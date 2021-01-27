Что такое Деноминация

По прогнозам, деноминация валюты в России в ближайшем будущем не предвидеться и на то есть несколько причин.

В большинстве случаев деноминация проводится по причине тех или иных катаклизмов и гиперинфляции

Деноминация – изменение нарицательной стоимости денег в определенном соотношении. Деноминация может проводиться как техническая процедура, когда обмен денег осуществляется в течение длительного периода времени, либо как конфискационная реформа, когда накладываются ограничения на обмен.

Согласно нынешнему мнению научных деятелей истории и экономики, основными целями деноминации были:

- Повышение низкого престижа национальной валюты РФ по сравнению с валютами других стран;

- Контролирование движения денег на «чёрных» рынках;

- Полное контролирование уровня инфляции;

- Увеличение общей массы денег в экономике и отказ от бартера во всех расчётах.

В большинстве случаев деноминация проводится по причине тех или иных катаклизмов и гиперинфляции. Примером может служить денежная реформа в России 1947 года, когда отменили карточную систему военного времени и произвели обмен старых казначейских билетов на новые в соотношении 10 к 1. При этом вклады в сберкассах до 3 тыс. рублей менялись по льготному курсу 1 к 1, а больше – с понижающим коэффициентом. Срок конвертации был ограничен - строго с 16 по 29 декабря, после чего старые банкноты теряли свою стоимость. А монеты не подлежали обмену вообще, то есть выросли в цене в 10 раз.

С другой стороны, в России имели место и «неконфискационные» деноминации: в 1961 и 1998 годах. В первом случае обмен производился в соотношении 10 к 1, а во втором – 1 000 к 1.

Действующий сегодня Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» фактически запрещает проведение «конфискационных» денежных реформ, предписывая предоставление достаточного срока для обмена при выпуске новых купюр.

Деноминация делает денежное обращение более удобным. В то же время, как правило, после деноминации происходит определенное подорожание товаров и услуг в новых денежных единицах.

Деноминации проводились не только в России. Своеобразные рекорды поставили Германия в 1923 году и Зимбабве в 2009-м – эти страны меняли деньги в соотношении 1 трлн к 1. Многие государства осуществляли деноминацию после Второй мировой войны: Франция, Греция, Польша. Причем польская реформа 1950 года предполагала обмен наличных в соотношении 100 к 1, а изменение зарплат и цен - 100 к 3.

В современном мире деноминации происходили, как правило, после кризисов: в Бразилии - в 1967, 1986 и 1990 годах, в Турции – в 2005-м, в Венесуэле - в 2008-м. Кроме того, нарицательную стоимость своей валюты изменяли практически все страны бывшего СССР: Украина, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и др.

С конца 2007 года в России распространились слухи о планируемой новой деноминации рубля. Представители финансовых властей эту информацию опровергли, а эксперты утверждали, что деноминация в тогдашних условиях была бессмысленна.

По прогнозам, деноминация валюты в России в ближайшем будущем не предвидеться и на то есть несколько причин. Во-первых, эмиссия новых денежных знаков – это довольно затратное мероприятие. Во-вторых, российский рубль вполне справляется со своей функцией. В-третьих, денежная единица России не имеет лишних нолей, и проводить реформу нецелесообразно. И, наконец, последнее, при уменьшении количества нулей произойдет удорожание товаров в пользу продавца, а не покупателя.

Источник: banki.ru