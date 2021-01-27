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По 6 000 руб. получат пенсионеры в марте 2021 года. Узнайте, кому положена выплата

14:50 27.01.2021 Фото: pixabay
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На данный момент уровень среднегодовой величины прожиточного минимума составляет 11 178 рублей.

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Начало выплат запланировано на март 2021 года

Правительство РФ намерено выдать по 6000 рублей российским пенсионерам. На эти средства кабмин уже выделил 450 млн рублей. Кому положены выплаты и в каком порядке их можно получить, рассказывает iReactor.

Проживающие в Приморском крае пенсионеры с уровнем дохода, который не превышает среднегодовой величины прожиточного минимума за предшествующий год, могут рассчитывать на единовременную доплату в размере 6000 руб. Соответствующее заявление ранее сделало правительство региона.

Как отметила министр социального развития края Светлана Красицкая, граждане, которым полагается соответствующая доплата к пенсии, получат ее без необходимости оформления дополнительных документов. Начало выплат запланировано на март 2021 года.

На данный момент уровень среднегодовой величины прожиточного минимума составляет 11 178 рублей. По оценкам региональных властей, материальную поддержку получат порядка 74 тысяч приморских пенсионеров. Соответствующая мера призвана сократить уровень бедности в Приморском крае.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность «дополнительного рассмотрения» вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. По словам президента, ситуация, при которой пенсии индексируются только у неработающих пенсионеров, является несправедливой.

6000  пенсионеры выплаты ЕДВ март 2021
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Аноним, 27 января 2021 14:58
"На данный момент уровень среднегодовой величины прожиточного минимума составляет 11 178 рублей. По оценкам региональных властей, материальную поддержку получат порядка 74 тысяч приморских пенсионеров. Соответствующая мера призвана сократить уровень бедности в Приморском крае."

Чем отличается уровень бедности приморья, от уровня бедности в Бердске или всём замкадье?

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