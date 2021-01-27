То же будет касаться оплаты санаторно-курортного отдыха не только самих работников — но и членов их семей.

За оплату отдыха сотрудников на курортах компаниям хотят дать налоговые льготы

Российским предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам отдых на курортах, предлагают предоставить налоговые льготы. Обязательным условием при этом будет заключение договоров напрямую с гостиницами и санаториями. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях.

Авторы документа предлагают дать работодателям возможность заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами. При этом, компания сможет учитывать такие затраты в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль организаций.

То же будет касаться оплаты санаторно-курортного отдыха не только самих работников — но и членов их семей. Под налоговые льготы также попадут случаи, когда компания не оплачивает услуг по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесённые сотрудниками. Включая, в том числе, расходы на проживание и питание.



Также предусматривается освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде. Эти меры повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Источник: pnp.ru