия стремится выплеснуться наружу в виде гнева, раздражения; тянет поругаться, высказать все наболевшее, проявить себя «во всей красе». Избежать подобных проявлений можно, направив энергию в иное русло, к примеру, на «денежные» обряды: они «заберут» у вас ее излишек. И денег прибудет, и чувствовать себя будете лучше.

В полнолуние идет открытие источников информации, поэтому все дела, начатые в этот период, изначально несут в себе информацию, которая будет способствовать их реализации. Постарайтесь заложить как можно больше циклов: звонки, встречи, начало проектов, заключение договоров и т. д. Тогда начатое дело дальше пойдет само собой, с минимальными усилиями с вашей стороны. К нему будут подключаться новые источники информации и корректировать, направлять его в нужную сторону. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.

Полнолуние - время энергетического пика, когда при минимуме усилий можно достичь максимального результата. Луна щедро одаряет нас своими флюидами. Поэтому любое ваше действие, направленное на привлечение денег, получает двойной заряд энергии. Это время магии, время чудес. Не упустите свой шанс! Один обряд, совершенный в полнолуние, сделает для вас больше, чем десять, проведенных в другие дни!

Видеть Луну нужно обязательно, без этого ритуал теряет смысл.

Как настроиться на денежный обряд

Поскольку полнолуние - период неблагоприятный, перед обрядом желательно сбросить с себя негатив и уравновесить эмоциональное состояние. Для очищения тела, мыслей и души перед ритуалом обычно совершается омовение. Сполоснитесь под душем, чтобы очиститься физически, а после полежите в ванне с морской солью. Через 10-15 минут откройте пробку и оставайтесь в ванне до тех пор, пока вся вода не вытечет. По мере того как уровень воды будет снижаться, представляйте, что вместе с ней уходят все ваши мысли о повседневных делах и вся негативная энергия, которая в вас накопилась. Ощущение чистоты и умиротворения будет свидетельствовать о том, что цель омовения достигнута.



Это всего лишь рекомендация. Если самочувствие хорошее, и мрачные мысли не беспокоят, можете приступать к нему без омовения.

После омовения вы практически готовы к обряду. Осталось подготовить помещение, где он будет проводиться. Такая подготовка заключается в очищении. Ведь наши дома, будучи замкнутыми помещениями, накапливают энергетическую грязь - ее нужно устранить, чтобы она не создавала помех. В полнолуние это особенно важно. Проще всего обойти комнату со свечкой или окурить ее ладаном.

РИТУАЛЫ НА ПОЛНОЛУНИЕ

БЕЗДЕНЕЖЬЕ

Встаньте спиной к Луне и возьмите в руки небольшое зеркальце - так, чтобы Луна в нем полностью отражалась. В таком положении наша энергетика по отношению к Луне оказывается перевернутой, мы как бы включаем ее на обратный ход. Глядя на Луну, скажите трижды: Матушка-Луна, прошу тебя, забери от меня нищету и безденежье.

Вот и весь ритуал! Остальное сделает Луна.

Кошелек и Луна

Каждое полнолуние выкладывайте пустой открытый кошелек на окно (желательно, чтобы лунный свет в него попадал) все три ночи полнолуния первый день, кульминация. Кошелек, в котором вы носите деньги каждый день. В три ночи новолуния наоборот, кладите на окно кошелек с деньгами.

Денежный душ

В полнолуние соберите по дому всю мелочь. После того, как приняли душ, старательно "полейте" себя дождем монеток.(правда монетки перед этим помойте)Работает лучше всего для разовых получений денег.

Денежная банка

Дождитесь ночи полнолуния. Приготовьте бумагу, ручку, квадратную банку с завинчивающейся крышкой, семь монеток, лавровый лист. Разложите все это перед собой. Теперь на листке бумаги напишите сумму, которая вам требуется, положите его в банку. Правой рукой берите по монетке и тоже кладите в банку, при этом читайте такой текст:

«Сверкают монетки, монетки звенят! Все больше и больше их у меня! Откуда не жду, я доход получаю, деньги на счете моем прибывают!»

Когда кидаете монетки, представляйте, как они растут, увеличиваются, приводят другие монеты.

Возьмите лавровый лист и напишите на его изнаночной стороне свое имя и положите в ту же банку. Плотно-плотно завинтите крышку, а саму банку спрячьте так, чтобы никто ее не мог увидеть. Каждый день обязательно добавляйте в банку по одной-две монетки, а сами представляйте, как в вашу жизнь приходят деньги из совершенно неожиданных источников. Когда вы накопите в банке ровно столько денег, сколько заказывали, выньте бумажку и закопайте ее в земле (либо на улице, либо, если дело зимой, в любом цветочном горшке).

БОГАТСТВО И УДАЧА

В ночь полнолуния выйдите на улицу или на балкон. Если Луна не видна, встаньте лицом на юг, она находится там с 19 до 21 часа. Проделайте следующие действия:

Глядя на полную Луну, представьте, что ее свет наполняет всю вашу голову. Прочувствуйте чистоту и сияние Луны в голове, а затем "посветите" Луне назад: представьте себе, что ваша голова - это миниатюрная Луна и вы посылаете свет назад к большой Луне.

После этого наполните свое сердце светом Луны, подержите ее свет в своем сердце, а затем пусть этот свет полетит обратно к источнику.

Проделайте это 3 раза.

Затем возьмите серебряную (можно просто пятирублевую) монетку и скажите: "Серебряная монетка, серебряная луна, принеси мне богатство, принеси мне сполна", "Счастливая монетка, счастливая луна, принеси мне удачу, принеси мне сполна. Так я хочу, и так оно и есть". Повторите 3 раза.

В конце поцелуйте монетку и поблагодарите Луну за помощь и красоту

Избавление от всего ненужного в Полнолуние

Так как полная Луна символизирует завершение цикла, смерть одного и переход в новый уровень, то Полнолуние лучше всего для ритуалов на избавление от негатива или болезни.



Ритуал надо проводить на природе, непосредственно под луной. Приготовьте костерок или возьмите блюдце и спички для символического костра.Продуманно и ясно напишите все то, от чего хотите избавиться.

Под Луной помолитесь, своими словами.И начинайте сжигать листочки с негативом!

ОБЕРЕГ - СОЛЬ

Испокон веков соль считается хорошей защитницей от нечистой силы, поэтому из нее делали обереги и талисманы на счастье. За несколько часов до полнолуния слегка промойте Крупную соль в проточной воде и положите сушиться в такое место, чтобы она все время попадалась вам на глаза. Каждый раз, взглянув на нее, подумайте о чем-нибудь хорошем, с любовью и благодарностью к миру. В полночь насыпьте белые кристаллы на белое блюдце, выскажите ваши главные желания (самое главное, чтобы эти желания никому не вредили!). Затем поставьте блюдце так, чтобы соль освещал лунный свет. Заведите будильник, чтобы утром проснуться раньше всех и заняться изготовлением оберега. Ссыпьте соль в заранее приготовленный маленький полотняный мешочек и зашейте его. Оберег прикрепите к внутренней стороне одежды или в сумочку. Главное, чтобы он всегда был при вас. Никому не показывайте и не рассказывайте о нем. Соль, впитавшая ваши светлые мысли, вашу благодарность миру — будет вас оберегать, а ваше желание, освященное светом полной Луны, может чудесным образом исполниться.

ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ - CУПРУЖЕСТВО!

Для ритуала необходимо: мыльные пузыри или воздушные шарики!

С полнолунием связано множество романтических легенд. Согласно фэн-шуй, во время полнолуния можно войти в контакт с Божеством Счастливого Супружества. Способ контакта весьма привлекательный. Вам надо будет заранее запастись детскими мыльными пузырями и ждать наступления полнолуния. Когда вы убедитесь, что сегодня именно та ночь, выйдите на свежий воздух или просто на балкон и начните опять-таки с визуализации вашего счастливого дня свадьбы с тем человеком, который вам нравится. Если такого на данный момент нет, то пусть это будет образ идеального партнера. Рядом с ним — конечно же, вы, в лучшем своем образе, который только можете себе представить. Лучезарная улыбка на вашем лице — непременное условие.

Следующий этап — самый ответственный. Вам придется вспомнить детство и потренироваться в выдувании красивых мыльных пузырей. Когда вы почувствуете, что у вас получился не шар, а шедевр, — мысленно поместите свою чудесную пару в этот блестящий пузырек. Отпустите шарик вместе со счастливой парой на волю. Пусть ветер и силы природы сделают свое дело и перенесут ваше желание прямо на луну. Для верности можно сделать несколько таких мыльных пузырей “с начинкой”. В тот момент, когда переливающийся шарик летит, пошлите ему вслед свои самые прекрасные мысли о счастливой любви и исполнившихся надеждах. После этого спокойно отправляйтесь спать, а затем не удивляйтесь, если вскоре ваше желание исполнится!

Интересным вариантом этого ритуала является замена мыльных пузырей воздушными шариками.

А ваше желание можно написать прямо на шарике! Выбирайте, что вам больше по душе, и действуйте. Главное — чувствуйте себя легко и свободно, ведь все наши желания исполняются, если мы сами разрешаем им исполняться!

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРА

Ритуалы по привлечению партнера никогда не нужно ориентировать на конкретного человека. Вместо этого вынашивайте намерение найти партнера, обладающего качествами, вызывающими у вас уважение, и сконцентрируйтесь на том, какие чувства вы будете испытывать, вступив с ним в связь.

Время проведения: пятница, растущая луна или полнолуние.

Свечи: ваша астрологическая свеча или любая другая свеча с изображенным на ней вашим знаком Зодиака; три тонкие розовые свечки или же три маленькие церковные (обрядовые)свечки.

Заклинание: Мое сердце открыто для чувств. Моя любовь идет ко мне навстречу. Я поднимаюсь и встречаю ее, так же как природа встречает новый день.



Благовоние: душица, роза или жимолость.Кристаллы: розовый кварц, авантюрин.Масло: мускат.Ритуал: зажгите алтарную свечу. Поместите благовоние возле алтарной свечи и подожгите его. Положите кристалл рядом с алтарной свечой. Смажьте астрологическую свечу маслом от фитиля к основанию и поставьте ее перед алтарной свечой. Смажьте три розовых свечи и поставьте их в виде треугольника: по одной — с каждой стороны от астрологической свечи и одну — перед ней. Зажгите свечи, начиная с астрологической свечи. Прочитайте заклинание. Повторите его несколько раз, всматриваясь в пламя. Позвольте свечам полностью догореть.

Первый раз ритуал привлечения любви лучше всего выполнять на полнолуние!. Его надо повторять три вечера подряд, а затем по пятницам (это лучший день для любовных ритуалов!) Итак, уединитесь в укромном уголке и помедитируйте о любви, о том, как вы хотите, страстно желаете наслаждаться всеми её радостями. Доверьтесь Вселенной,знайте, что вас слышат! Теперь тихо повторите мантру четыре раза:

”ТО-ДО СИРО АН-ВАТ МОНО-РАН”

Купить на полнолуние носовой платок, расстелите перед собой и прочитайте заговор семь раз:

«Будет мне, рабе Божьей (имя), преуспевание в пути-дороге. Куда пойду, работу найду, отказа не получу».



Платочек сложить и иметь при себе, когда вы идете устраиваться на работу. Этим платочком можно незаметно протереть ручку двери в кабинет или приложить платочек к ладони и открыть дверь.

Обряды в полнолуние издревле считаются самыми действенными. Дело в том, что в этот период луна становится наиболее сильной энергетически. Именно поэтому обряды, совершенные в это время, действуют быстрее , и вы получаете желаемое еще до наступления нового лунного месяца.

Лунный календарь и его влияние на магические ритуалы

Традиционно лунный цикл делится на несколько фаз. Новолуние длится первые два дня нового лунного месяца. В этот период небо чистое, новую луну еще не видно, но это не означает, что ее нет. Новолуние - это отличное время для составления планов и дел на месяц вперед. Также в этот период проводятся ритуалы, связанные с начинаниями в разных сферах, новыми идеями, привлечением богатства, романтических отношений, удачи.

Периодом растущей луны называют следующие две недели от новолуния до пятнадцатого лунного дня. В это время луна набирает силу и потенциал. Она оказывает благотворное влияние на обряды, связанные с приобретением и появлением в жизни желаемого. Действенными на растущую луну окажутся , обучения, путешествий.

Следующая фаза - полнолуние . Это время с пятнадцатого по семнадцатый день лунного календаря.

Колдовские ритуалы обычно происходят в особые Дни. Ночами в полнолуние или во время восьми дней силы, отмечающих старые европейские земледельческие и сезонные праздники. Эти ритуалы обычно преследуют духовные цели, но могут включать и магические действия.

Скотт Каннингем «Учебник по колдовству»

В этот период луна наиболее активна. Она реализует все накопленные за предыдущие дни силы. В это время ее влияние на людей самое сильное.

В чем оно выражается? В основном силу полнолуния на себе ощущают эмоциональные люди. В дни полной луны можно ощутить частые немотивированные смены настроения, резкие перепады от радости до гнева. Вероятны всплески агрессии и других сильных эмоций.

Что касается магический действий в это время, то тут мнения разнятся. Некоторые магические течения не советуют проводить какие-либо ритуалы в период полнолуния, считая его наиболее опасным. Другие говорят о том, что это самое лучшее время в течение лунного месяца, когда можно проводить обряды любого толка, так как открывающийся энергетический коридор или канал наполнит обряды в полнолуние особой силой.

Заключительная лунная фаза называется периодом убывающей луны . Лунная сила в это время снижается. Период символизирует уменьшение, уход, потерю. Поэтому в эту фазу хороши . Речь идет о лишнем весе, материальных проблемах, надоевших отношениях, сложных ситуациях.

Итак, какие ритуалы можно проводить в полнолуние? Первый самый популярный обряд называет «Лунная дорога» . Используют его в основном женщины, так как считается, что он помогает наполниться лунной энергией, которая раскрывает женственность в полную силу.

Для исполнения это обряда необходимо искупаться в теплое время года в любом водоеме. Важно, чтобы в воде отражалась лунная дорожка. Именно в ней и должна искупаться девушка, если она хочет стать еще привлекательнее в глазах противоположного пола. Примечательно, что во время ритуала на ней не должно быть никакой одежды. Купание проводится или в женской компании или в одиночестве, но так, чтобы никто посторонний не видел купающуюся.

Среди других популярных ритуалов в полнолуние разные варианты загадывания желания. Ниже мы приводим один из самый простых и действенных вариантов.

В первый день полной луны напишите на бумаге свое желание, но в такой форме, как будто оно сбылось. Например, вместо: «Я хочу в следующем месяце хорошо отдохнуть» , нужно написать: «В следующем месяце я отлично отдохнула» . Записка с желанием должна пролежать у окна три ночи так, чтобы на нее падал свет луны. В первый день полной луны не забудьте ее поблагодарить:

«Спасибо тебе Луна-покровительница, спасибо тебе, целительница за избавление от недуга, врага, трудностей (выбрать нужно)».

Одними из самых действенных магических ритуалов в полнолуние являются обряды по привлечению и сохранению достатка. Провести их несложно. Например, следующий заговор отлично действует в этот период.

Покажите луне свой кошелек. Не забудьте произнести заговор:

«Деньги к деньгам, не коплю - умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, луна, на небе полным полна, так и моя казна пусть полна будет».

После чего самую большую купюру спрячьте и не тратьте в течение тридцати дней. Она у вас талисманом, открывая новые денежные потоки и сохраняя уже имеющийся достаток.

А вот следующие ритуалы в полнолуние представляют собой смесь и христианского влияния. Речь идет о заговоренной воде. У древних славян существовало множество от различных болезней, ночных кошмаров и страхов. Такой водой чистят помещения. Позже, когда христианство полностью развернулось на территории Руси, заговаривать стали святую воду.

Считается, что подобная вода очищает разум и тело выпившего ее человека. С ее помощью борются с алкоголизмом, ночными страхами. Ею полезно умываться и чистить помещения дома или на работе.

Для обряда самостоятельно принесите из церкви святую воду и в один из трех дней полной луны прочитайте следующее:

«Как ты, луна, бела, полна и неделима, так пусть вода возьмет часть твоей силы, наполнит ею тело, дом и душу, очистит все от скверны, глаза злого наполнит силою и сохранит все целым».

Вода должна простоять ночь в прозрачном сосуде, чтобы на нее падал лунный свет.

Воду пьют ежедневно в течение тридцати дней.

Отдельно стоит сказать о ритуалах на похудение. Проводить такие обряды нужно обязательно в третий день полнолуния. Связано это с тем, что далее последует фаза убывающей луны, которая символизирует потерю и уменьшение. Именно поэтому процесс похудения, при правильно выполненном ритуале, пройдет легко и комфортно.

Заговор на похудение читается над горящей свечой. Какую вы выберете свечу — не имеет значения. Можно взять церковную, а можно обычную белую. Над пламенем свечи в ясную лунную ночь трижды скажите:

«Как ты огонь топишь воск свечной, как ты, луна, таешь в тьме ночной, так и жир мой тает, меня покидает. Обратно не вернется, снова не наберется».

Потушенную свечу спрячьте до следующей полной луны. Заговор проводится каждый месяц, пока вы не достигните результата.

Период полнолуния дарит отличную возможность использовать свою силу в личных целях. Проводите обряды в ясные ночи. Внимательно прочитайте перед этим астрологические новости. Не советуется проводить ритуалы во время затмений. В процессе четко представляйте желаемое. И обязательно поблагодарите луну, когда получите результат.

Еще в древности было замечено, что Полнолуние оказывает сильнейшее влияние на все живое. Ночное светило в это время излучает мощную энергию, которая наделяет мысли и слова человека особой силой. Желание, загаданное под Полной Луной, в скором времени воплотится в жизнь - необходимо только правильно его загадать.

Как загадать желание в Полнолуние

Для того, чтобы загаданное в Полнолуние желание исполнилось, нужно настроиться соответствующим образом. Известно, что воздействие Полной Луны вызывает у человека прилив сил, обостряет восприимчивость, чувствительность и интуицию. Это зачастую становится причиной внутреннего напряжения и даже агрессии. Для того, чтобы использовать силу Полнолуния себе во благо , нужно направить душевную энергию в нужное русло: в течение дня не позволяйте себе негативных мыслей, сконцентрируйтесь на вашем желании и представляйте себе, как оно воплощается в жизнь. Таким образом вы создадите подходящий энергетический фон для загадывания желания.

Определитесь с тем, что именно хотите загадать. Это должно быть ваше самое сильное желание, мысли о котором вызывают у вас прилив эмоций — только тогда энергетический посыл будет достаточно сильным для того, чтобы оно осуществилось . Если вы начнете метаться от одной мечты к другой или попытаетесь загадать сразу несколько желаний, ничего не получится.

Загадывать желание лучше всего в полночь. В этот момент лунная энергия достигает своего пика, а сам лунный диск хорошо просматривается на небе. Произносить заветные слова нужно шепотом, но отчетливо и ясно, полностью сосредоточившись на своей мечте. Загадывая желание, : зрительный контакт установит необходимый энергетический обмен между вами и ночным светилом, и ваши слова обретут огромную силу.

Луна оказывает непосредственное воздействие на водный баланс, и это касается не только гидросферы, но и человека, тело которого на 60% состоит из воды. Поэтому в Полнолуние особой эффективностью отличаются ритуалы , связанные с водой. Желание можно нашептать не на Луну, а на жидкость, предварительно зарядив ее лунной энергией: налейте воду в стакан и на полчаса оставьте его на подоконнике, хорошо освещенном Луной. В полночь произнесите желание над водой, вкладывая в свои слова как можно больше энергии, в после этого выпейте ее. Сила Полнолуния поспособствует скорому воплощению вашей мечты в реальность.

Не забывайте о том, что желание, направленное против кого-то, может обернуться против вас. Чтобы не причинить вред себе и окружающим, загадывайте только положительные желания — они обязательно исполнятся.

Источник: vorota21vek.ru