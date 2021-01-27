Новое в получении пенсии на банковскую карту: что ждет пенсионеров?

До 1 июля 2021 года граждане должны перейти на карты платежной системы «Мир», чтобы получать социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Пенсионеров ждут 4 изменения

С 2021 года в России вступают в силу различные изменения, которые затронут тех, кто получает пенсию на банковскую карту. Юрист Ирина Сивакова рассказала, какие сюрпризы ждут пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

В первую очередь юрист рассказала, придется ли гражданам платить налог с пенсии, которая хранится на банковской карте.

По словам Сиваковой, с этого года в нашей стране вводится новый налог на проценты доходов, полученные от вкладов в банке.

При начислении НДФЛ не учитываются только проценты, начисленные по ставке не более 1% годовых (по рублевым счетам), а также по счетам эскроу (независимо от ставки).

Все остальные доходы будут учитываться. И если сумма этих процентов превысит указанный лимит, придется заплатить налог 13%.

Однако это произойдет только в том случае, если пенсионеру начислили процентов по вкладу более 42 500 рублей в течение всего года. Тогда ему может прийти уведомление от налоговой службы. В остальных случаях налог платить не придется.

Второй момент касается взыскания долгов с пенсии. До 1 мая 2021 года продлен срок рассрочки, который предоставляется пенсионерам, задолжавшим по кредитам на сумму не более 1 млн рублей. Если доходы пенсионера не превышают двух МРОТ, то ему могут дать рассрочку на два года, чтобы платить по долгам постепенно.

«А во всех остальных случаях действуют прежние правила: приставы могут удерживать до 50% пенсии в счет долгов, за исключением пенсии по потере кормильца и ежемесячной денежной выплаты от ПФР», – подчеркивает Сивакова.

Еще один момент касается прекращения выплаты пенсии на карту. Закон предусматривает, что в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд ее выплата приостанавливается, а еще через шесть месяцев неполучения – прекращается (ст. 24-25 Закона № 400-ФЗ). Однако это неприменимо к ситуации, когда пенсия перечисляется на банковскую карту: она считается полученной с момента зачисления ее на счет пенсионера.

«А вот что дальше с ней делает пенсионер (снимает с карты или копит) – не имеет значения: ПФР не отслеживает движение средств по счетам пенсионеров, да и никаких законных оснований для приостановления выплаты пенсии у него в таком случае нет», – отмечает юрист.

Наконец, четвертое изменение ждет всех, кто получает пенсию на карту. До 1 июля 2021 года граждане должны перейти на карты платежной системы «Мир», чтобы получать социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Поэтому повода для паники нет: можно без спешки оформить в банке новую карту «Мир». Вовсе не нужно об этом волноваться тем, кто постоянно проживает за границей: они могут получать пенсию на любую банковскую карту без ограничений.

А всем остальным, не желающим переходить на «Мир», можно выбрать другую форму получения пенсии (через «Почту России», службу доставки, на банковский счет или вклад с возможностью пополнения и снятия). Соответствующее заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР.