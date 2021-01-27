Почему нельзя стричь ногти на ночь? Когда лучше это делать по народным приметам

Если стричь в темное время суток ногти, то это может привлечь болезни, ссоры в семье.

Раньше было плохое освещение, люди, которые стригли ногти, могли пораниться, поэтому и придумали данную примету

Существует примета, что ночью нельзя стричь ногти. Это ведёт к тому, что человек начинает сильно болеть, его покидает жизненная сила и энергия. Могут привлечь неудачи и плохое самочувствие. Но есть и другие приметы и суеверия, связанные со стрижкой ногтей.

Почему нельзя делать вечером маникюр

Многие люди верят в приметы, считают, что их не зря придумали много лет назад предки. Существует мнение, что стричь ногти в ночное время нельзя, так как люди могут привлечь в свою жизнь неудачи и плохое самочувствие. Зло может поселиться в доме и препятствует появлению удаче. Избавляют людей от счастливых моментов, привлекают недоброжелателей и плохое самочувствие.

Если стричь в темное время суток ногти, то это может привлечь болезни, ссоры в семье. Люди могут быть раздражительными и очень несчастными. В тёмное время суток появляется нечистая сила, может прийти в дом. Но есть и другое мнение по поводу маникюра в ночное время суток. Раньше было плохое освещение, люди, которые стригли ногти, могли пораниться, поэтому и придумали данную примету.

Когда лучше всего делать маникюр

Существуют приметы, которые могут повлиять на стрижку ногтей.

Понедельник

Данным днём недели управляет Луна. Делая маникюр в понедельник, можно избавиться от негативных мыслей и всех неудач. Люди притягивают счастье в семейной жизни. Избавляются от тоски, печали и негативных мыслей. Поэтому советуют делать маникюр в данный день недели.

Вторник

Покровительствует данному дню недели Марс. Помогает достичь цели и положительно влияет на будущее и удачу. Помогает приобрести людям уверенность в себе, усиливает способность сконцентрироваться на собственных делах. Если делать маникюр во вторник, то это помогает защититься от тёмной силы, избавляет от негативных мыслей и плохого самочувствия.

Среда

Данный день недели находится под покровительством Меркурия, помогает привлечь новые знакомства, улучшает самочувствие, избавляет от негативной энергетики. Если люди поссорились, советуют подстричь ногти в третий день недели, так можно избавить человека от неудач и плохого самочувствия.

Четверг

Покровительствует этому дню Юпитер. Благоприятный день для маникюра, подстригания ногтей, помогает правильно принять решение, избавляет от плохих мыслей. Положительно влияет на бизнес, финансы и отношения. Помогает людям раскрыться в новых талантах.

Пятница

Данному дню недели покровительствует Венера, положительно влияет на любовь, на семейные отношения. Советуют уделить внимание любимому человеку. Если стричь ногти, то можно избавиться от положительной энергетики, ногти становятся ломкими и некрасивыми. Маникюр нежелательно делать в данный день недели, можно привлечь ссоры и конфликты.

Суббота

Данному дню недели покровительствует Сатурн, очень сильная планета, положительно влияет на финансы, деньги. Притягивает финансовую удачу и счастье. Можно делать маникюр.

Воскресенье

В данный день недели можно расслабиться, уделить внимание Богу, родным и близким людям. Уделять внимание маникюру и стрижке ногтей не желательно.

Источник: rsute.ru