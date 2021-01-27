27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Новое в получении пенсии на банковскую карту: что ждет пенсионеров?

15:20 27.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 0

До 1 июля 2021 года граждане должны перейти на карты платежной системы «Мир», чтобы получать социальные выплаты, в том числе и пенсии.

% name% title
Пенсионеров ждут 4 изменения

С 2021 года в России вступают в силу различные изменения, которые затронут тех, кто получает пенсию на банковскую карту. Юрист Ирина Сивакова рассказала, какие сюрпризы ждут пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

В первую очередь юрист рассказала, придется ли гражданам платить налог с пенсии, которая хранится на банковской карте.

По словам Сиваковой, с этого года в нашей стране вводится новый налог на проценты доходов, полученные от вкладов в банке.

При начислении НДФЛ не учитываются только проценты, начисленные по ставке не более 1% годовых (по рублевым счетам), а также по счетам эскроу (независимо от ставки).

Все остальные доходы будут учитываться. И если сумма этих процентов превысит указанный лимит, придется заплатить налог 13%.

Однако это произойдет только в том случае, если пенсионеру начислили процентов по вкладу более 42 500 рублей в течение всего года. Тогда ему может прийти уведомление от налоговой службы. В остальных случаях налог платить не придется.

Второй момент касается взыскания долгов с пенсии. До 1 мая 2021 года продлен срок рассрочки, который предоставляется пенсионерам, задолжавшим по кредитам на сумму не более 1 млн рублей. Если доходы пенсионера не превышают двух МРОТ, то ему могут дать рассрочку на два года, чтобы платить по долгам постепенно.

«А во всех остальных случаях действуют прежние правила: приставы могут удерживать до 50% пенсии в счет долгов, за исключением пенсии по потере кормильца и ежемесячной денежной выплаты от ПФР», – подчеркивает Сивакова.

Еще один момент касается прекращения выплаты пенсии на карту. Закон предусматривает, что в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд ее выплата приостанавливается, а еще через шесть месяцев неполучения – прекращается (ст. 24-25 Закона № 400-ФЗ). Однако это неприменимо к ситуации, когда пенсия перечисляется на банковскую карту: она считается полученной с момента зачисления ее на счет пенсионера.

«А вот что дальше с ней делает пенсионер (снимает с карты или копит) – не имеет значения: ПФР не отслеживает движение средств по счетам пенсионеров, да и никаких законных оснований для приостановления выплаты пенсии у него в таком случае нет», – отмечает юрист.

Наконец, четвертое изменение ждет всех, кто получает пенсию на карту. До 1 июля 2021 года граждане должны перейти на карты платежной системы «Мир», чтобы получать социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Поэтому повода для паники нет: можно без спешки оформить в банке новую карту «Мир». Вовсе не нужно об этом волноваться тем, кто постоянно проживает за границей: они могут получать пенсию на любую банковскую карту без ограничений.

А всем остальным, не желающим переходить на «Мир», можно выбрать другую форму получения пенсии (через «Почту России», службу доставки, на банковский счет или вклад с возможностью пополнения и снятия). Соответствующее заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР.

взыскание долгов карта мир налог на проценты нововведения пенсия пенсия на банковской карте рассрочка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам удобно получать выплаты на карту или как раньше - наличными?

Аноним, 27 января 2021 16:00
Мне удобно перечислять пенсию на счёт, это безопаснее чем на карту. НВР:

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
16:51 27-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
БердскДетективы за нарушение тайны телефонных переговоров Tele2 пойдут под суд в Новосибирске. Кто и как раскрыл преступление?
16:51 27-01-2021
Детективы за нарушение тайны телефонных переговоров Tele2 пойдут под суд в Новосибирске. Кто и как раскрыл преступление?
Толпа женщин окружила пассажирку в маршрутке №12 Бердска
16:47 27-01-2021
Толпа женщин окружила пассажирку в маршрутке №12 Бердска
Ревнивая жена напала на мужа с ножом. Не узнала себя на старых интимных фото
16:45 27-01-2021
Ревнивая жена напала на мужа с ножом. Не узнала себя на старых интимных фото
БердскНазвано число зараженных детей в школах и детсадах Бердска за сутки на 27 января
16:41 27-01-2021
Названо число зараженных детей в школах и детсадах Бердска за сутки на 27 января
Потерял обе ноги мальчик-зацепер на железнодорожных путях. Его науськивали одноклассники
16:34 27-01-2021
Потерял обе ноги мальчик-зацепер на железнодорожных путях. Его науськивали одноклассники
Обнаружили возможность красть данные пользователей в TikTok
16:30 27-01-2021
Обнаружили возможность красть данные пользователей в TikTok
Экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова
16:26 27-01-2021
Экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова
Как проходит праздничная служба на Сретение Господне 15 февраля?
16:20 27-01-2021
Как проходит праздничная служба на Сретение Господне 15 февраля?
Столкнулись 15 автомобилей на трассе Кемерово - Новокузнецк. Есть пострадавшие
16:13 27-01-2021
Столкнулись 15 автомобилей на трассе Кемерово - Новокузнецк. Есть пострадавшие