Погода в Бердске: Резкое потепление прогнозируют синоптики 27 января

На дорогах заносы, местами гололедица.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег. Местами метели. В отдельных районах изморозь. На дорогах заносы, местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью -22, -27°С, местами до -32°С, по западу -14, -19°С, днём -2, -7°С, местами -14°С.