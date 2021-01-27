Нервный тик психосоматика: Почему дергается глаз?

В современной медицине под «дёргающимся глазом» подразумевают частое или постоянное сокращение круговой мышцы глаза

Согласно заявлениям медицинских специалистов, в современности люди чаще стали задаваться вопросом о том, почему у них иногда дергается глаз. Отмечается, что причинами появления подобного симптома, повторяющегося на протяжении нескольких дней, являются многие вещи. Некоторые из них довольно безобидные, а другие же могут привести к неприятным последствиям.

Основные причины постоянного сокращения круговой мышцы глаза

Отмечается, что в современной медицине под «дёргающимся глазом» подразумевают частое или постоянное сокращение круговой мышцы глаза. Происходит это в большинстве случаев непроизвольно. Данная физиологическая проблема носит название миокимия века. Согласно заявлениям медицинских специалистов, люди, впервые сталкиваясь с подобным симптомом, в первую очередь обращаются к офтальмологу.

Известно, что в большинстве случаев подёргивание глаза бывает связано с неврологическими проблемами. Они, в свою очередь, начинают проявлять себя из-за ряда других причин. К таковым современные специалисты чаще всего относят:

переутомление. При перенапряжении нервной системы могут появляться различного рода симптомы. Одни из них – усталость, сонливость, тошнота и апатия, более привычны для современного человека. Однако иногда проявляются и такие симптомы, как нервные тики;

стресс. Вследствие выброса в кровь адреналина и некоторых других веществ может происходить непроизвольное сокращение мышц, включая те, которые находятся в области человеческого глаза;

недостаток сна. Из-за бессонницы довольно часто происходит перенапряжение мышц, которое также может приводить к подёргиванию верхнего или же нижнего века;

употребление алкогольных напитков. К непроизвольному сокращению мышц глаза может привести принятие довольно большого количества спиртного, которое будет медленно выводиться из организма;

употребление большого количества напитков, содержащих в себе кофеин. Данное вещество повышает чувствительность мышечной ткани, которая начинает сильнее реагировать на любые вещи. Так, кофеин содержится в чае, кофе, шоколаде, а также в энергетических напитках.

Согласно статистке, в немалом количестве случаев к подёргиванию глаза приводят неврологические заболевания, которые требуют к себе особенного внимания со стороны медиков и самого пациента.

Способы устранения проблемы, связанной с подёргиванием глаза

Отмечается, что в случае выявление проблемы, связанной с подёргиванием одного или же сразу двух глаз, особенно важно выяснить, какова причина данного неврологического симптома. Так, в случае появление дополнительных изменений в состоянии здоровья человек в обязательном порядке должен обратиться за помощью к медицинскому специалисту. Лечение некоторых заболеваний не может быть перенесено на другое время, так как они могут привести к непоправимым последствиям.

Если глаз дёргается на протяжении определённого времени, но при этом к данному симптому не присоединяются другие проблемы со здоровьем, то справиться с этим можно в домашних условиях. Так, основными методами устранения этой проблемы являются:

снижение употребление алкогольных напитков, или же полный отказ от них. Также медицинские специалисты рекомендуют не принимать кофе и другие подобные вещи, которые в значительной степени влияют на нервную систему;

обеспечение на рабочем месте комфортного пространства. Также рекомендуется подбирать хорошие осветительные приборы во время работы с мелкими деталями и текстом;

при работе за компьютером необходимо как можно чаще делать перерывы, во время которых выполнять гимнастику для глаз;

нормализация сна. Для этого можно принимать успокаивающие нервную систему лекарства на основе лечебных трав и масел;

обеспечение полноценного отдыха. Рекомендуется не допускать частых переутомлений.

Пациентам с проблемой дёргающегося глаза также часто рекомендуют избегать стрессовых ситуаций. С успокоением также могут помочь квалифицированные психологи и психиатры.

Случаи, при которых с дёргающимся глазом необходимо обращаться к офтальмологу

Отмечается, что в большинстве случаев проблема дёргающегося глаза относится к неврологическим симптомам. Однако иногда непроизвольное сокращение мышц века всё же может означать, что корень проблемы необходимо искать в области офтальмологии. Так, в случае, при котором глаз дёргается на протяжении долгого времени, и этому не помогают никакие советы, человеку всё же необходимо обратиться к специалисту.

Указать на необходимость обращения к медицинскому специалисту могут определённые симптомы, возникающие на фоне дёргающегося глаза. К таковым чаще всего относятся:

слабость;

покраснение глаза;

ухудшение зрения;

ощущение того, что в глаз попало инородное тело;

появление неестественной чувствительности к яркому свету.

Отмечается, что существует достаточно много офтальмологических заболеваний, которые могут привести к сокращению мышц в области глаза. Так, некоторые из них довольно просто устраняются, а другие могут привести к непоправимым изменениям. Довольно часто люди, игнорирующие поход к медицинскому специалисту, могут получить постепенное ухудшение зрения.

Источник: rsute.ru