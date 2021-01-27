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Погода в Бердске: Резкое потепление прогнозируют синоптики 27 января

06:30 27.01.2021 Фото: pexels
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На дорогах заносы, местами гололедица. 

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На дорогах заносы, местами гололедица.

Метеорологическая обстановка:  переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег. Местами метели. В отдельных районах изморозь. На дорогах заносы, местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью -22, -27°С, местами до -32°С, по западу -14, -19°С, днём -2, -7°С, местами -14°С.

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